Колоритный Иерусалим и динамичный Тель-Авив: каких туристов пустят на отдых в Израиль

Украинцам снова разрешили въезд в страну

Израиль исключил Украину из списка семи стран с высоким риском COVID, в которые были запрещены поездки для израильских граждан. С 14 июня гражданам Украины снова разрешен въезд на территорию страны, сообщило посольство Украины в Израиле.

А с 1 июля в Израиль разрешат въезд самостоятельным туристам.

Израиль собирается упростить процедуры въезда для иностранных гостей, которые были вакцинированы от COVID, что позволит впервые с начала пандемии въехать в страну обычным туристам, путешествующим вне организованных групп.

Министерство внутренних дел рекомендует ускорить процесс въезда для тех, кто получил прививку от коронавируса – из некоторых стран.

Но смогут ли поехать украинцы в Израиль в этом сезоне?

Правила въезда в июне: только к родственникам после вакцинации

Кампания вакцинации в Израиле снизила ежедневную заболеваемость с тысяч до всего шести человек, диагностированных 9 июня. На 10 июня в стране было всего 202 пациента с коронавирусом. С начала пандемии заразились 839 627 человек, умерли - 6428.

Фото: Город Хайфа в Израиле (pixabay.com)

На днях было принято решение разрешить вакцинированным посетителям из списка стран, который еще не определен Минздравом, въезжать в Израиль по сокращенной процедуре, которая будет составлена ​​в ближайшие дни. При этом чиновники не объясняют, какими будут правила въезда.

Министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн написала в Твиттере, что "пришло время, чтобы Израиль открылся для туризма и воспользовался преимуществом вакцинированной страны на благо своей экономики".

В апреле она представила план по возобновлению иностранного туризма в Израиле на фоне пандемии COVID-19, включая поощрение полетов в Эйлат.

На первом этапе начался пилотный прием организованных групп в "туристических пузырях" с двумя ПЦР-тестами при въезде. На втором, во второй половине июня, количество этих групп должно увеличиться. Прием индивидуальных туристов предусмотрен третьим этапом программы.

Туристы, которым разрешают въезд в Израиль, должны быть привиты вакцинами, одобренными Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) или ЕС, или предоставить документ о выздоровлении.

Кроме серологического и ПЦР-тестирования, которые потребуются для любого въезжающего вакцинированного туриста (за 72 часов и после въезда), каждый путешественник должен бронировать тур в турагентствах, чтобы израильские официальные лица могли следить за ним во время пребывания в стране.

Фото: Курорт Эйлат на Красном море в Израиле (pixabay.com)

В настоящее время иностранцы не могут поехать в Израиль, если не посещают родственника первой степени по специальному разрешению правительства. После прилета путешественники без вакцинации или документа о выздоровлении должны отправиться на самоизоляцию на 10 или 14 дней.

Поедут ли в Израиль туристы из Украины

Эксперты не берутся прогнозировать шансы на поездки украинских туристов в Израиль до тех пор, пока неизвестны новые условия въезда.

"Мы ожидаем, когда Израиль официально выложит требования к въезжающим в июле. Их на данный момент просто нет. Нужно знать, нужно ли будет проходить тесты, какие будут требования к паспорту вакцинации. Какие вакцины Израиль будет принимать. Тот же тест и сколько он будет стоить тоже играет роль: люди считают деньги и потраченное время", — говорит РБК-Украина Анна Формакидова, директор турфирмы Statours.

Она отмечает, что туристы регулярно интересуются возможностями поехать в Израиль в этом сезоне, при этом многие следят за правилами въезда.

"Интерес к стране большой. До пандемии из Украины из разных городов вылетало до 10 регулярных рейсов разных компаний в Израиль ежедневно. А самолеты были заполнены", — рассказывает она.

Фото: Пляж в Тель-Авиве (unsplash.com/adam jang)

Что посмотреть в Израиле после снятия ограничений

Если украинцам разрешат ехать с туристической целью, то многие отправятся в Иерусалим - колоритный город трех религий с особенностями архитектуры и домами из белого камня, считает руководитель турфирмы.

"Очень многие люди ждут Иерусалим. Несмотря на то, что лето - не самое экскурсионное время – 28-30 градусов тепла. В Израиле четыре моря: Красное, Средиземное, Мертвое и озеро Кинерет (Галилейское море)", — перечисляет она самые популярные локации.

Специалист добавляет: в летний период в Израиль едут не только ради моря, но за насыщенной атмосферой веселья. Это - противоположность отпуску, во время которого отдыхают в отеле.

"Вы можете выйти, и вокруг есть все: рестораны, магазины, дискотеки. Тель-Авив не спит 24 часа в сутки, это атмосфера постоянного праздника. Это одно из самых посещаемых мест в мире для людей, которые любят быть в центре событий. Также в Израиль едут ради вкусной кухни", — рассказывает Анна Формакидова.

Фото: Туристы в Иерусалиме (pixabay.com)

Многие туристы ждут возможности возобновить лечение на Мертвом море, которое для многих заболеваний альтернативы не имеет. Немало украинцы из года в год уже привыкли к отдельным клиникам и врачам, гостиницам в этой локации Израиля, подводит итог эксперт по туризму.

Напомним, мы писали, что в отели Турции массово поселяют "тайных гостей".

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