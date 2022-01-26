Отмена карантина для всех. В Норвегии кардинально упрощают правила для туристов

Новые правила начнут действовать с 26 января 2022 года

Власти Норвегии заявили об отмене требования прохождения обязательного карантина по прибытии в страну для всех туристов, пишет The Local.

Правило начнет действовать с 26 января 2022 года. Путешественники, прибывающие в Норвегию, больше не будут обязаны проходить карантин, независимо от их статуса вакцинации или наличия у них действующего сертификата Covid-19.

Об изменении правил было объявлено на сайте правительства, и решение было принято по рекомендации Норвежского института общественного здравоохранения (NIPH).

По их словам, путешественники без действительного сертификата Covid-19 составляли 7 процентов всех прибытий и только 4 процента от общего числа случаев заражения, а это означает, что период карантина имел "мало значения" для развития пандемии в Норвегии.

"Пришло время изменить требования о въездном карантине" — министр здравоохранения

В Министерстве здравоохранения страны заявляют, что в карантине нет необходимости, так как на путешественников приходится только 4% случаев заражения. Поэтому в Норвегии больше "не считают нужным" отправлять на карантин даже тех, кто не вакцинирован.

"Я согласен с NIPH в том, что доля инфицированных среди прибывающих без COVID-сертификата настолько мала, что пришло время изменить требования о въездном карантине", — заявила министр здравоохранения Ингвильд Кьеркол.

Ранее полностью вакцинированные путешественники без COVID-пропуска, признанного норвежскими властями, должны были пройти 10-дневный карантинный период, который может быть сокращен после тестирования на третий день изоляции, когда они прибывают из района, который вызывает обязательство по карантину.

Фото: Туристы независимо от статуса вакцинации, должны пройти тест на границе по прибытии (unsplash.com/simo-williams)

Невакцинированные путешественники также могут пропустить карантин по новым правилам. Путешественники, которые не полностью вакцинированы или не имеют действующего сертификата Covid, по-прежнему должны будут пройти тестирование за 24 часа до вылета.

Теперь в Норвегию можно будет только со справкой о негативном результате ПЦР- или экспресс-теста на коронавирус.

В то же время путешественники, независимо от статуса вакцинации, должны пройти тест на границе по прибытии и зарегистрировать свой въезд в Норвегию. В случае выявления коронавируса - отправиться на самоизоляцию.

Отмена въездного карантина будет способствовать более быстрому открытию общества, облегчению въезда, считают местные туристические эксперты. Это может иметь положительные социально-экономические последствия для бизнес-сообщества в целом и туристической отрасли в частности.

Также на сайте отмечается, что карантин может быть вновь введен в случае изменения ситуации с заражением или появления нового варианта вируса, требующего более строгих мер.

Напомним, стало известно, что в ЕС вводят новые правила пересечения границы для туристов.