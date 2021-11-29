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Новый год в Таиланде. Во сколько обойдется зимний отдых в популярной экзотической стране

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Понедельник 29 ноября 2021 17:00
Новый год в Таиланде. Во сколько обойдется зимний отдых в популярной экзотической стране Фото: Отдых в Таиланде (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Срок обязательного карантина в декабре сократят до 5 дней

В Таиланде надеются на восстановления туризма и накануне новогодних дат смягчают правила въезда для туристов. С 16 декабря путешественникам разрешат сдавать экспресс-тесты вместо ПЦР, а срок карантина сократится до 5 дней. Об этот сообщается на сайте Туристического управления Таиланда (TAT).

Новые правила будут касаться туристов, которые прибывают по специальным туристическим программам: "Test&Go", "Песочница" и "Quarantine".

Между тем, текущие правила могут измениться из-за нового штамма вируса – в правительстве уже рассматривают варианты, чтобы отменить некоторые нормы, запланированные на 16 декабря.

Новые правила в Таиланде. Что изменится для туристов в декабре

По прибытии в Таиланд по программе "Песочница" туристы должны будут пребывать на самоизоляции в сертифицированном отеле 5 дней вместо 7.

  • Переболевших в течении последних 3 месяцев пустят в страну и при наличии одной дозы вакцины.
  • После приезда придется сдать ПЦР-тест, а второй – в конце карантина, на 4-5 день – можно заменить на экспресс-тест.
  • Дети до 6 лет могут не сдавать ПЦР-тест до приезда (они должны сдать слюну на анализ после прибытия).
  • Дети 6-17 лет должны сдать ПЦР-тест за 72 часа до въезда.

Правила въезда, которые остаются в силе: полная вакцинация двумя дозами для всех, кто старше 18 лет, негативный ПЦР-тест за 72 часа до въезда, страховка на 50 тыс. долларов.

Новый год в Таиланде. Во сколько обойдется зимний отдых в популярной экзотической странеФото: Достопримечательности Таиланда (unsplash.com/mathew-schwartz)

Тайская сторона признает следующие вакцины: Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca или Covishield, Sinopharm, Corona Vac. Принимаются оформленные в Украине англоязычные бумажные сертификаты о вакцинации.

По программе Test&Go могут прибывать туристы из 63 стран, куда Украина пока не входит. Они полностью освобождены от самоизоляции. Такие путешественники по прибытии вместо ПЦР-теста могут сдавать экспресс-тест. Дети 6-17 лет должны сдавать ПЦР-тест до прибытия.

Программа Quarantine предусматривает допуск туристов в провинциях вне "Песочницы". Для вакцинированных путешественников срок карантина сократится с 7 до 5 дней, непривитые должны будут оставаться в отеле 10 дней. В силе остается ПЦР-тест за 72 часа до прибытия и на 5 день пребывания в стране.

Новый год в Таиланде. Во сколько обойдется зимний отдых в популярной экзотической странеФото: Туристов поражает пышная природа в Таиланде (unsplash.com/robin-noguier)

Туристы уже начали интересоваться отдыхом в стране

Таиланд с ослаблением условий въезда становится все притягательней для украинских туристов. Как рассказали РБК-Украина эксперты туристического бизнеса, спрос на туры в Таиланд уже растет.

"Индивидуальные туры в Таиланд уже есть, и украинцы летают на отдых в эту страну. Эти туристы отправляются в Таиланд на длительные сроки – от трех недель и больше. Минимально такие туры обходятся путешественникам от 5 тысяч долларов за двоих", - рассказал Павел Головненко, руководитель туристической компании "Пилигрим".

К слову, отдых в Таиланде активно предлагают украинским туристам турагенты в соцсетях. Кроме правил въезда, внимание путешественников обращают на то, что после 2-летней паузы в туризме природы этой страны восстановилась и туристы попадают "в рай": чистое море и пляжи, тишина.

Новый год в Таиланде. Во сколько обойдется зимний отдых в популярной экзотической странеФото: Отель в Таиланде (unsplash.com/sara-dubler)

Сколько стоит отдых в Таиланде в декабре

В Таиланде в декабре устанавливается максимально комфортная погода для пляжного отдыха – заканчиваются дневные ливни, уменьшается влажность и жара.

Мы проверили стоимость отдыха на двоих с авиаперелетом и страховкой в отелях с питанием "завтраки" с 4 декабря и выбрали самые низкие цены.

У компании Farvater самые доступные по цене туры – в 4* отеле в Патонге – от 56,6 тыс. гривен на 10 ночей, в Пхукете – на 2 тыс. гривен дороже. В 5* отеле можно отдохнуть за 60 тысяч гривен (2129 долларов) за 10 ночей в Пхукете с вылетом 4 декабря.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" 10 ночей в 3* отеле в Пхукете обойдутся от 67 тыс. гривен, в 4* - от 67,5 тыс. гривен, в 5* - от 72, 6 тыс. гривен с вылетом 4 декабря.

У компании "Happy Rest" отдохнуть в 4* отеле в Пхукете обойдется от 58,7 тыс. гривен с вылетом 11 декабря, в 5* - от 69,2 тыс. гривен с вылетом 9 декабря.

Напомним, мы сравнили особенности зимнего отдыха в Таиланде и Доминикане.

Также мы писали, что украинцам вновь будут доступны туры на Кубу.

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