"Спасибо городу и людям". Украинцы устроили толоку в Польше в благодарность за помощь беженцам

Группа украинцев привела в порядок парк и другие общественные места, чтобы выразить благодарность польскому городу, который принял их и еще около 1000 других беженцев.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Notes From Poland и власти города Сувалки в Польше.

"Мы хотели поблагодарить город и людей, которые здесь живут, за гостеприимство. Они дали нам дом, еду, одежду. Мы счастливы, что хотя бы можем сказать спасибо за это", — сказала TVN24 Ирина Коваль, одна из украинок, участвовавших в этой акции.

Группа из около 30 украинцев обратилась к городским властям с просьбой провести акцию, которую согласовали с городским управлением дорог и озеленения.

В Украине существует традиция, известная как толока - уборка общественных мест весной, рассказала изданию беженка из Запорожья Ирина.

По оценкам местных властей, город с населением 70 000 человек на северо-востоке Польши Сувалки, принял около тысячи беженцев из Украины. Многие другие прошли через них по пути в страны Балтии, так как этот населенный пункт расположен примерно в 25 километрах от литовской границы.

Фото: Украинцы устроили толоку в польском городе Сувалки (facebook.com/PogodneSuwalkiOficjalnie)

За последний месяц местные власти предоставили места в приютах сотням беженцев, и многие жители также приняли семьи в своих домах.

Мэр города Чеслав Ренкевич заявил еще две недели назад, что работает над механизмом освобождения от налога на имущество тех, кто принимает беженцев. Город также запустил двуязычную службу предоставления информации беженцам и тем, кто хочет им помочь. Он продлил часы работы муниципальных учреждений, чтобы помочь украинцам зарегистрироваться в местных органах власти.

Местные школы также начали обучать десятки новых украинских учеников.

"Ситуация в Сувалках отражает ситуацию в Польше в целом, где национальные и местные органы власти, гражданское общество, бизнес и другие группы объединились, чтобы поддержать, предоставить жилье и иным образом помочь беженцам из Украины. Из примерно четырех миллионов человек, покинувших Украину после российского вторжения, около двух третей (почти 2,4 миллиона) перебрались именно в Польшу", — говорится в публикации.

Фото: В Украине существует традиция - убирать в общественных местах весной (facebook.com/PogodneSuwalkiOficjalnie)

Хотя некоторые этих украинцев затем переехали в другие места, считается, что большинство все же осталось в Польше. В настоящее время только в Варшаве проживает около 300 000 человек из Украины: таким образом, население города увеличилось примерно на 17% за месяц. Аналогичный рост населения зафиксирован в Кракове.

Напомним, в посольстве Украины рассказали, как и где украинцам можно искать работу в Польше.