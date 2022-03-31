"Спасибі місту та людям". Українці влаштували толоку в Польщі в подяку за допомогу біженцям

Група українців привела до ладу парк та інші громадські місця, щоб висловити подяку польському місту, яке прийняло їх та ще близько 1000 інших біженців.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Notes From Poland та владу міста Сувалки в Польщі.

"Ми хотіли подякувати місту та людям, які тут живуть, за гостинність. Вони дали нам будинок, їжу, одяг. Ми щасливі, що хоча б можемо сказати спасибі за це", - сказала TVN24 Ірина Коваль, одна з українок, які брали участь у цій акції.

Група з близько 30 українців звернулася до міської влади з проханням провести акцію, яку погодили з міським управлінням доріг та озеленення.

В Україні існує традиція, відома як толока - прибирання громадських місць навесні, розповіла виданню біженка із Запоріжжя Ірина.

За оцінками місцевої влади, місто з населенням 70 000 осіб на північному сході Польщі, прийняло близько тисячі біженців з України. Багато інших пройшли через них дорогою в країни Балтії, оскільки цей населений пункт розташований приблизно за 25 кілометрів від литовського кордону.

Фото: Українці влаштували толоку у польському місті Сувалки (facebook.com/PogodneSuwalkiOficjalnie)

За останній місяць місцева влада надала місця у притулках сотням біженців, і багато жителів також прийняли сім'ї у своїх будинках.

Мер міста Чеслав Ренкевич заявив ще два тижні тому, що працює над механізмом звільнення від податку на майно тих, хто приймає біженців. Місто також запустило двомовну службу надання інформації біженцям і тим, хто хоче їм допомогти. Він продовжив години роботи муніципальних установ, щоб допомогти українцям зареєструватися в місцевих органах влади.

Місцеві школи також почали навчати десятки нових українських учнів.

"Ситуація в Сувалках зображає ситуацію в Польщі в цілому, де національні та місцеві органи влади, громадянське суспільство, бізнес та інші групи об'єдналися, щоб підтримати, надати житло та іншим чином допомогти біженцям з України. З приблизно чотирьох мільйонів людей, які залишили Україну після російського вторгнення, близько двох третин (майже 2,4 мільйона) перебралися саме до Польщі", — йдеться у публікації.

Фото: В Україні існує традиція - прибирати в громадських місцях навесні (facebook.com/PogodneSuwalkiOficjalnie)

Хоча деякі з цих українців потім переїхали в інші місця, вважається, що більшість все ж залишилося у Польщі. В цей час тільки у Варшаві проживає близько 300 000 осіб з України: таким чином, населення міста збільшилося приблизно на 17% за місяць. Аналогічне зростання населення зафіксовано в Кракові.

Нагадаємо, у Посольстві України розповіли, як і де українцям можна шукати роботу у Польщі.