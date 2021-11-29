Рождественские ярмарки Европы: девять лучших городов, куда стоит отправиться за атмосферой праздника зимой

В каких странах для туристов уже готовят тематические локации

Европейские города, привлекающие туристов глинтвейном, ремесленниками и атмосферой Рождества, в этом году готовы вернуть традиционные ярмарки на площади городов, пишет Lonely Planet.

Впрочем, не все ярмарки вернутся в 2021 году. Например, австрийские рынки временно закрываются, поскольку страна переходит на полный локдаун до 13 декабря. А в берлинском дворце Шарлоттенберг объявили, что не смогут разместить свой рынок из-за текущих COVID- ограничений.

Мюнхен планировал возобновить свой рождественский ярмарок на Мариенплац, но официальные лица объявили об отмене из-за роста заболеваемости.

Из-за роста числа заражений в Европе, возможно, в ближайшие недели станет известно о других отменах работы рождественских локаций.

Между тем сейчас планируют открыть ярмарочные прилавки девять городов Европы, хоть и с усиленными мерами безопасности и масочным режимом.

1. Базель, Швейцария: "крупнейшая ярмарка страны"

Рождественские декорации украшают архитектуру Старого города Базеля, превращая город на Рейне в крупнейшую рождественскую ярмарку в Швейцарии.

Фото: Ярмарка в Базеле (flickr.com)

На площади Барфюссерплац и Мюнстерплац расположены рынки с деревенскими шале ремесленников, а также кулинарными угощениями: швейцарский раклет (сыр) и имбирные пряники лэкерли.

Рынки откроются 25 ноября и закроются 23 декабря. Церемония открытия на Мюнстерплац была отменена в 2021 году.

Посетители старше 16 лет должны предъявить сертификат COVID с QR-кодом, а также официальное удостоверение личности. Туристам из стран вне ЕС потребуется швейцарский сертификат COVID-19. Можно подать заявку онлайн, это будет стоить 30 швейцарских франков (32 доллара США).

2. Берлин, Германия: аттракционы, санки и катки

Некоторые из популярных рождественских ярмарок Берлина готовятся к открытию в 2021 году, хотя они будут работать в соответствии с расширенными правилами. Эти правила требуют, чтобы люди были вакцинированы или выздоровели от вируса для посещения таких мест, как рестораны, галереи и театры.

Фото: Праздничная торговля в Берлине (pixabay.com)

Большинство рынков разрешают вход детям в возрасте до 12 лет при наличии отрицательного результата теста на COVID-19.

Планируемые к открытию рынки Берлина включают:

Винтервельт на Потсдамской площади с горкой для тех, кто хотел бы немного покататься на искусственных санях, открылся 29 октября и закроется 2 января. Он расположен в центре Потсдамской площади недалеко от торгового центра Mall of Berlin. Причудливая рождественская ярмарка Жандарменмаркт находится между архитектурными достопримечательностями - французским и немецким соборами. Он открывается 22 ноября и закрывается 31 декабря. На этом рынке плата за вход – 1 евро. Рождественский рынок на Александерплац, где также есть ярмарка аттракционов, ледовый каток и традиционные ремесленные лавки, открывается с 22 ноября по 26 декабря. Рынок возле Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, расположенный на знаменитой берлинской улице Курфюрстендамм, открывается с 22 ноября по 2 января 2022 года.

Фото: В Берлине есть нескольколокаций с ярмарками (GettyImages)

3. Брюгге, Бельгия: 500 рождественских елок

На фоне мощеных улиц и каналов средневекового центра города тысячи мерцающих огней и более 500 рождественских елок превратят 41 улицу Брюгге в зимнюю сказку в рамках празднования Winter Glow 2021 года.

С 26 ноября по 9 января 2022 года туристы найдут каток, зимний бар и три рождественских рынка, расположенные на Рыночной площади, площади Саймона Стивена и площади Занд.

В Брюгге для мероприятий на открытом воздухе с участием более 400 человек требуется билет COVID Safe.

Фото: Ярмарка в Брюгге (flickr.com)

Посетители из ЕС могут использовать вместо него сертификаты о вакцинации. Туристы из других регионов должны подать заявку. Этот билет является доказательством того, что вы полностью вакцинированы от вируса, вылечились от него в течение последних шести месяцев или дали отрицательный результат на COVID-19.

4. Копенгаген, Дания: атмосфера уюта и радости

Потягивая напиток глег в окружении мерцающих гирлянд, можно почувствовать, что имеют в виду датчане, когда они используют слово "хюгге", чтобы описать ощущение уюта, благополучия и довольства на фоне свежего зимнего воздуха.

В парке развлечений Tivoli Gardens, которому 175 лет, с мерцающими гирляндами с 19 ноября по 2 января будет проходить рождественская ярмарка. Чтобы войти, нужно будет купить билет, а также предъявить Corona Pass (свидетельство о вакцинации). Дети в возрасте до 15 лет освобождаются от предъявления карты Corona.

Фото: Праздничная торговля в Копенгагене (flickr.com)

Тем временем завораживающая рождественская ярмарка Kongens Nytorv находится на мощеной булыжником площади с конной статуей короля Кристиана V возле дворца Шарлоттенборг. Рынок открывается 12 ноября и закрывается 22 декабря, и его могут продолжить.

5. Эдинбург, Шотландия: грот Санты и колесо обозрения

Рождество на фоне Эдинбургского замка - одна из самых любимых праздничных традиций Великобритании. Здесь находятся аттракционы и каток, а также Рождественский рынок в садах Ист-Принсес-стрит.

Рынок работает с 20 ноября и закроется 4 января 2022 года. Чтобы покататься на коньках или на колесе обозрения, посетить Грот Санты, можно приобрести билеты на рождественском веб-сайте Эдинбурга.

Фото: Масштабная ярмарка в Эдинбурге (GettyImages)

Маски необходимы в таких помещениях, как Грот Санты. У организаторов также есть сенсорные наборы с игрушкой-непоседой, затычками для ушей, бутылкой с водой, средством для снятия стресса и наушниками для взрослых и детей, которым может потребоваться дополнительная помощь, чтобы насладиться праздником.

6. Нюрнберг, Германия: ярмарка в нескольких локациях

Самый старый и, пожалуй, самый известный Германии - рождественский ярмарок в Нюрнберге. После отмены в 2020 году его собирались открыть с 26 ноября по 24 декабря. Однако традиционная церемония открытия Christkind будет перенесена в онлайн.

Рынок также распространился на несколько других мест в Старом городе, чтобы освободить больше места между прилавками.

Фото: Торговля на Рождество в Нюрнберге (GettyImages)

7. Познань, Польша: с фестивалем ледовых скульптур

Познанский рождественский ярмарок неизменно считается лучшим в Польше и одним из лучших в Европе. Он открывается на площади Свободы 20 ноября и закрывается 26 декабря.

Он дарит чудесные рождественские впечатления в течение всего сезона, но во вторые декабрьские выходные он действительно сверкает - когда проводится знаменитый фестиваль ледовой скульптуры. С 10 по 12 декабря в Познани соберутся ледяные скульпторы из 12 стран, которые будут соревноваться в создании впечатляющих замороженных произведений искусства.

Фото: Зрелищная ярмарка в Познани (betlejempoznanskie.pl)

8. Страсбург, Франция: "столица Рождества"

Старейший рождественский рынок Франции в Страсбурге превратился в "столицу Рождества". После сокращения его масштабов в 2020 году – в этом году с 26 ноября по 26 декабря откроются более 300 киосков.

Маски потребуются на всей ярмарке. Но если ситуация с COVID ухудшится в городе и количество случаев заболевания превысит 200 на 100 тысяч человек, на ярмарке будут требовать также сертификат о вакцинации, выздоровлении или отрицательном результате теста.

Фото: Рождество во Франции (GettyImages)

9. Вена, Австрия: одна из самых красивых ярмарок

Рождественский рынок Vienna Dream, расположенный на Ратушной площади, неизменно считается одним из самых красивых рынков в Европе. Он открылся 12 ноября, но закрылся 22 ноября из-за полного локдауна по всей стране.

Ожидается, что рынок откроется снова, когда локдаун будет завершен 13 декабря (если ситуация с COVID улучшится).

Фото: Рождественские декорации (pixabay.com)

Для посещения туристам нужно будет предъявить доказательство вакцинации или выздоровления от COVID-19. Взрослые больше не могут предъявлять доказательства отрицательного результата теста на COVID-19 для входа.

Для детей правила другие. Дети и подростки должны предъявить доказательства вакцинации, выздоровления или отрицательный тест.

К слову, праздничные ярмарки планировались в этом году в Праге. Но с 26 ноября правительство Чехии запретило их проведение по всей стране, оставив открытыми только елочные базары.

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