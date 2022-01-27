"Добро пожаловать в жизнь". Дания первой среди стран ЕС снимает все карантинные ограничения

Новые правила в стране начнут действовать с 1 февраля 2022 года

Правительство Дании заявило о снятии практически всех карантинных ограничений, несмотря на то, что количество зараженных новым штаммом "Омикрон" в Европе растет, сообщает NDTV.com.

Уточняется, что новые правила начнут действовать с 1 февраля 2022 года.

"Мы прощаемся с ограничениями и добро пожаловать в жизнь, какой мы ее знали до коронавируса", — заявила премьер-министр Метте Фредериксен в ходе пресс-конференции в среду.

Согласно опросу бюро AFP, Дания станет первой страной Европейского союза, которая снимет внутренние ограничения, несмотря на волну распространения штамма "Омикрон".

По словам Фредериксена, успешная программа вакцинации оказалась "супероружием". "Это дало нам надежную защиту от продолжающейся инфекции. Вот почему правительство решило, что коронавирус больше не следует считать опасным заболеванием для общества".

Фото: Дания снимает карантинные ограничения (unsplash.com/ava-coplof)

Это де-факто означает отмену всех внутренних ограничений, включая использование пропусков для вакцинации, обязательное ношение масок, раннее закрытие баров и ресторанов, пишет издание.

Впрочем, в Дания все же намерены сохранить некоторые пограничные меры еще на четыре недели, включая тесты и/или карантин в зависимости от статуса иммунитета путешественников. О том, какие правила карантина все же будут действовать, в правительстве пока не уточнили.

Напомним, ранее мы писали, что в Норвегии кардинально упрощают правила для туристов.