Без ПЛР-тестів та додатку "Вдома": що потрібно знати про нові правила в'їзду в Україну

По поверненню в Україну з-за кордону тепер більше не потрібно завантажувати на смартфони додаток "Вдома". Його використовували для контролю самоізоляції громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства цифрової трансформації.

Попри те, що додаток "Вдома" поки не буде використовуватися при перетині кордону для повернення в Україну, необхідність дотримання карантину і протиепідемічних заходів досі в силі.

Чи потрібно здавати ПЛР-тести для повернення в Україну

Роз'яснення нових правил перетину кордону з'явилося також на сайті МОЗ. Там зазначили, що карантин в Україні продовжено до 31 серпня 2021 року. Разом з тим по всій території України тепер встановлено "зелений" рівень епідеміологічної безпеки.

"При" зеленому" рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ", - йдеться в повідомленні.

ПЛР-тестів і самоізоляції при поверненні в Україну тепер проходити не потрібно, говорить у коментарі РБК-Україна голова правління VisitUkraine.today Антон Тараненко.

Фото: Раніше в аеропортах через необхідність завантажувати додаток нерідко були черги (Getty Images)

"Сьогодні Кабінет Міністрів України прийняв "зелений" рівень епідемічної небезпеки по всій території України. З 17 червня 2021 року українці та власники посвідки на проживання звільнені від вимоги наявності або проходження тестування та/або самоізоляції зі встановленням додатку "Вдома" при поверненні в Україну з будь-якої країни світу", - говорить він.

Тобто, в'їзд в Україну повністю вільний для українців та власників постійної посвідки на проживання, зазначає експерт.

Для інших категорій іноземців обов'язковий поліс страхування та один з трьох документів - тест ПЛР, тест антиген або сертифікат про повну вакцинацію.

Раніше через вимогу завантажувати на телефон додаток "Вдома" і подальшу здачу ПЛР-тесту в аеропортах України нерідко виникали великі черги.

Чоловіка однієї з пасажирок навіть не пустили на рейс додому. Через подібні випадки тривалу процедуру проходження прикордонного контролю по поверненню деякі туристи називали "квестом".

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