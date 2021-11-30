Країни вводять обмеження через новий штам "Омікрон". Чи варто українцям планувати поїздки до Європи

Європа залишається епіцентром пандемії: одночасно зі сплеском штаму "Дельта", країни ЄС вводять обмеження через варіант "Омікрон".

Станом на сьогодні новий штам виявили у майже 20 країнах світу. Це змушує країни вводити більш суворі обмеження.

Протягом доби перші випадки зараження "Омікроном" зафіксували в Іспанії, Австрії, Японії. Раніше випадки захворювання новим штамом вже були виявлені в Австралії, Бельгії, Ботсвані, Канаді, Чехії, Данії, Німеччині, Китаї (Гонконгу), Ізраїлі, Італії, Нідерландах, Португалії, ПАР, Швеції та Великій Британії (Англії та Шотландії).

Якщо ви плануєте поїхати в Європу цієї зими, ось кілька моментів, які варто враховувати.

Які країни вводять обмеження в кінці листопада

Від Австрії до Бельгії, від Хорватії до Данії обмеження вводять так само швидко, як раніше їх послаблювали. Правила в'їзду для туристів з України поки кардинально поки не посилювалися, але ситуація може змінитися дуже швидко. До того ж треба памятати про обмеження всередині країн.

В Бельгії оголосили комендантську годину в деяких закладах сфери гостинності після різкого збільшення числа випадків захворювання і появи нового штаму коронавірусу;

оголосили комендантську годину в деяких закладах сфери гостинності після різкого збільшення числа випадків захворювання і появи нового штаму коронавірусу; Через зростання числа випадків COVID-19 Нідерланди оголосили про часткове закриття барів, ресторанів та інших закладів з 17:00 до 5:00;

оголосили про часткове закриття барів, ресторанів та інших закладів з 17:00 до 5:00; В деякий регіонах Німеччини доступ до ресторанів, барів, кінотеатрів та перукарень дозволили лише тим, хто вакцинований або нещодавно вилікувався від COVID.

Фото: З більш жорсткими обмеженнями в Європі зіткнуться ті, хто ще не вакцинований (unsplash.com/celine-ylmz)

Міністр охорони Здоров'я Німеччини Йенс Спан заявив, що ситуація зараз "погіршилася, як ніколи раніше за час пандемії". А голова Інституту Роберта Коха професор Лотар Вілер закликав до "негайного скорочення соціальних контактів".

Інші країни, включаючи Словаччину та Австрію , теж посилили відповідні заходи боротьби з COVID. До слова, в Австрії розробляють закон про відповідальність за відмову від вакцинації проти коронавірусу. Покарання для антивакцинаторів передбачає штрафи до 7,2 тисячі євро або чотири місяці в'язниці;

, теж посилили відповідні заходи боротьби з COVID. До слова, в Австрії розробляють закон про відповідальність за відмову від вакцинації проти коронавірусу. Покарання для антивакцинаторів передбачає штрафи до 7,2 тисячі євро або чотири місяці в'язниці; Велика Британія повернула вимогу обов'язково носити маски в громадському транспорті й у магазинах. У зв'язку з поширенням нового варіанту "Омікрон", з 30 листопада ПЛР-тести треба буде здавати всім, хто в'їжджає в країну. За словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, ці заходи носять "тимчасовий і попереджувальний характер".

Чи можна зараз їхати в Європу з України

Якщо ви повністю вакциновані, то в більшість країн Європи потрапити можна. За умови, що ви не збираєтеся в країну, повністю закриту для туризму (наприклад, Австрію).

Відстежувати ситуацію зі змінами правил можна на онлайн-карті МЗС і в окремій публікації РБК-Україна.

Однак нещеплені мандрівники стикаються з додатковими обмеженнями незалежно від того, куди вони прямують: від обмеження в'їзду до обов'язкового карантину в місці прибуття (карантин в готелях турист оплачує сам із власної кишені). Також може знадобитися ПЛР-тест, зроблений до в'їзду в країну. Крім цього, можуть вимагати здати ще один ПЛР-тест після прибуття в країну.

Фото: В Австрії ввели суворі обмеження і заборонили в'їзд туристам (unsplash.com/daniel-frank)

З вівторка всі, хто в'їжджає до Великої Британії (крім Ірландії), повинні пройти тест ПЛР-тест протягом 48 годин з моменту прибуття. Тест необхідно попередньо забронювати перед поїздкою і зробити його тільки в одній з затверджених урядом Великобританії лабораторії. Поки ви чекаєте результатів тесту, необхідно перебувати на самоізоляції.

Чи потрібно пред'являти COVID-сертифікат в Європі?

В цілому так: така вимога діє в більшості країн ЄС. Це позбавляє від необхідності бути на самоізоляції. Також у міру появи нових штамів і зростання захворюваності на COVID-19 країни все частіше вимагають докази вакцинації для доступу до різноманітних послуг - для входу в ТРЦ, в кінотеатрах, барах і ресторанах.

Чи впливають нові обмеження на роботу гірськолижних курортів

Обмеження скрізь різні. Але в цілому на гірськолижних курортах Європи, як і раніше, просять носити маски. Також будьте готові до того, що на курортах від вас будуть вимагати й сертифікат про повний курс вакцинації. Можна також очікувати, що для дотримання дистанції обмежуватимуть кількість людей на підйомниках.

Фото: Гірськолижні курорти Італії (unsplash.com/bhanu-jonwal)

У Франції та Італії вимагають, щоб для доступу до витягів люди пред'являли COVID-сертифікати або довідки про одужання від коронавірусної інфекції.

Лижний сезон в Австрії офіційно планують розпочати після того, як закінчиться загальнонаціональний локдаун 13 грудня. Втім, вже є розмови про те, що через новий штам країна у визначену дату може не відкритися.

Чи можна відвідувати різдвяні ярмарки в Європі

Туристи, які запланували поїздки до Європи на святковий період, з нетерпінням чекають можливості відвідати різдвяні ярмарки, концерти, новорічні вечірки та святкування. Але варто звернути увагу на те, що в деяких містах повністю відмовилися від масових святкувань на Різдво. Наприклад, цього року традиційного ярмарку не буде в Мюнхені. Втім, експерти з туризму кажуть, що міста або цілі країни скоро можуть обмежити заходи або посилити правила їх відвідування.

Раніше РБК-Україна писало, які різдвяні ярмарки можна відвідати в Європі цього року.

Звернути увагу: Відстежувати правила в'їзду в ту чи іншу вкрай необхідно, оскільки у зв'язку з поширенням нового штаму і зростанням загальної захворюваності правила в'їзду змінюються вкрай швидко.

Нагадаємо, раніше ми писали, у скільки обійдуться тури в Таїланд взимку.

Також туристів застерегли про складну ситуацію з COVID у європейських країнах.