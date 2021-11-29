ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рождественские ярмарки Европы: девять лучших городов, куда стоит отправиться за атмосферой праздника зимой

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 07:55
Рождественские ярмарки Европы: девять лучших городов, куда стоит отправиться за атмосферой праздника зимой Фото: Рождественские празднования в Европе (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В каких странах для туристов уже готовят тематические локации

Европейские города, привлекающие туристов глинтвейном, ремесленниками и атмосферой Рождества, в этом году готовы вернуть традиционные ярмарки на площади городов, пишет Lonely Planet.

Впрочем, не все ярмарки вернутся в 2021 году. Например, австрийские рынки временно закрываются, поскольку страна переходит на полный локдаун до 13 декабря. А в берлинском дворце Шарлоттенберг объявили, что не смогут разместить свой рынок из-за текущих COVID- ограничений.

Мюнхен планировал возобновить свой рождественский ярмарок на Мариенплац, но официальные лица объявили об отмене из-за роста заболеваемости.

Из-за роста числа заражений в Европе, возможно, в ближайшие недели станет известно о других отменах работы рождественских локаций.

Между тем сейчас планируют открыть ярмарочные прилавки девять городов Европы, хоть и с усиленными мерами безопасности и масочным режимом.

1. Базель, Швейцария: "крупнейшая ярмарка страны"

Рождественские декорации украшают архитектуру Старого города Базеля, превращая город на Рейне в крупнейшую рождественскую ярмарку в Швейцарии.

Рождественские ярмарки Европы: девять лучших городов, куда стоит отправиться за атмосферой праздника зимойФото: Ярмарка в Базеле (flickr.com)

На площади Барфюссерплац и Мюнстерплац расположены рынки с деревенскими шале ремесленников, а также кулинарными угощениями: швейцарский раклет (сыр) и имбирные пряники лэкерли.

Рынки откроются 25 ноября и закроются 23 декабря. Церемония открытия на Мюнстерплац была отменена в 2021 году.

Посетители старше 16 лет должны предъявить сертификат COVID с QR-кодом, а также официальное удостоверение личности. Туристам из стран вне ЕС потребуется швейцарский сертификат COVID-19. Можно подать заявку онлайн, это будет стоить 30 швейцарских франков (32 доллара США).

2. Берлин, Германия: аттракционы, санки и катки

Некоторые из популярных рождественских ярмарок Берлина готовятся к открытию в 2021 году, хотя они будут работать в соответствии с расширенными правилами. Эти правила требуют, чтобы люди были вакцинированы или выздоровели от вируса для посещения таких мест, как рестораны, галереи и театры.

Рождественские ярмарки Европы: девять лучших городов, куда стоит отправиться за атмосферой праздника зимойФото: Праздничная торговля в Берлине (pixabay.com)

Большинство рынков разрешают вход детям в возрасте до 12 лет при наличии отрицательного результата теста на COVID-19.

Планируемые к открытию рынки Берлина включают:

  1. Винтервельт на Потсдамской площади с горкой для тех, кто хотел бы немного покататься на искусственных санях, открылся 29 октября и закроется 2 января. Он расположен в центре Потсдамской площади недалеко от торгового центра Mall of Berlin.
  2. Причудливая рождественская ярмарка Жандарменмаркт находится между архитектурными достопримечательностями - французским и немецким соборами. Он открывается 22 ноября и закрывается 31 декабря. На этом рынке плата за вход – 1 евро.
  3. Рождественский рынок на Александерплац, где также есть ярмарка аттракционов, ледовый каток и традиционные ремесленные лавки, открывается с 22 ноября по 26 декабря.
  4. Рынок возле Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, расположенный на знаменитой берлинской улице Курфюрстендамм, открывается с 22 ноября по 2 января 2022 года.

Рождественские ярмарки Европы: девять лучших городов, куда стоит отправиться за атмосферой праздника зимойФото: В Берлине есть нескольколокаций с ярмарками (GettyImages)

3. Брюгге, Бельгия: 500 рождественских елок

На фоне мощеных улиц и каналов средневекового центра города тысячи мерцающих огней и более 500 рождественских елок превратят 41 улицу Брюгге в зимнюю сказку в рамках празднования Winter Glow 2021 года.

С 26 ноября по 9 января 2022 года туристы найдут каток, зимний бар и три рождественских рынка, расположенные на Рыночной площади, площади Саймона Стивена и площади Занд.

В Брюгге для мероприятий на открытом воздухе с участием более 400 человек требуется билет COVID Safe.

Рождественские ярмарки Европы: девять лучших городов, куда стоит отправиться за атмосферой праздника зимойФото: Ярмарка в Брюгге (flickr.com)

Посетители из ЕС могут использовать вместо него сертификаты о вакцинации. Туристы из других регионов должны подать заявку. Этот билет является доказательством того, что вы полностью вакцинированы от вируса, вылечились от него в течение последних шести месяцев или дали отрицательный результат на COVID-19.

4. Копенгаген, Дания: атмосфера уюта и радости

Потягивая напиток глег в окружении мерцающих гирлянд, можно почувствовать, что имеют в виду датчане, когда они используют слово "хюгге", чтобы описать ощущение уюта, благополучия и довольства на фоне свежего зимнего воздуха.

В парке развлечений Tivoli Gardens, которому 175 лет, с мерцающими гирляндами с 19 ноября по 2 января будет проходить рождественская ярмарка. Чтобы войти, нужно будет купить билет, а также предъявить Corona Pass (свидетельство о вакцинации). Дети в возрасте до 15 лет освобождаются от предъявления карты Corona.

Рождественские ярмарки Европы: девять лучших городов, куда стоит отправиться за атмосферой праздника зимойФото: Праздничная торговля в Копенгагене (flickr.com)

Тем временем завораживающая рождественская ярмарка Kongens Nytorv находится на мощеной булыжником площади с конной статуей короля Кристиана V возле дворца Шарлоттенборг. Рынок открывается 12 ноября и закрывается 22 декабря, и его могут продолжить.

5. Эдинбург, Шотландия: грот Санты и колесо обозрения

Рождество на фоне Эдинбургского замка - одна из самых любимых праздничных традиций Великобритании. Здесь находятся аттракционы и каток, а также Рождественский рынок в садах Ист-Принсес-стрит.

Рынок работает с 20 ноября и закроется 4 января 2022 года. Чтобы покататься на коньках или на колесе обозрения, посетить Грот Санты, можно приобрести билеты на рождественском веб-сайте Эдинбурга.

Рождественские ярмарки Европы: девять лучших городов, куда стоит отправиться за атмосферой праздника зимойФото: Масштабная ярмарка в Эдинбурге (GettyImages)

Маски необходимы в таких помещениях, как Грот Санты. У организаторов также есть сенсорные наборы с игрушкой-непоседой, затычками для ушей, бутылкой с водой, средством для снятия стресса и наушниками для взрослых и детей, которым может потребоваться дополнительная помощь, чтобы насладиться праздником.

6. Нюрнберг, Германия: ярмарка в нескольких локациях

Самый старый и, пожалуй, самый известный Германии - рождественский ярмарок в Нюрнберге. После отмены в 2020 году его собирались открыть с 26 ноября по 24 декабря. Однако традиционная церемония открытия Christkind будет перенесена в онлайн.

Рынок также распространился на несколько других мест в Старом городе, чтобы освободить больше места между прилавками.

Рождественские ярмарки Европы: девять лучших городов, куда стоит отправиться за атмосферой праздника зимойФото: Торговля на Рождество в Нюрнберге (GettyImages)

7. Познань, Польша: с фестивалем ледовых скульптур

Познанский рождественский ярмарок неизменно считается лучшим в Польше и одним из лучших в Европе. Он открывается на площади Свободы 20 ноября и закрывается 26 декабря.

Он дарит чудесные рождественские впечатления в течение всего сезона, но во вторые декабрьские выходные он действительно сверкает - когда проводится знаменитый фестиваль ледовой скульптуры. С 10 по 12 декабря в Познани соберутся ледяные скульпторы из 12 стран, которые будут соревноваться в создании впечатляющих замороженных произведений искусства.

Рождественские ярмарки Европы: девять лучших городов, куда стоит отправиться за атмосферой праздника зимойФото: Зрелищная ярмарка в Познани (betlejempoznanskie.pl)

8. Страсбург, Франция: "столица Рождества"

Старейший рождественский рынок Франции в Страсбурге превратился в "столицу Рождества". После сокращения его масштабов в 2020 году – в этом году с 26 ноября по 26 декабря откроются более 300 киосков.

Маски потребуются на всей ярмарке. Но если ситуация с COVID ухудшится в городе и количество случаев заболевания превысит 200 на 100 тысяч человек, на ярмарке будут требовать также сертификат о вакцинации, выздоровлении или отрицательном результате теста.

Рождественские ярмарки Европы: девять лучших городов, куда стоит отправиться за атмосферой праздника зимойФото: Рождество во Франции (GettyImages)

9. Вена, Австрия: одна из самых красивых ярмарок

Рождественский рынок Vienna Dream, расположенный на Ратушной площади, неизменно считается одним из самых красивых рынков в Европе. Он открылся 12 ноября, но закрылся 22 ноября из-за полного локдауна по всей стране.

Ожидается, что рынок откроется снова, когда локдаун будет завершен 13 декабря (если ситуация с COVID улучшится).

Рождественские ярмарки Европы: девять лучших городов, куда стоит отправиться за атмосферой праздника зимойФото: Рождественские декорации (pixabay.com)

Для посещения туристам нужно будет предъявить доказательство вакцинации или выздоровления от COVID-19. Взрослые больше не могут предъявлять доказательства отрицательного результата теста на COVID-19 для входа.

Для детей правила другие. Дети и подростки должны предъявить доказательства вакцинации, выздоровления или отрицательный тест.

К слову, праздничные ярмарки планировались в этом году в Праге. Но с 26 ноября правительство Чехии запретило их проведение по всей стране, оставив открытыми только елочные базары.

Напомним, мы писали, стоит ли украинцам планировать зимний отпуск в Италии.

Также предлагаем почитать, какие страны ЕС не закрываются для украинских туристов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Туризм Отдых за границей
Отдых в Украине
Мнения
Ольга Орехова
Дорогая Скандинавия. Как сэкономить в Осло - одной из самых "небюджетных" столиц мира
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Владимир Жерновой
Настроиться на "перезагрузку". Как правильно подготовиться к отпуску и извлечь из него максимальную пользу
Владимир Жерновой
бизнес-коуч и психолог
Андрей Шабельников
Локдаун и новые ограничения. Что делать, если страна закрыла границы прямо перед запланированной поездкой
Андрей Шабельников
адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "EVRIKA"
Станислав Ткацевич
Не только парк "Софиевка". Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье
Станислав Ткацевич
специально для РБК-Украина
Все мнения