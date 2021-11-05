Какие страны принимают украинских туристов. Список и условия (обновляется)

Фото: Куда можно ехать во время пандемии COVID (коллаж РБК-Украина)

Актуальные правила въезда: все, что нужно знать перед поездкой

Путешествия за границу во время пандемии могут оказаться довольно непредсказуемыми, ведь правила въезда могут измениться в любой момент. Поэтому проверять правила въезда в ту или иную страну нужно каждый раз перед любой поездкой.

Актуальные правила пересечения границ обновляют несколько украинских онлайн-ресурсов. Самые популярные:

Онлайн-карта, созданная Министерством иностранных дел Украины; Портал VisitUkraine.Today.

РБК-Украина составило список самых популярных среди наших туристов направлений с детальными правилами пересечения границы. Какие требования по въезду в страны ЕС, как поехать на отдых в популярные курортные и экскурсионные страны - в материале, который будет обновляться по мере изменений правил въезда.

Европа. Какие правила въезда для украинцев сегодня

Украина на следующей неделе покинет "зеленый список" ЕС. Послы ЕС подготовили соответствующее решение Совета ЕС, сообщает РБК-Украина. Несмотря на исключение из "зеленого перечня", окончательное решение об условиях путешествий граждан Украины принимается непосредственно государствами-членами ЕС.

Хотя во все страны Евросоюза владельцы биометрических паспортов для выезда за границу могут ехать без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней, правила въезда в ту или иную страну могут меняться.

Польша

Вакцинированные туристы могут въезжать в страну при наличии документального подтверждения полного курса вакцинации вакциной, зарегистрированной в ЕС — Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Covishield, Johnson&Johnson на английском или польском языке. Подходит электронный документ в "Дии" или бумажный аналог. Или с документом о выздоровлении от Covid-19.

Для невакцинированных граждан предусмотрена 10-дневная самоизоляция, которую можно сократить, если сделать ПЦР-тест, но проходить тестирование не ранее 7-го дня пребывания в Польше. При въезде в страну авиатранспортом нужно заполнить карту местонахождения путешественника.

Фото: Краков, Польша (unsplash.com/ostap-senyuk)

Чехия

Въезд разрешен только привитым гражданам Украины любой из разрешенных в ЕС вакцин:

AstraZeneca (Vaxzevria);

Moderna (Spikevax);

Pfizer BioNTech (Comirnaty);

Johnson&Johnson (Janssen);

Covishield.

Дополнительных карантинных мер нет. Нужно только заполнить регистрационную форму до въезда.

Испания

Украина на данный момент находится в "зеленой" зоне для Испании. Это означает, что граждане Украины могут путешествовать в эту страну без необходимости предоставления справок о вакцинации или негативных результатов тестирования на наличие COVID-. Единственное требование на данный момент - заблаговременное заполнение формуляра санитарного контроля на сайте.

Португалия

В данный момент украинцы могут въездать в страну при наличии одного из таких документов:

европейского COVID-сертификата (в бумажном или в электронном варианте);

украинского COVID-сертификата о полном курсе прививки вакциной Janssen (COVID-19 Vaccine Janssen) или AstraZeneca (Vaxzevria) или Moderna (Spikevax) или Pfizer-BioNTech (Comirnaty);

или цифрового сертификата о выздоровлении (бумажные сертификаты, выданные украинскими медицинскими учреждениями, заверенные печатями и штампами медицинских центров, в том числе "желтые/зеленые сертификаты", оформленные семейным врачом, без цифрового сертификата в приложении "Дия", не принимаются.

или справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до подачи документа (в любой лаборатории);

или теста на антиген COVID-19 (TRAg), сделанного не более чем за 48 часов до поездки.

Требования распространяются на всех украинцев старше 12 лет.

Нидерланды

Въезд возможен с сертификатом о вакцинации. Вакцины, которые признают Нидерланды: Astra Zeneca (Vaxzevria); Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria); Pfizer/BioNTech COVID-19 Vaccine (Comirnaty); Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen); Moderna (Spikevax); Serum Institute of India (Covishield); Sinovac (CoronaVac).

Нидерланды признают только сертификаты вакцинации в приложении "Дия", а также распечатанные сертификаты с портала "Дия". Если Вы путешествуете воздушным транспортом, нужно заполнить декларацию о состоянии здоровья и иметь ее при себе.

Украинцы, которые планируют поездку в Нидерланды независимо от типа транспорта и не имеют подтверждения о вакцинации или справки о перенесенной коронавирусной болезни, должны сделать ПЦР-тест максимум за 48 часов до вылета или тест на антиген — за 24 часа. Тесты не требуются детям до 12 лет.

Фото: Амстердам, Нидерланды (unsplash.com/jurre-houtkamp)

Словакия

Невакцинированные лица регистрируются на сайте и обязаны пройти самоизоляцию сроком 14 дней (если за это время не возникает симптомов или не проведено тестирование). Самоизоляцию можно прекратить, получив отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем на 5-й день. Детям до 12 лет не нужно проходить тест.



Граждане Украины, которые имеют сертификат вакцинации с двумя дозами (на английском, словацком или чешском языке) перед въездом регистрируются на сайте и освобождаются от самоизоляции. Принимаются все вакцины, зарегистрированные МЗ Украины. Словакия принимает сертификаты вакцинации в приложении "Дия", бумажные сертификаты с портала "Дия" с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача.

Франция

С 10 октября 2021 Украина внесена в перечень стран так называемой "оранжевой" зоны. Условия въезда для туристов - полный курс вакцинации одним из таких препаратов:

Pfizer/Comirnaty; Moderna; AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen; Jansen/Johnson & Johnson.

Нужно заполнить заявление об отсутствии симптомов и контактов с лицами, заболевшими Covid. Невакцинированные могут въезжать в страну только в случае "срочной необходимости" и иметь при себе результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда или тест на антиген, сделанный за 48 часов.

Фото: Лувр, Париж (unsplash.com/chris-karidis)

Германия

Пересечение границы разрешено только вакцинированным путешественникам. Действительны вакцины: BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson & Johnson. Также необходимо оформить полис медицинского страхования на все время пребывания в стране. Остальные могут въехать только в случае неотложной потребности, при наличии негативного теста.

Перед поездкой в ​​Германию необходимо зарегистрироваться на сайте. Это требование касается всех путешественников: взрослых и детей любого возраста. После заполнения анкеты система выдаст pdf-файл. Его нужно распечатать или сохранить на мобильный телефон. Этот файл могут попросить показать перед вылетом самолета в Германию или во время паспортного контроля по прилету в Германию.

Бельгия

Гражданам Украины разрешен въезд в Бельгию независимо от цели поездки. Кроме биометрического паспорта, необходимо иметь документальное подтверждение цели вашей поездки:

карточку резидента страны Евросоюза или вид на жительство, резервирование отеля, приглашение бизнес-партнера и т.д.; подтверждение финансовой состоятельности; полис медицинского страхования на весь срок пребывания в стране.

Также требуют заполнить форму Passenger Locator Form (PLF) за 48 часов до прибытия в Бельгию. PLF-форма предусматривает сведения о предыдущих 14 днях на дату заполнения и учитывается при определении необходимости карантина и когда меняется цвет-код страны.

По состоянию на 4 ноября Украина находится в "красной" зоне "белого" списка. Это означает, что путешествовать в Бельгию все еще можно без доказательства уважительной причины и независимо от статуса вакцинации. При наличии сертификата о вакцинации следующими вакцинами — Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca/Oxford (Vaxzevria), Janssen, Covishield или о выздоровлении – тестирование и карантин не нужны.

В случае отсутствия сертификата о вакцинации или о выздоровлении (положительный тест на COVID, дата выдачи которого не превышает 180 дней с момента тестирования) – негативный ПЦР-тест не более чем за 72 часа.

Нужно пройти повторное тестирование тестирование на первый или второй день после въезда. При получении отрицательного теста вы можете прекратить карантин, но сделать еще одно тестирование на седьмой день. Для детей до 12 лет нет необходимости сдавать анализ.

Фото: Чинкве-Терре, Италия (unsplash.com/josh-hild)

Италия

Для вакцинированных лиц необходимы документы:

заполненная онлайн форма санитарного контроля Passenger Locator Form;

сертификат про прохождения полного цикла вакцинации вакциной, признанной ЕМА (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca), или соответствующий "зеленый" сертификат (Green Pass) европейского образца, который подтверждает полный курс вакцинации. Италия признает COVID-сертификаты в приложении "Дия";

справка об отрицательном результате молекулярного (ПЦР) или экспресс-теста на COVID не более чем за 72 часа до въезда.

Невакцинированные путешественники могут въехать в Италию при выполнении таких требований:

заполнить онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Form;

предоставить справку об отрицательном результате молекулярного (ПЦР) или экспресс-тестирования на COVID не более чем за 72 часа до въезда;

пройти самоизоляцию в течение 5 дней, информируя об этом местные органы здравоохранения;

пройти повторное тестирование после завершения самоизоляции.

Швейцария

Для въезда в страну необходимо предоставить сертификат полной вакцинации от COVID в "Дии". Детям до 18 лет, путешествующим с полностью вакцинированными взрослыми, также может быть разрешен въезд в Швейцарию.

Вакцины, одобренные Швейцарией:

AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio и Covishield); Pfizer / BioNtech (Comirnaty); Johnson & Johnson (Janssen); Sinovac (CoronaVac); Moderna (Spikevax); Sinopharm (BIBP).

Невакцинированные должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста (максимум за 72 часа до въезда), или отрицательный результат быстрого теста на антиген (максимум за 48 часов до въезда).

С 20 сентября 2021 лица, которые не были вакцинированы или которые выздоровели, должны сдать через четыре-семь дней после въезда на территорию Швейцарии за свой счет повторный тест на COVID-19. Результат второго теста нужно сообщить в соответствующее кантональное ведомство здравоохранения по месту пребывания. Дети до 16 лет освобождаются от тестирования.

Путешествующим в Швейцарию самолетом следует заблаговременно заполнить въездную форму. И не забыть про обязательный медицинский полис на все время пребывания в стране.

Румыния

Принимает путешественников с COVID-сертификатами в приложении "Дия" или с портала "Дия". Бумажные международные свидетельства о вакцинации Румыния не принимает. Перед въездом нужно заполнить форму.

Признаны вакцины:

Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2);

Moderna (mRNA-1273);

AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222);

Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S).

Без вакцинации можно приезжать со справкой о перенесенном заболевании в приложении "Дия". Транзитом в течение суток, а также транзитом в исключительных случаях, подтвержденных документально, на срок менее 3 дней.

Для непривитых въезжающих граждан установлен карантинный режим по домашнему/задекларированному адресу на 14 дней. Продолжительность самоизоляции может быть сокращена с 14 до 10 дней, если на десятый день карантина подтверждается негативный ПЦР-тест на COVID.

Венгрия

Для въезда в Венгрию авиационным транспортом нужен украинский или венгерский сертификат о вакцинации (вместе с гражданами, имеющими сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет) или отрицательный результат тестирования на COVID методом ПЦР.

Венгрия признает все типы вакцин, которые используются в Украине для иммунизации населения от COVID (AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna). Страной одобрены цифровые COVID-сертификаты из приложения "Дия", распечатанные сертификаты с портала "Дия", а также международные свидетельства о вакцинации.

Скандинавcкие страны. Куда можно ехать из Украины

Фото: Лофотенские острова, Норвегия (unsplash.com/valdemaras)

Дания

С 25 октября 2021 Украина отнесена правительством Королевства Дания к категории "COVID-19 risk countries". Въхать можно при наличии прививки одной из вакцин: Pfizer BioNtech (Comirnaty); Johnson & Johnson - Janssen Pharmaceuticals; Spikevax (ранее Moderna/COVID-19 Vaccine Moderna); AstraZeneca (Vaxzevria).

Дания принимает сертификаты вакцинации в приложении "Дия", бумажные сертификаты с портала "Дия" с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача.



Для не вакцинированных граждан необходим отрицательный ПЦР (не позднее 72 часов) или экспресс-тест (не позднее 48 часов) и обязательно повторное тестирование в течение 24 часов после прибытия. Дети младше 15 лет освобождаются от требования к тестированию.



Также въезд в Данию разрешается гражданам, которые не были вакцинированы, но уже переболели коронавирусной болезнью. Для этого во время въезда необходимо предъявить результат положительного ПЦР-теста, сделанного не менее 14 дней, но не более 12 месяцев до даты пересечения границы. Тест на COVID-19 должен содержать полное имя тестируемого лица, время тестирования и выдачи сертификата должны быть четко указаны.

Норвегия

Принимает граждан только с сертификатами о вакцинации в приложении "Дия". Украинцы, которые были полностью вакцинированы вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), смогут въехать в Норвегию без каких-либо ограничений: тестов, карантина, заполнения въездной регистрационной анкеты.

С 7 октября 2021 года это препараты компаний BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, а также Covishield (AstraZeneca, India) и CoronaVac (Sinovac).

Важно: Норвегия не признает бумажное свидетельство о вакцинации, выданное семейным врачом.

Швеция

Швеция признает цифровые сертификаты о вакцинации, сгенерированные в приложении "Дия". Подходят вакцины, утвержденные согласно постановлению (ЕС) 726/2004 или разрешенніе ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях: Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran); Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna); Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca); COVID-19 vaccine Janssen; COVID-19 vaccine AstraZeneca / SKBio; COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine); COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm; CoronaVac (COVID-19 vaccine Sinovac).

Все невакцинированные туристы должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 (PCR, LAMP, TMA or antigen), сделанный за 72 часа до въезда в Швецию. Тест не требуется делать детям до 18 лет.

Финляндия

Финской стороной признаются бумажные международные свидетельства о вакцинации, выдаваемые в Украине, и следующие вакцины:

Comirnaty (Pfizer-BionTech); COVID-19 Vaccine Spikevax (ранее Moderna); Vaxzevria (ранее COVID-19 Vaccine AstraZeneca) COVID-19 Vaccine; Janssen (Johnson & Johnson); BIBP/Sinopharm; COVISHIELD; CoronaVac.

Без подтверждения полного курса вакцинации необходимо предоставить один из следующих документов:

сертификат, подтверждающий получение первой дозы вакцины, признаваемой Финляндией. При этом обязательно прохождение ПЦР-теста через 72 часа после прибытия;

сертификат, подтверждающий негативный результат ПЦР-теста, сделанный в Украине не позднее 72 часов до пересечения границы. Понадобится повторный ПЦР-тест через 72 часа;

без наличия указанных выше документов или при наличии справки о перенесенном COVID, граждане Украины будут направлены на прохождение ПЦР-теста на пограничном пункте контроля. Через 72 часа после прибытия в Финляндию тест нужно будет повторить.

Прохождение двух ПЦР-тестов после приезда в Финляндию бесплатно для всех путешественников. Записаться на тест можно на сайте.

Популярные курортные страны. Условия въезда

Фото: Дубай, ОАЭ (unsplash.com/christoph-schulz)

ОАЭ

С 31 июля 2021 Украина внесена в страны "зеленого" списка - карантин по прибытии в эмират Абу-Даби из Украины не требуется. Для подтверждения для ОАЭ сделанной в Украине вакцинации необходима предварительная (до вылета) регистрация на сайте.



На этом же сайте размещен перечень признанных в ОАЭ вакцин:

1. Sinopharm vaccine;

2. Pfizer-BioNTech vaccine;

3. Oxford-Astrazeneca vaccine;

4. Johnson & Johnson vaccine;

5. Moderna vaccine;

6. Sputnik V vaccine.



Для Абу-Даби необходим заполненный на английском языке и обязательно распечатанный Сертификат (PCR)-swab test, подтверждающий негативные результаты теста. Сертификат должен быть выдан не более чем за 48 часов до прибытия в Абу-Дабы и предоставлен только аккредитованными медицинскими учреждениями. В аэропортах ОАЭ каждому пассажиру делают дополнительный бесплатный ПЦР-тест.



Кроме того, существует требование о наличии полиса международного медицинского страхования, который покрывает лечение COVID-19 и пребывание в условиях изоляции за границей.

Египет

Разрешен въезд вакцинированным без ПЦР-теста. ПринимаютсявакциныPfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson. Сертификат должен содержать QR-код и не иметь исправлений.

Обратите внимание: наличие сертификата о вакцинации необходимо предъявить в распечатанном виде.

Подойдет также ПЦР-тест на английском языке с печатью лаборатории или QR-кодом.По прибытии нужно предъявить заполненную и распечатанную"Форму декларации о состоянии здоровья". Также необходима страховка, покрывающая лечение COVID. Виза оформляется по прибытию и стоит 25 долларов.

Турция

До конца 2021 года для въезда в Турцию действуют следующие правила въезда: отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа, или отрицательный результат экспресс-теста на антиген за 48 часов до въезда.

Тест можно не сдавать детям до 12 лет и вакцинированным(Турция принимает все вакцины, использующиеся в Украине). Также можно предъявить справку о выздоровлении от COVID за последние 6 месяцев.

Фото: Стамбул, Турция (unsplash.com/nika-jiadze)

Нужна страховка, покрывающая лечение COVID. Также - заполнение электронной формы - ее надо заполнить за 72 часа до прибытия. На ее основе автоматически генерируется HES-код. Анкету надо распечатать или сохранить на смартфон, предъявить при посадке на рейс, иначе пассажиры к полету не допускаются.

Тунис

Необходим сертификат о прохождении полного курса вакцинации. Тунис признает вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Также необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест (на арабском, английском или французском языках с обязательным QR-кодом на бланке), сделанный за 72 часа до регистрации на самолет, для всех путешественников, включая вакцинированных и имеющих иммунитет к коронавирусу после перенесенного заболевания. Дети младше 12 лет от необходимости предоставления теста освобождены.



Для непривитых туристов, если тест отрицательный, самоизоляция не нужна. В то же время, туристы должны оставаться в составе туристических групп (cohorting), использовать туристический транспорт для передвижения, а также соблюдать санитарный протокол по борьбе с COVID-19, утвержденный Министерством здравоохранения Тунисской Республики.

Нужно учитывать, что с Тунисом у нас действует визовый режим. Посольства Туниса в Украине нет, поэтому нужно обращаться в Варшаву. Упрощенный визовый режим действует только для граждан Украины, прибывающих в Тунис с туристической целью в составе организованных туристических групп чартерными или регулярными авиарейсами.

Израиль

Нужны сертификаты о вакцинации Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinovac, Sinopharm или Johnson & Johnson, которые были сделаны не более полугода назад.

Фото: Тель-Авив, Израиль (unsplash.com/shai-pal)

Также принимается прививка бустерной дозой вышеперечисленных вакцин и заключение о перенесенной болезни. Кроме сертификата о вакцинации, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль.

Пассажиры должны за сутки до посадки заполнить декларацию лица, въезжающего в Израиль. Владелец цифрового сертификата вакцинации (приложение "Дия" или распечатанный сертификат с портала "Дия") должен заранее его отсканировать или загрузить справку о вакцинации или выздоровлении в Декларацию и получить зеленый пропуск (Green Pass) перед посадкой в ​​самолет. Лицо без цифрового сертификата с QR-кодом должно указать в Декларации информацию об имеющейся вакцине и добавить соответствующие документы.

По приезду необходимо пройти дополнительный ПЦР тест. Путешественник должен находиться в изоляции до получения отрицательного результата или в течение 24 часов, в зависимости от того, что наступит раньше. Услуга проведения ПЦР-теста платная – 80 израильских шекелей, при условии заблаговременной онлайн-регистрации, или 100 израильских шекелей при регистрации в аэропорту.

Иордания

Все иностранцы должны сделать ПЦР-тест не более чем за 72 часа до прибытия в Иорданию, а также пройти еще один такой тест по прибытии в аэропорту. Стоимость ПЦР-теста — 28 иорданских динаров (около 40 долл. США). Для детей до 5 лет прохождение теста не требуется.



Перед поездкой пассажиры должны заполнить форму, оплатить стоимость ПЦР-теста и получить QR код, который нужно предъявить при регистрации на рейс, а также по прибытии в страну при прохождении контроля.



Кроме этого, при прохождении регистрации на рейс пассажиры также должны предъявить заполненную форму, которую можно скачать здесь. Также оформить полис медицинского страхования на весь срок пребывания в стране, который покрывает расходы на лечение COVID-19. Иностранцам, которые будут пытаться въехать в Иорданию без соблюдения вышеуказанных требований, грозит штраф в размере 10000 иорданских динаров (14000 долл. США).

Балканские страны: актуальные правила для туристов

Фото: Дубровник, Хорватия (unsplash.com/spencer-davis)

Албания

С 6 сентября 2021 года иностранцы, въезжающие в Албанию, или следующие транзитом через неё, должны предоставить один из следующих документов:

сертификат о вакцинации;

отрицательный ПЦР-тест не больше 72 часов;

экспресс-тест на антиген не больше 48 часов;

справка о выздоровлении от COVID-19, действительна в течение 6 месяцев после выздоровления.

Требование не касается детей до 6 лет. Также с 1 сентября в Албании действует комендантский час с 23:00 до 06:00.

Черногория

Для въезда подойдут документы:

сертификат вакцинации. Черногория принимает любую вакцину, а сам документ вакцинации может быть в электронном или бумажном виде; отрицательный тест ПЦР не старше 72 часов; отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов; доказательства перенесенной болезни COVID (после положительного ПЦР или быстрого теста на антиген прошло не менее 14 дней и не более 180 дней).

Для детей до 18 лет не нужны сертификаты о вакцинации и тесты.

Сербия

С 8 октября 2021 требуются такие документы:

отрицательный ПЦР-тест не позднее 48 часов;

сертификат вакцинации. Страна принимает только сертификаты вакцинации в приложении "Дия" и бумажные сертификаты с портала "Дия" с QR-кодом;

подтверждение о выздоровлении от COVID-19 – сертификат или другой документ, подтверждающий, что его владелец перенес болезнь, вызванную SARS-CoV-2.

Хорватия

Туристы могут предоставить для въезда один из документов:

отрицательный ПЦР-тест, который сделан не позднее 72 часов или экспресс-тест на антиген - RAT на SARS-CoV-2, сделанный не позже 48 часов; сертификат о вакцинации двумя дозами вакцин, которые используются в странах-членах ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm, Janssen/Johnson & Johnson, Sputnik V); медицинская справка о перенесенном COVID-19 и одной дозы вакцины в течение шести месяцев от заражения вирусом; положительный результат ПЦР-теста или быстрого теста на антиген, подтверждающий, что лицо вылечилось от вирусной инфекции.

Македония

С 1 сентября 2021 при въезде на территорию Республики Северная Македония необходим один из следующих документов:

сертификат о вакцинации от вируса SARS-CoV-2 вакцинами, которые признаны Северной Македонией: AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinopharm, Sinovac и Sputnik V;

справка (сертификат) о перенесенном заболевании на СOVID-19 в течение последних 45 дней, начиная со дня выздоровления;

отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, полученный за 72 часа до въезда.

Наличие указанных документов не требуется для лиц в возрасте до 18 лет.

Греция

Фото: Афины, Греция (unsplash.com/hert-niks)

Требования для въезда:

Заполнение формы PLF за 24 часа до въезда. Подтверждение с QR-кодом, которое придет на электронную почту, считается необходимым проездным документом. Справка о вакцинации старше 14-ти дней (Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, CoronaVac (Sinovac), Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm) в приложении "Дия" или распечатанный сертификат с портала "Дия"; Или ПЦР-тест не старше 72 часов на английском языке; Или справка о перенесенном заболевании,положительный ПЦР-тест или тест на антитела, действующие через 30 дней после даты первого положительного теста и в течение 180 дней после него; Или экспресс-тестирование на антиген (rapid test) на COVID-19 максимум за 48 часов.

Документы принимаются на английском, французском, немецком, итальянском, испанском и русском языках. Все документы должны содержать фамилию и имя латиницей согласно данным загранпаспорта. Требования распространяются и на детей от 12 лет и старше. При въезде на территорию Греции возможно выборочное тестирование.

Болгария

Согласно приказу Министра здравоохранения Болгарии РД-01-874/26.10.2021 Украина внесена в "красную" зону.

С 30 октября 2021 года на территорию страны будут пропускать только лиц со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории Болгарии и членов их семей. Въезд в туристических целях запрещен.

Популярные экскурсионные направления. Грузия, Армерия, Узбекистан.

Фото: Тбилиси, Грузия (unsplash.com/kent-tupas)

Грузия

Для привитых — полный курс вакцинации любой вакциной.

Важно: необходимо ехать с распечатанной справкой, так как в приложении "Дия" сертификат не считывается.

Невакцинированным нужно иметь негативный ПЦР-тест и на третий день пребывания — обязательно сделать еще один ПЦР-тест за свой счет.

При поездке наземным или морским транспортом, кроме вакцинации, нужен также ПЦР-тест не более чем за 72 часа до поездки: при этом туриста освобождают от тестирования на 3-й день. От ПЦР-тестов освобождаются дети возрастом до 10 лет.

Армения

Безвизовый въезд для граждан Украины. Нужен ПЦР-тест за 72 часа до въезда (на армянском, английском или русском языках). Или - полный курс вакцинации за 14 дней до въезда. Невакцинированные проходят еще один тест в "пунктах отбора проб" в аэропорту и пребывают на обязательной самоизоляции до получения его результатов.

Узбекистан

ПЦР-тест,сделанный за последние 72 часа до въезда (на английском или русском). По прибытию - заполнение анкеты с личными данными. Проходить 14-дневную самоизоляцию не требуется. Визу оформлять не требуется.

Экзотические и островные страны: куда и на каких условиях можно ехать

Доминикана

ПЦР-тест и вакцинация для въезда в Доминикану не требуются. Нужно заполнить онлайн анкету не позднее чем за 72 часов до вылета. Визу заранее оформлять не требуется. По прилету предоставляется туристическая карточка ("tarjeta del tourista") непосредственно в аэропорту.

Мальдивы

ПЦР-тест, сделанный не более чем за 96 часов до вылета. Нужно заполнить декларацию за 24 часа до вылета. Виза оформляется бесплатно по прилету в аэропорту.

Мексика

ПЦР-тест и вакцинация для въезда не требуются - нужно только заполнить декларацию и получить персональный QR-код: его надо предъявить при посадке в самолет и по прилету.Декларацию необходимо заполнить в день вылета из Украины (не ранее, чем за 12 часов до вылета), а также на обратном пути - в день вылета из Мексики.

Обратите внимание: каждый турист должен получить отдельный QR-код, а не групповой. Также нужно оформить электронную визу.

Сейшельские острова

ПЦР-тест нужно сделать за 72 часа до вылета. Также необходимо заполнить онлайн-форму не ранее чем за 72 часов до вылета. Нужно оформить страховку для путешествий, которая покрывает как минимум иизоляцию, карантин и возможное лечение COVID-19.

Фото: Сейшелы (unsplash.com/datingscout)

Курортный остров Занзибар, Танзания

Действует требование ПЦР-теста за 72 часа до вылета, нужно также заполнить медицинскую форму за 24 часа до вылета. Виза оформляется по прибытию в аэропорту.

Таиланд

С августа 2021 Украина была включена в перечень стран, из которых можно посещать некоторые регионы Таиланда по туристическим программам Sandbox Phuket и Samui Plus.

Таиланд признает вакцины: Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson + Johnson/Janssen Sinopharm/Beijing, Sinovac.

Кения

С 11 января 2021 года все путешественники должны подтверждать свои сертификаты о прохождении теста на COVID через портал PanaBIOS. Для получения подтверждения необходимо зарегистрироваться на портале, заполнить маршрут путешествия, выбрать лабораторию, загрузить электронный сертификат о прохождении теста на COVID и получить подтверждение о верификации теста.



С 1 января 2021 года для въезда в Кению путешественники должны получить визу в страну заранее. Сейчас получить визу в Кению по прилету в страну невозможно. Подать документы на электронную визу можно здесь.

Шри-Ланка

Всем туристам необходимо иметь:

ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до полета, на английском языке; оригинал сертификата о вакцинации и его официальный перевод на английский язык (полностью вакцинированным туристам и не полностью вакцинированным туристам); заполненную декларацию здоровья (заполняется в самолете).

Полностью вакцинированные туристы избавляются от необходимости делать повторный ПЦР-тест по прилету.

Неполностью вакцинированные (те, которые прибывают на Шри-Ланку меньше чем через две недели после получения последней дозы вакцины):

если такой турист прибывает на Шри-Ланку на седьмой день вакцинации (или после), он должен оставаться в гостинице уровня 1 Safe and Secure Certified и на седьмой день пребывания сдать второй ПЦР-тест. При отрицательном результате, туристам выдается документ, позволяющий путешествовать островом (discharge document).

в случае если такой турист прибывает раньше, чем прошло 7 дней с момента получения последней дозы вакцины, он должен оставаться в гостинице уровня 1 Safe and Secure Certified и на четырнадцатый день пребывания сдать второй ПЦР-тест. Если ПЦР-тест отрицательный, туристам выдается документ, позволяющий путешествовать островом (discharge document).

Невакцинированным туристам необходимо находиться в гостинице / гостиницах уровня 1 Safe and Secure Certified до 15 суток с момента прилета. Им разрешено организовано посещать некоторые туристические места.

Все невакцинированные туристы должны сдать второй ПЦР-тест на четырнадцатый день пребывания. Если ПЦР-тест отрицательный, туристам выдается документ, позволяющий путешествовать островом (discharge document). Невакцинированные туристы, находящиеся в Шри-Ланке от 6 до 14 дней, должны сдать ПЦР-тест за 24 часа до вылета.

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