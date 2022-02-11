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Не строже Египта. Тунис снова открывается для туристов с простыми правилами въезда

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Пятница 11 февраля 2022 13:25
Не строже Египта. Тунис снова открывается для туристов с простыми правилами въезда Фото: Отдых в Тунисе (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С 15 февраля в стране существенно смягчают ограничения для иностранных путешественников

Туризм в колоритном Тунисе снова становится доступным для любителей путешествий на африканское побережье Средиземного моря. С 15 февраля правительство страны отменяет обязательные тесты для вакцинированных иностранцев и карантин – для непривитых.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство Tunis Afrique Presse. Изменения анонсировал 10 февраля премьер-министр страны.

Какие правила будут действовать для туристов

С 15 февраля полностью вакцинированные пассажиры в возрасте старше 18 лет, прибывающие в страну, будут освобождены от требования предъявлять отрицательный тест при условии, что они покажут документ о полной вакцинации вакцинами, признанными ВОЗ.

Непривитые туристы теперь могут приехать в страну с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 48 часов до вылета, или экспресс-тестом - за 24 часа. От тестов освобождены дети до 6 лет. Результат теста должен быть на английском языке с QR-кодом на бланке.

Не строже Египта. Тунис снова открывается для туристов с простыми правилами въездаФото: Колоритная архитектура Туниса (pixabay.com)

К слову, похожие требования – вакцинации или негативных тестов - действуют во многих туристических странах, включая Турцию и Египет.

Для невакцинированных самостоятельных путешественников отменят 10-дневный карантин после прибытия, хотя в аэропорту могут проводить выборочное тестирование. В случае позитивного результата анализа туристу придется пробыть на самоизоляции в своем отеле 5-7 дней. Для прекращения карантина тест на COVID больше не потребуется, сообщает crisis24.

Во всех регионах страны с 10 февраля отменен ночной комендантский час, который действовал с 13 января. Запрет на публичные собрания остается в силе до 17 февраля. Для входа в общественные места, госучереждения и больницы нужно иметь сертификат вакцинации. В силе остается масочный режим.

Не строже Египта. Тунис снова открывается для туристов с простыми правилами въезда

Фото: Ландшафты в Тунисе (unsplash.com/attila-janosi)

Есть ли уже туры в Тунис и как попасть в страну из Украины

Пока отдыхающие в Тунисе туристы уже делятся снимками цветущих в это время миндальных садов, многие украинцы были бы не против отправиться на экскурсии в эту солнечную страну. Согласно прогнозу на сайте accuweather.com, до конца февраля в стране ожидается ясная погода с температурой воздуха до 20 градусов тепла днем.

"Тунис - летнее направление. Отдыхать на море там можно с мая, но комфортная вода - только с июня", - рассказывает в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко.

При этом сейчас в Тунисе можно отдохнуть в экскурсионных поездках, и пакетные туры доступны на февраль 2022 года.

"Экскурсии там правда классные: Сахара, Эль-Джем (древний город с римским амфитеатром) и еще много всего. Вспомнил, и захотелось туда. При этом туры есть – например, в 4-звездочный отель с питанием "все включено" – от 618 долларов за двоих с перелетом", - отмечает он.

Сейчас добраться в Тунис из Украины можно регулярными рейсами с пересадкой в Париже или Стамбуле. Полететь можно на крыльях авиакомпаний Lufthansa, Turkish Airlines, Air France по цене от 10 тысяч гривен в обе стороны.

Не строже Египта. Тунис снова открывается для туристов с простыми правилами въезда

Фото: Пляжный отдых в Тунисе (pixabay.com)

При этом украинским туристам, которые прилетают самостоятельно, необходимо оформлять визу в Тунис, а посольство находится в Варшаве.

"Экскурсионный Тунис весной и осенью – это специфический продукт, спрос на него очень низкий. Единичные продажи. Из-за визового режима Тунис пока - не для самостоятельных путешественников. Можно отправиться в страну самому, но нужно будет немного напрячься с оформлением документов", - говорит руководитель компании.

Напомним, мы писали, что будет с отдыхом туристов с новыми правилами в популярной стране.

Также мы рассказывали, что учитывать, путешествуя на чартерах украинских авиакомпаний.

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