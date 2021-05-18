Недопуск на рейс и "квест" в аэропорту: что нужно знать при возвращении из отпуска

Как пользоваться приложением Vdoma: советы туристки

Во время карантинных ограничений украинские туристы, которые отправились путешествовать за границу в период пандемии, при возвращении домой должны сдавать ПЦР-тесты или отправляться на самоизоляцию.

Согласно постановлению Кабинета Министров №230, такое требование действует начиная с 24 марта 2021 года. Обязательная сдача ПЦР-тестов или самоизоляция обязательна для всех независимо ото того, из какой страны возвращаются туристы. Кроме дополнительных трат, эта норма может обернуться потерянным временем и сложностями при посадке в самолет.

Некоторых туристов, которые решили сдавать анализы в Украине, могут даже не пустить на рейс домой. А другие путешественники могут столкнуться с путаницей в очередях в аэропорту прибытия. Из-за этого процедуру установки приложения Vdoma для самоизоляции и сдачу тестов называют "квестом".

Разобраться с очередями и сэкономить на тесте: что надо знать туристам

С какими трудностями в связи со сдачей ПЦР-тестов можно столкнуться при возвращении домой написала на своей странице в Facebook киевлянка Алена Дальская-Латошевич. Она на днях вернулась из поездки в Турцию.

"Итак, вы возвращаетесь в Украину. Краткая инструкция, как и где сделать тест на COVID, если вы прилетаете в аэропорт Kyiv Borispyl. Установите еще до посадки в самолет (где бы вы ни были) приложение Vdoma, но не активируйте его", — делится она первым советом.

Фото: В аэропорту можно сразу сдать тесты (facebook.com/airportboryspil)

Многие туристы, возвращающиеся в Украину, вынуждены стоять в очередях – сначала на паспортный контроль, потом в лабораторию для сдачи тестов на месте. При этом часто становятся не в ту очередь и теряют немало времени.

"По прилету в Борисполь уточните, какая очередь состоит из тех, кто без теста – вам туда", — подсказывает туристка.

Пока прибывшие стоят в очереди, они могут активировать приложение Vdoma: для этого нужно ввести на латинице имя, фамилию, номер загранпаспорта, номер телефона, пишет Алена.

"Нажмите кнопку "Активировать" (ее сложно не заметить). Все – начался обратный отсчет: у вас есть 24 часа, чтобы добраться до места самоизоляции. На паспортном вас попросят показать активированное приложение – не сопротивляйтесь", — описывает дальнейшие шаги пассажиров киевлянка.

Прямо по прилету до выдачи багажа и в зоне выдачи багажа можно сделать тест, который стоит 1500 грн. Но в аэропорту есть лаборатории и с более низкими ценами.

"После выдачи багажа поднимайтесь на 2 этаж – там можно сделать тест от 680 гривен на выбор из нескольких лабораторий. Заполняете анкету, оплачиваете по QR-коду, делаете тест – вся итерация заняла 5-7 минут", — делится опытом туристка.

Фото: Приложение можно скачать до прилета (Getty Images)

После этого туристы могут добираться домой, но таймер 24 часов после активации приложения уже работает. Впрочем, киевлянка советует не спешить указывать место самоизоляции.

"У вас в запасе еще часов 20, так что пока можно не активировать чекин для самоизоляции. Почему? Потому что через пару часов будут готовы результаты теста, которые автоматически подгрузятся в приложение. После этого вы получите оповещение, что ваш срок самоизоляции завершен – ура, вы здоровы и свободны", — описывает она нюансы пользования приложением.

Иностранца без теста не пустили в самолет

Алена Дальская-Латошевич отдыхала в Турции со своим мужем-иностранцем, к которому в аэропорту в Турции предъявили особые требования касательно ПЦР-теста.

"Если вы – иностранец, даже со временным видом на жительство в Украине, на самолет вас даже не пустят без теста. Об этом вас никто нигде не предупредит: вы приедете в аэропорт отлета и офигеете. Может быть, не улетите вообще, а может быть, пройдете 9 кругов ада", — сетует украинка.

Она добавляет, что туристам без тестов перед полетом в Украину могут помочь сотрудники аэропорта.

"Вам могут встретиться на пути добрые феи из ground service, которые пройдут с вами эти 9 кругов ада, и вы все-таки улетите. Но это не точно. В общем, 2 отмененных рейса, 1 перенесенный, 1 заново купленный, 1 едва ли не пропущенный – мы дома", — описывает она сложности поездки.

В комментариях к посту пользователи отмечают, что для иностранцев лучше сдавать ПЦР-тест перед прилетом в Украину за 48 часов, хотя для резидентов должна действовать та же норма, что и для граждан Украины – возможность сделать анализ после прибытия.

Фото: Без теста иностранцев могут не пустить на рейс (Виталий Носач, РБК-Украина)

Впрочем, согласно данным на сайте visitukraine.today, с 24 марта 2021 всем без исключения иностранным гражданам независимо от страны прибытия для въезда в Украину нужно иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, которое проведено не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.

Перед возвращением в Украину туристам стоит изучить информацию, как установить приложение Vdoma, выбрать лабораторию и оплатить тест в аэропорту "Борисполь".

Напомним, мы сравнивали сервис в главных аэропортах Украины.

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