Где и как искать работу в Польше: в посольстве дали важные советы украинцам

Украинцы могут воспользоваться бесплатными консультациями, где расскажут о поиске работы в стране

Украинцы в Польше могут воспользоваться бесплатной помощью уездного отдела службы занятости или воеводского отдела рынка труда. Помощь включает поддержку в поиске работы - это трудоустройство и предоставление консультаций по вопросам профессиональной ориентации.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Республике Польша.

В ведомстве опубликовали актуальную информацию о пребывании украинцев в Польше по состоянию на 20 марта.

"Позвоните в отдел службы занятости или на информационную линию 19524 или в ближайшую службу занятости, где консультант по вопросам занятости или агент по трудоустройству проведет с вами беседу, чтобы оценить вашу ситуацию и определить потребности. Он расспросит вас о профессиональной квалификации, опыте, узнает какая работа вас интересует, какая профессия и тому подобное", — пояснили в посольстве.

Центральная база вакансий в Польше: как воспользоваться

Украинцы могут взять на встречу документы, касающиеся вашей профессиональной квалификации и опыта работы, если они есть с собой.

"Вы можете пользоваться самостоятельно центральной базой вакансий, не посещая службу занятости с помощью компьютера, телефона или других мобильных устройств с доступом к интернету. Поиск предложений работы также возможен с помощью специального мобильного приложения ePraca (Android и iOS).

Также украинцы в Польше могут воспользоваться помощью сотрудника службы занятости, который поможет найти в Центральной базе вакансии и предоставит информацию о соответствующих предложениях работы (контактные данные работодателя и другую важную информацию).

Полезные ссылки о помощи украинцам в Польше

информация о польской государственной помощи беженцам из Украины (в том числе на украинском); информация о помощи службы занятости доступна на украинском языке, контактные данные службы занятости; база вакансий работы (включая некоторую информацию на украинском языке); база вакансий работы в Европе (доступен перевод)

Сотрудник службы занятости в случае необходимости может предоставить информацию о возможности получения помощи от других государственных учреждений/фондов и тому подобное.

Где можно проверить законность трудоустройства украинцев в Польше

Консультации по этим вопросам предоставляются:

с понедельника по пятницу, с 9.00 до 15.00 по телефону 22 111 35 88 - для иностранцев, работающих в воеводствах: Мазовецкое, Лодзькое, Великопольское, Свентокшиское, Люблинское и Любуское;

с понедельника по пятницу, с 9.00 до 15.00 по телефону 89 333 17 41 - для иностранцев, которые работают в воеводствах: Варминско-Мазурское, Подляское, Куявско-Поморское, Поморское и Західнопоморське;

с понедельника по среду с 16:00 до 20:00 по телефону 22 111 35 29 - для иностранцев, которые работают в воеводствах: Подкарпатское, Малопольское, Силезское, Опольское и Нижнесилезское.

Напомним, ранее в Посольстве Украины в Польше объяснили, куда обращаться беженцам в стране, если нет жилья.