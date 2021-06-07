Закрытое небо и запреты на полеты: громкие случаи в мировой авиации, всколыхнувшие СМИ

Принудительные посадки самолетов в другой стране - редкое, но не уникальное явление

С 5 июня официально вступил в силу запрет для самолетов белорусских авиакомпаний пересекать воздушное пространство ЕС. Также для них закрыты и аэропорты Европейского Союза.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" запрету на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС", — написал в своем Twitter журналист Рикард Йозвяк.

Такому решению предшествовали события, когда 23 мая мировые новостные ленты всколыхнула ситуация с рейсом авиакомпании Ryanair FR4978 "Афины-Вильнюс". Он был посажен официальными властями Беларуси в Минске по подозрению в наличии бомбы на борту, а по факту – чтобы снять с самолета и задержать белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

В результате европейские авиационные власти рекомендовали своим авиакомпаниям облетать воздушное пространство Республики Беларусь, а затем и вовсе поддержала запрет на посадку самолетов белорусских авиаперевозчиков в аэропортах ЕС.

Давайте попробуем разобрать описанный случай с правовой точки зрения и понять, так ли он уникален в мировой практике.

Как и чем регулируются полеты авиакомпаний

"Конституцией" международного воздушного права является Чикагская конвенция 1944 года - статья №1, которая не двузначно определяет полный суверенитет любого государства в воздушном пространстве над его территорией. Большинство стран мира, включая Беларусь, являются подписантами этой конвенции.

Фото: Подписание Чикагской конвенции в декабре 1944 года (wikipedia.org)

Также в рамках документа удалось создать многостороннее соглашение о свободе пролета коммерческих рейсов над территориями государств и праве совершать техническую посадку, известное как Соглашение о транзите по международным воздушным линиям (IASTA). Именно в нарушении права авиакомпании на свободный пролет чаще всего обвиняют Беларусь в СМИ.

Вот только Беларусь, вслед за Россией, так и не подписала соглашение IASTA, а потому в праве пропускать самолеты через свое воздушное пространство на собственное усмотрение.

Официальной причиной посадки самолета Ryanair белорусские власти указали наличие взрывного устройства на борту, которое якобы должно было активироваться над территорией Вильнюса.

Фото: Рейс авиакомпании Ryanair FR4978 "Афины-Вильнюс" посадили в Минске, чтобы снять с борта и задержать белорусского оппозиционера Романа Протасевича (wikipedia.org)

Руководствуясь такой информацией, белорусские авиадиспетчера имели полное право приказать самолету сесть в любом аэропорту на территории республики. Это право предоставляется государствам статьей №3 все той же Чикагской конвенции.

Однако, если верить записям, опубликованным белорусскими авиационными властями, диспетчеры не стали приказывать злополучному самолету. Они просто сообщили о возможном наличие бомбы на борту и предложили капитану садиться в Минске. Белорусские власти настаивают на том, что это было именно решение экипажа, что в целом снимает с белорусов любую юридическую ответственность.

Как часто происходили подобные случаи в мировой авиации

Подобные ситуации в мировой практике достаточно редки, но не исключительны. Рассмотрим некоторые из них.

В 2016-м году Украина в принудительном порядке развернула самолет "Белавиа", чтобы снять с его борта пророссийского журналиста Армена Мартиросяна. После того как борт приземлился, журналиста сняли с рейса, а лайнер улетел в Минск без него. Через какое-то время задержанного отпустили.

Фото: В 2010 году в Иране принудительно посадили самолет авиакомпании Air Kyrgyzstan (wikipedia.org)

В 2010 году иранские власти посадили в городе Бендер-Аббас следовавший из Дубая в Бишкек Boeing 737 авиакомпании "Кыргызстан". После посадки самолета арестовали находившегося на борту лидера оппозиционной группировки "Джундалла" Абдулмалика Риги, который позже был осужден и казнен.

11 сентября 2001 года, после взрыва Мирового торгового центра, в США приказали сесть всем рейсам в авиационном пространстве страны.

Теоретически любое государство может посадить любой пассажирский самолет, пролетающий над его территорией, если есть подозрения, что он используется в целях, несовместимых с Чикагской конвенцией.

Не является чем-то уникальным и запрет на пролеты над территориями тех или иных государств. Такие запреты появляются регулярно по политическим мотивам и из соображений безопасности.

До 1990-х многие западные авиакомпании облетали Китай и СССР

До 1990-х годов большинство западных авиакомпаний, осуществляющих перелеты из Европы в Азию, облетала территории Советского Союза и Китая, садясь для дозаправки в аэропорту Анкоридж на Аляске.

Сегодня большая часть стран и страховых компаний запрещают полеты в воздушном пространстве Северной Кореи.

Фото: Boeing 737-490 авиакомпании Alaska Airlines на взлете из Международного аэропорта Анкоридж имени Теда Стивенса (wikipedia.org)

Федеральное агентство авиационного транспорта США (FAA) и Европейская ассоциация по безопасности воздушного транспорта (EASA) запрещали своим подопечным авиакомпаниям осуществлять перелёты над восточной и южной частью Украины после катастрофы малазийского Боинга на рейсе MH-17 в 2014 году.

В свою очередь Украина закрыла небо для российских авиакомпаний, осуществляющих полеты в Крым, позже расширив ограничения.

В 2015 году Украина ввела запрет на пересечение воздушных границ для военных российских самолетов и таких, которые осуществляют военные транзитные перевозки. А затем ввели в действие и решение о полном закрытии авиационного пространства Украины для всех российских самолетов. Сначала небо было закрыто для "Аэрофлота" и других авиакомпаний. Последней компанией, которой коснулось ограничение, стала UTair. Этот запрет действует и сегодня.

До 2020 года израильским самолетам запрещалось залетать в воздушное пространство Саудовской Аравии, а до 2018 года этот запрет распространялся также на самолеты других стран, осуществляющих полеты в Израиль. Есть проблемы с полетами на Тайвань через китайское воздушное пространство.

Напомним, ранее мы сравнивали сервис, цены на парковку и на ПЦР-тесты в главных аэропортах Украины.

Также предлагаем почитать, насколько дорого купить и содержат частный самолет.