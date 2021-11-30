Страны вводят ограничения из-за нового штамма "Омикрон". Стоит ли украинцам планировать поездки в Европу

Европа остается эпицентром пандемии: одновременно со всплеском штамма "Дельта", страны ЕС вводят ограничения из-за варианта "Омикрон".

По состоянию на сегодня, новый штамм обнаружили в почти 20 странах мира. Это заставляет страны вводить более строгие ограничения.

В течение суток первые случаи заражения "Омикроном" зафиксировали в Испании, Австрии, Японии. Ранее случаи заболевания новым штаммом уже были выявлены в Австралии, Бельгии, Ботсване, Канаде, Чехии, Дании, Германии, Китае (Гонконге), Израиле, Италии, Нидерландах, Португалии, ЮАР, Швеции и Великобритании (Англии и Шотландии).

Если вы планируете поехать в Европу этой зимой, вот несколько моментов, которые стоит учитывать.

Какие страны вводят ограничения в конце ноября

От Австрии до Бельгии, от Хорватии до Дании ограничения вводят так же быстро, как ранее их ослабляли. Правила въезда для туристов из Украины пока кардинально не ужесточаются, но ситуация может измениться очень быстро. К тому же нужно помнить об ограничениях внутри стран.

В Бельги и объявили комендантский час в некоторых заведениях сферы гостеприимства в пятницу после резкого увеличения числа случаев заболевания и появления нового штамма коронавируса;

объявили комендантский час в некоторых заведениях сферы гостеприимства в пятницу после резкого увеличения числа случаев заболевания и появления нового штамма коронавируса; Из-за роста числа случаев COVID-19 Нидерланды объявили о частичном закрытии баров, ресторанов и других заведений с 17:00 до 5:00;

объявили о частичном закрытии баров, ресторанов и других заведений с 17:00 до 5:00; В некоторых регионах Германии доступ в рестораны, бары, кинотеатры и парикмахерские разрешили только тем, кто вакцинирован или недавно вылечился от COVID.

Фото: С более жесткими ограничениями в Европе столкнутся те, кто еще не вакцинирован (unsplash.com/celine-ylmz)

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что ситуация сейчас "ухудшилась, как никогда ранее за время пандемии". А глава Института Роберта Коха профессор Лотар Вилер призвал к "немедленному сокращению социальных контактов".

Другие страны, включая Словакию и Австрию , тоже усилили ответные меры борьбы с COVID. К слову, в Австрии разрабатывают закон об ответственности за отказ от вакцинации против коронавируса. Наказание для антивакцинаторов предусматривает штрафы до 7,2 тысячи евро или четыре месяца тюрьмы;

, тоже усилили ответные меры борьбы с COVID. К слову, в Австрии разрабатывают закон об ответственности за отказ от вакцинации против коронавируса. Наказание для антивакцинаторов предусматривает штрафы до 7,2 тысячи евро или четыре месяца тюрьмы; Великобритания вернула требование обязательно носить маски в общественном транспорте и в магазинах. в связи с распространением нового штамма "Омикрон", с 30 ноября ПЦР-тесты надо будет сдавать всем, кто въезжает в страну. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, эти меры носят "временный и предупредительный характер".

Можно ли сейчас ехать в Европу из Украины

Если вы полностью вакцинированы, то в большинство стран Европы попасть можно. При условии, что вы не собираетесь в страну, полностью закрытую для туризма (например, Австрию).

Отслеживать ситуацию с изменениями правил можно на онлайн-карте МИДа и в отдельной публикации РБК-Украина.

Однако непривитые путешественники сталкиваются с дополнительными ограничениями независимо от того, куда они направляются: от ограничения въезда до обязательного карантина в месте прибытия (карантин в гостиницах оплачивает турист со своего кармана). Также может потребоваться ПЦР-тест, сделанный до въезда в страну. Помимо этого, могут потребовать сдать еще один ПЦР-тест после прибытия в страну.

Фото: В Австрии ввели строгие ограничения и запретили въезд туристам (unsplash.com/daniel-frank)

Со вторника все, кто въезжает в Великобританию (кроме Ирландии), должны пройти тест ПЦР-тест в течение 48 часов с момента прибытия. Тест необходимо предварительно забронировать перед поездкой и сделать его только в одной из утвержденных правительством Великобритании лаборатории. Пока вы ждете результатов теста, необходимо находиться на самоизоляции.

Нужно ли предъявлять COVID-сертификат в Европе?

В целом да: такое требование действует в большинстве стран ЕС. Это избавляет от необходимости быть на самоизоляции. Также по мере появления новых штаммов и роста заболеваемости COVID-19 страны все чаще требуют доказательства вакцинации для доступа к разнообразным услугам - для входа в ТРЦ, в кинотеатрах, барах и ресторанах.

Влияют ли новые ограничения на работу горнолыжных курортов

Ограничения везде разные. Но в целом на горнолыжных курортах Европы, как и раньше, просят носить маски. Также будьте готовы к тому, что на курортах от вас потребуют и сертификат о полном курсе вакцинации. Можно также ожидать, что для соблюдения дистанции будут ограничивать количество людей на подъемниках.

Фото: Горнолыжные курорты Италии (unsplash.com/bhanu-jonwal)

Во Франции и Италии требуют, чтобы для доступа к подъемникам люди предъявляли COVID-сертификаты или справки о выздоровлении от коронавирусной инфекции.

Лыжный сезон в Австрии официально планируют начать после того, как закончится общенациональный локдаун 13 декабря. Впрочем, уже есть разговоры о том, что из-за нового штамма страна в обозначенную дату может не открыться.

Можно ли посещать рождественские ярмарки в Европе

Туристы, которые запланировали поездки в Европу на праздничный период, с нетерпением ждут возможности посетить рождественские ярмарки, концерты, новогодние вечеринки и празднования. Но стоит обратить внимание на то, что в некоторых городах полностью отказались от массовых празднований на Рождество. Например, в этом году традиционной ярмарки не будет в Мюнхене. Впрочем, эксперты по туризму обращают внимание на то, что города или целые страны скоро могут ограничить мероприятия или ужесточить правила их посещения.

Ранее РБК-Украина писало, какие рождественские ярмарки можно посетить в Европе в этом году.

Обратите внимание: Отслеживать правила въезда в ту или иную крайне необходимо, так как в связи с распространением нового штамма и ростом общей заболеваемости правила въезда меняются крайне быстро.

Напомним, ранее мы писали, во сколько обойдутся туры в Таиланд зимой.

Также туристов предостерегли о сложной ситуации с COVID в европейских странах.