Путешествие в город-праздник. Лучшие идеи для встречи Нового года в Дубае
Гид по ценам и локациям для зимней поездки в восточный мегаполис
Новый год в Дубае придется по душе туристам, которые любят яркие мероприятия. Чтобы отдых выдался на славу, стоит спланировать развлечения, локации и расходы.
Какие места стоит посетить в новогодний период, туристам советует издание money control. Также – какие блюда оставят на память "вкус ОАЭ".
Что увидеть и попробовать в Дубае, а также – правила для украинских туристов – в материале РБК-Украина.
Что увидеть и сделать: локации must see в Дубае
Дубай – город самых ярких современных достопримечательностей для туристов. При этом в путешествии можно в полной мере прочувствовать также и культурную атмосферу страны. Туристам, приехавшим в Дубай на новый год, советуют совместить такое времяпрепровождение и локации:
- Пешеходная экскурсия: отправьтесь в гастрономический тур по Ближнему Востоку, охватывающий палестинские, ливанские и эмиратские закусочные, а также индийское гастрономическое наследие города.
- Поужинайте в эмиратской семье: эмиратцы известны своей строгой приватностью, но в местной семье можно пообедать в рамках программы культурного взаимопонимания, созданной шейхом Мохаммедом, правителем Дубая.
- Шоппинг в Дубай Молл.
- Отправляйтесь на смотровую башню Бурдж-Халифа.
- Сфотографируйтесь в Dubai Frame, самой большой рамке для фотографий в мире.
- Global Village - это тематический парк для всех возрастов.
- ZipLine на XLine Dubai, одному из самых длинных, крутых и быстрых городских аттракционов – спуск по стальному канату с высоты 170 м.
- SkiDubai, третий по величине крытый горнолыжный комплекс в мире.
- Посетите рынок специй в Дубае
- Aquaventure, крупнейший в мире аквапарк.
- Мечеть Джумейра, единственная мечеть в Дубае, открытая для посетителей-немусульман.
- Фонтан Дубай - самый высокий фонтан в мире.
Фото: Dubai Frame - самая большая рамка для фотографий (instagram.com/newyearsevedubai)
Блюда, которые стоит попробовать в Дубае
В издании перечисляют еду, которая является "визитной карточкой" страны и которую стоит попробовать во время отпуска в ОАЭ. Туристы будут удивлены новым вкусом знакомых по виду блюд.
- хубз: Этот классический арабский хлеб подается со свежим хумусом и мутабалом (соусом из баклажанов);
- мачбус: блюдо из риса, приготовленное c целыми зернами специй, например, кардамон и корица, затем смешанное с сушеным лимоном.
- шебаб: оладьи по-эмиратски с кислым сыром и сладким финиковым сиропом на завтрак;
- арабский кофе: в кафе Bateel попробуйте фирменный кофе Bateel qahwa, традиционный арабский кофе, приготовленный из слегка обжаренных зерен и кардамона, который подается с местными финиками;
- мясо верблюда: попробуйте все, от бургеров до верблюжьего бирьяни и рагу.
- кнафе: традиционная сладость из хрустящего теста, сахарного сиропа и кислого сыра внутри.
- лукаймат: горячие пончики подаются с липким финиковым соусом и посыпаны кунжутом.
Фото: Рынок специй в Дубае (pixabay.com)
Как провести вечер накануне Нового года в Дубае
Путешественники, прилетевшие на новогодние праздники, могут провести последний вечер года в разнообразных локациях. Список праздничных активностей, которые предлагают туристам:
- Посмотрите фейерверк на Бурдж-Халифе.
- Отправьтесь в круиз с ужином в канун Нового года.
- Отправляйтесь в Дубайскую оперу, чтобы провести вечер музыки и вечеринок.
- Посетите живые концерты.
- Празднуйте в бедуинском стиле – в пустыне с традиционными блюдами, развлечениями и фейерверками.
- Поужинайте в одном из ресторанов Дубайского международного финансового центра (DIFC), самыми популярными из которых являются LPM Restaurant, Zuma, IndoChine, Clap.
- Проведите вечер на Expo 2020 Dubai.
Фото: Виды в Дубае в новогоднюю ночь (instagram.com/newyearsevedubai)
Праздничный ужин и куранты: где встречать Новый год
Отправившись в путешествие, многим туристам хочется встретить новый год в интересном ресторане с особенной атмосферой. Где новогодний ужин оставит незабываемые впечатления?
- Гала-ужин в отеле Atlantis, The Palm: отпразднуйте Новый год с темой "Мулен Руж". Вечер начинается в 19:30 с канапе и приветственного напитка, а затем оркестр из 30 человек и танцоры канкан начнут развлекательную программу, которая длится до 3 часов ночи.
Стоимость: 3950 дирхамов для гостей от 14 лет; 1950 дирхамов - для детей от 4 до 13 лет. Пакет "Золотое кольцо": 6 550 дирхамов для гостей от 21 года; 3950 дирхамов - для посетителей от 14 до 20 лет; 1950 дирхамов - для детей от 4 лет.
- Ужин из 8 блюд в подводном ресторане Ossiano: основные моменты меню включают вафли с икрой осетра, лангустин с кольраби, приготовленные на гриле, местную австралийскую сливу, а также утиную грудку с грибами майтаке.
Цена: 2550 дирхамов - от 14 лет и старше; 950 дирхамов – для детей 10 до 13 лет (в возрасте 9 лет и младше обедать в "Оссиано" не разрешается).
Фото: Популярный ресторан в Дубае (instagram.com/ossianodubai)
"Золотой пакет": Nobu at Midnight - роскошное комплексное меню включает восемь фирменных блюд Нобу Мацухиса, включая новогодние суши-роллы, сальсу из камчатского краба, тако норит с икрой и авокадо, японскую говядину с жареным луком-пореем и маслом тозасу, а также моти и шоколадно- кунжутный пирог.
Золотой пакет Hakkasan Shanghai Nights с огненно-красной и золотой тематикой.
Золотой пакет White Restaurant: меню из девяти блюд, в которое входят вареные лобстеры, говядина вагю, лангустин и икра, рыба европейская солея и тортеллини.
Стоимость: все пакеты Gold по цене 1950 дирхамов для гостей старше 14 лет; 950 дирхамов - для детей от 4 до 13 лет.
Любители вечеринок могут завершить вечер фейерверком на берегу The Royal Beach, где с 22:00 до 12:00 работает бесплатный открытый бар с бокалом шампанского в полночь. После полуночи гости из Ossiano или любого Gold Packages могут отправиться на гала-ужин для афтепати с бесплатными напитками до 3 часов ночи.
Фото: Вид на ночной Дубай (instagram.com/auraskypooldubai)
Правила въезда в ОАЭ: что учесть украинцам
Украинские туристы могут приезжать в ОАЭ с негативным ПЦР-тестом, действительным в течении 72 часов. Требование не касается детей до 12 лет.
Все пассажиры, путешествующие в Дубай, должны предоставить при регистрации на рейс в аэропорту отправления также страховку, покрывающую лечение и самоизоляцию в связи с COVID-19.
На сайте украинского МИД говорится, что для въезда в ОАЭ не принимаются:
- сертификаты вакцинации в приложении "Дия";
- бумажные сертификаты с портала "Дия" (с QR-кодом);
- международные свидетельства о вакцинации.
По прибытии в Дубай необходимо будет пройти еще один тест на COVID-19, который производится непосредственно в аэропорту, а также загрузить приложение "COVID-19 DXB" и зарегистрироваться в нем для возможного общения в дальнейшем с органами здравоохранения ОАЭ.
Фото: Новогодние празднования в Дубае (GettyImages)
Результат этого теста поступит в виде смс-сообщения в течение 24 часов. До момента получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте жительства.
Информацию о порядке и условиях поездок можно получить на сайтах авиакомпаний: emirates.com и flydubai.com.
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