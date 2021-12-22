Несмотря на угрозу COVID. Туристы продолжают массово ехать на отдых в Дубай 

Дубай — деловой и туристический центр Ближнего Востока и не может позволить себе новую изоляцию. Его экономика, основы которой существенно пошатнулись из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в значительной степени зависит от индустрии туризма.

Согласно официальным данным страны, в 2020 году популярный мегаполис принял 5,5 миллиона посетителей, несмотря на глобальный локдаун, а в этом году к концу октября их посетило 4,88 миллиона человек.

Однако число инфицированных в ОАЭ снова растет. В среду было зарегистрировано 665 новых случаев заражения, но туристы по-прежнему наслаждаются его роскошными отелями и ночной жизнью.

Несмотря на пандемию COVID-19 и ограничения многих стран на въезд, а также отмену проведения праздничных мероприятий, многие туристы продолжают массово съезжаться в страну, пишет Swissinfo.ch.

Туристка Ливия Фехо из Бразилии прилетела в Дубай, чтобы посетить один из популярных туристических центров “Экспо-2020” и открытые локации для путешественников в период праздников. Она сделала несколько фотографий и селфи на память на главной площади всемирной ярмарки и любовалась празднично украшенной рождественской елкой.

Для издания она рассказала, боится ли заразиться из-за распространения в Дубае нового штамма. По словам Фехо, волнение есть: “Да, немного, но мне провели бустерную вакцинацию, и я постоянно использую маску. Думаю, со мной все будет в порядке”, — сказала она.

“Независимо от того, насколько велик риск, я могу просто принять меры предосторожности и наслаждаться Дубаем”, — рассказывает изданию Иветт Дбедеви, еще одна туристка из Чехии.

Какие правила въеду в Дубай для украинцев сегодня

С 31 июля 2021 года Украина внесена в страны "зеленого" списка - карантин по прибытии в эмират Абу-Даби из Украины не требуется.

Для подтверждения в ОАЭ сделанной в Украине вакцинации необходима предварительная (до вылета) регистрация на сайте.

На этом же сайте размещен перечень признанных в ОАЭ вакцин:

1. Sinopharm vaccine;

2. Pfizer-BioNTech vaccine;

3. Oxford-Astrazeneca vaccine;

4. Johnson & Johnson vaccine;

5. Moderna vaccine;

6. Sputnik V vaccine.

Для Абу-Даби необходим заполненный на английском языке и обязательно распечатанный Сертификат (PCR)-swab test, подтверждающий негативные результаты теста. Сертификат должен быть выдан не более чем за 48 часов до прибытия в Абу-Дабы и предоставлен только аккредитованными медицинскими учреждениями. В аэропортах ОАЭ каждому пассажиру делают дополнительный бесплатный ПЦР-тест.

Кроме того, существует требование о наличии полиса международного медицинского страхования, который покрывает лечение COVID-19 и пребывание в условиях изоляции за границей.

Напомним, ранее мы писали, зрители со всего мира смогут наблюдать фантастическое шоу в прямом эфире в Дубае в новогоднюю ночь на небоскребе Бурдж-Халифа.

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