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Рекорды прибытий. Население Варшавы увеличилось почти на 20% за счет украинцев

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 14:03
Рекорды прибытий. Население Варшавы увеличилось почти на 20% за счет украинцев Фото: Варшава (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Школы польской столицы ежедневно принимают около 800-1000 новых учеников

Почти 300 000 украинцев нашли убежище в Варшаве, что увеличило население столицы примерно на 17%.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Notes of Poland.

В Варшаве и некоторых других польских городах недавно предупредили, что достигли предела того, скольким людям они могут помочь, и призвали правительство искать международной поддержки.

Эти призывы поддержал президент Анджей Дуда, который также обратился к международному сообществу с просьбой помочь Польше справиться с потоком беженцев.

По состоянию на сегодня в Польшу прибыло около 2 миллионов украинцев.

Рекорды прибытий. Население Варшавы увеличилось почти на 20% за счет украинцев

Представитель мэрии Варшавы Моника Бейт-Лутик сообщила RDC, что после российского вторжения в Украину в столицу Польши прибыли более 200 поездов и более 800 автобусов с беженцами. Муниципальные органы и более 10 000 волонтеров оказали поддержку 160 000 людям.

У украинских семей в Варшаве родилось 12 детей

Многие беженцы прибывают не только на поездах и автобусах, но и на авто, а также размещаются у своих друзей или родственников в частном порядке.

В мэрии сообщили, что общее число прибывших в Варшаву достигло почти 300 000 человек.

Рекорды прибытий. Население Варшавы увеличилось почти на 20% за счет украинцев

"Это означает, что количество жителей Варшавы увеличилось примерно на 17% с начала вторжения России в Украину", — говорится в заявлении.

Городские власти сами обеспечили более 25 тысяч человек местами для ночлега хотя бы на одну ночь. Другое жилье было предоставлено в регионах, неправительственными организациями, предприятиями, религиозными организациями и другими группами, многие поляки принимают украинцев у себя дома.

Также сообщается, что из-за большого количества детей из Украины варшавские школы ежедневно принимают около 800-1000 новых учеников. Также в больницах Варшавы у украинских семей за это время родилось 12 детей.

Напомним, армия Швейцарии обеспечивает жильем сотни украинцев.

Также в посольстве Украины рассказали, как украинцам найти работу в Польше.

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