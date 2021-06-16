Без ПЦР-тестов и приложения "Вдома": что нужно знать о новых правилах въезда в Украину

По возвращению в Украину из-за рубежа теперь больше не нужно загружать на смартфоны приложение "Вдома". Его использовали для контроля самоизоляции граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства цифровой трансформации.

Несмотря на то, что приложение "Вдома" пока не будет использоваться при пересечении границы для возвращения в Украину, необходимость соблюдения карантина и противоэпидемических мер до сих пор в силе.

Нужно ли сдавать ПЦР-тесты для возвращения в Украину

Разъяснение новых правил пересечения границы появилось также на сайте Минздрава. Там отметили, что карантин в Украине продлен до 31 августа 2021 года. Вместе с тем по всей территории Украины теперь установлен "зеленый" уровень эпидемиологической безопасности.

"При "зеленом" уровне эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ", — идет речь в сообщении.

ПЦР-тестов и самоизоляции при возвращении в Украину теперь проходить не нужно, говорит в комментарии РБК-Украина глава правления VisitUkraine.today Антон Тараненко.

Фото: Ранее в аэропортах из-за необходимости загружать приложение нередко были очереди (Getty Images)

"Сегодня Кабинет Министров Украины принял "зеленый" уровень эпидемической опасности по всей территории Украины. С 17 июня 2021 украинцы и владельцы вида на жительство освобождены от требования наличия или прохождения тестирования и/или самоизоляции с установлением приложении "Вдома" при возвращении в Украину из любой страны мира", — говорит он.

То есть, въезд в Украину полностью свободен для украинцев и владельцев постоянного вида на жительство, отмечает эксперт.

Для остальных категорий иностранцев обязателен полис страхования и один из трех документов - тест ПЦР, тест антиген или сертификат о полной вакцинации.

Ранее из-за требования загружать на телефон приложение "Вдома" и последующей сдачи ПЦР-теста в аэропортах Украины нередко возникали большие очереди.

Супруга одной из пассажирок даже не пустили на рейс домой. Из-за череді подобных случаев длительную процедуру прохождения пограничного контроля по возвращению некоторые туристы называли "квестом".

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