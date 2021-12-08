Путешествие в город-праздник. Лучшие идеи для встречи Нового года в Дубае

Гид по ценам и локациям для зимней поездки в восточный мегаполис

Новый год в Дубае придется по душе туристам, которые любят яркие мероприятия. Чтобы отдых выдался на славу, стоит спланировать развлечения, локации и расходы.

Какие места стоит посетить в новогодний период, туристам советует издание money control. Также – какие блюда оставят на память "вкус ОАЭ".

Что увидеть и попробовать в Дубае, а также – правила для украинских туристов – в материале РБК-Украина.

Что увидеть и сделать: локации must see в Дубае

Дубай – город самых ярких современных достопримечательностей для туристов. При этом в путешествии можно в полной мере прочувствовать также и культурную атмосферу страны. Туристам, приехавшим в Дубай на новый год, советуют совместить такое времяпрепровождение и локации:

Пешеходная экскурсия: отправьтесь в гастрономический тур по Ближнему Востоку, охватывающий палестинские, ливанские и эмиратские закусочные, а также индийское гастрономическое наследие города. Поужинайте в эмиратской семье: эмиратцы известны своей строгой приватностью, но в местной семье можно пообедать в рамках программы культурного взаимопонимания, созданной шейхом Мохаммедом, правителем Дубая. Шоппинг в Дубай Молл. Отправляйтесь на смотровую башню Бурдж-Халифа. Сфотографируйтесь в Dubai Frame, самой большой рамке для фотографий в мире. Global Village - это тематический парк для всех возрастов. ZipLine на XLine Dubai, одному из самых длинных, крутых и быстрых городских аттракционов – спуск по стальному канату с высоты 170 м. SkiDubai, третий по величине крытый горнолыжный комплекс в мире. Посетите рынок специй в Дубае Aquaventure, крупнейший в мире аквапарк. Мечеть Джумейра, единственная мечеть в Дубае, открытая для посетителей-немусульман. Фонтан Дубай - самый высокий фонтан в мире.

Фото: Dubai Frame - самая большая рамка для фотографий (instagram.com/newyearsevedubai)

Блюда, которые стоит попробовать в Дубае

В издании перечисляют еду, которая является "визитной карточкой" страны и которую стоит попробовать во время отпуска в ОАЭ. Туристы будут удивлены новым вкусом знакомых по виду блюд.

хубз : Этот классический арабский хлеб подается со свежим хумусом и мутабалом (соусом из баклажанов);

: Этот классический арабский хлеб подается со свежим хумусом и мутабалом (соусом из баклажанов); мачбус : блюдо из риса, приготовленное c целыми зернами специй, например, кардамон и корица, затем смешанное с сушеным лимоном.

: блюдо из риса, приготовленное c целыми зернами специй, например, кардамон и корица, затем смешанное с сушеным лимоном. шебаб : оладьи по-эмиратски с кислым сыром и сладким финиковым сиропом на завтрак;

: оладьи по-эмиратски с кислым сыром и сладким финиковым сиропом на завтрак; арабский кофе : в кафе Bateel попробуйте фирменный кофе Bateel qahwa, традиционный арабский кофе, приготовленный из слегка обжаренных зерен и кардамона, который подается с местными финиками;

: в кафе Bateel попробуйте фирменный кофе Bateel qahwa, традиционный арабский кофе, приготовленный из слегка обжаренных зерен и кардамона, который подается с местными финиками; мясо верблюда : попробуйте все, от бургеров до верблюжьего бирьяни и рагу.

: попробуйте все, от бургеров до верблюжьего бирьяни и рагу. кнафе : традиционная сладость из хрустящего теста, сахарного сиропа и кислого сыра внутри.

: традиционная сладость из хрустящего теста, сахарного сиропа и кислого сыра внутри. лукаймат: горячие пончики подаются с липким финиковым соусом и посыпаны кунжутом.

Фото: Рынок специй в Дубае (pixabay.com)

Как провести вечер накануне Нового года в Дубае

Путешественники, прилетевшие на новогодние праздники, могут провести последний вечер года в разнообразных локациях. Список праздничных активностей, которые предлагают туристам:

Посмотрите фейерверк на Бурдж-Халифе.

Отправьтесь в круиз с ужином в канун Нового года.

Отправляйтесь в Дубайскую оперу, чтобы провести вечер музыки и вечеринок.

Посетите живые концерты.

Празднуйте в бедуинском стиле – в пустыне с традиционными блюдами, развлечениями и фейерверками.

Поужинайте в одном из ресторанов Дубайского международного финансового центра (DIFC), самыми популярными из которых являются LPM Restaurant, Zuma, IndoChine, Clap.

Проведите вечер на Expo 2020 Dubai.

Фото: Виды в Дубае в новогоднюю ночь (instagram.com/newyearsevedubai)

Праздничный ужин и куранты: где встречать Новый год

Отправившись в путешествие, многим туристам хочется встретить новый год в интересном ресторане с особенной атмосферой. Где новогодний ужин оставит незабываемые впечатления?

- Гала-ужин в отеле Atlantis, The Palm: отпразднуйте Новый год с темой "Мулен Руж". Вечер начинается в 19:30 с канапе и приветственного напитка, а затем оркестр из 30 человек и танцоры канкан начнут развлекательную программу, которая длится до 3 часов ночи.

Стоимость: 3950 дирхамов для гостей от 14 лет; 1950 дирхамов - для детей от 4 до 13 лет. Пакет "Золотое кольцо": 6 550 дирхамов для гостей от 21 года; 3950 дирхамов - для посетителей от 14 до 20 лет; 1950 дирхамов - для детей от 4 лет.

- Ужин из 8 блюд в подводном ресторане Ossiano: основные моменты меню включают вафли с икрой осетра, лангустин с кольраби, приготовленные на гриле, местную австралийскую сливу, а также утиную грудку с грибами майтаке.

Цена: 2550 дирхамов - от 14 лет и старше; 950 дирхамов – для детей 10 до 13 лет (в возрасте 9 лет и младше обедать в "Оссиано" не разрешается).

Фото: Популярный ресторан в Дубае (instagram.com/ossianodubai)

"Золотой пакет": Nobu at Midnight - роскошное комплексное меню включает восемь фирменных блюд Нобу Мацухиса, включая новогодние суши-роллы, сальсу из камчатского краба, тако норит с икрой и авокадо, японскую говядину с жареным луком-пореем и маслом тозасу, а также моти и шоколадно- кунжутный пирог.

Золотой пакет Hakkasan Shanghai Nights с огненно-красной и золотой тематикой.

Золотой пакет White Restaurant: меню из девяти блюд, в которое входят вареные лобстеры, говядина вагю, лангустин и икра, рыба европейская солея и тортеллини.

Стоимость: все пакеты Gold по цене 1950 дирхамов для гостей старше 14 лет; 950 дирхамов - для детей от 4 до 13 лет.

Любители вечеринок могут завершить вечер фейерверком на берегу The Royal Beach, где с 22:00 до 12:00 работает бесплатный открытый бар с бокалом шампанского в полночь. После полуночи гости из Ossiano или любого Gold Packages могут отправиться на гала-ужин для афтепати с бесплатными напитками до 3 часов ночи.

Фото: Вид на ночной Дубай (instagram.com/auraskypooldubai)

Правила въезда в ОАЭ: что учесть украинцам

Украинские туристы могут приезжать в ОАЭ с негативным ПЦР-тестом, действительным в течении 72 часов. Требование не касается детей до 12 лет.

Все пассажиры, путешествующие в Дубай, должны предоставить при регистрации на рейс в аэропорту отправления также страховку, покрывающую лечение и самоизоляцию в связи с COVID-19.

На сайте украинского МИД говорится, что для въезда в ОАЭ не принимаются:

сертификаты вакцинации в приложении "Дия";

бумажные сертификаты с портала "Дия" (с QR-кодом);

международные свидетельства о вакцинации.

По прибытии в Дубай необходимо будет пройти еще один тест на COVID-19, который производится непосредственно в аэропорту, а также загрузить приложение "COVID-19 DXB" и зарегистрироваться в нем для возможного общения в дальнейшем с органами здравоохранения ОАЭ.

Фото: Новогодние празднования в Дубае (GettyImages)

Результат этого теста поступит в виде смс-сообщения в течение 24 часов. До момента получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте жительства.

Информацию о порядке и условиях поездок можно получить на сайтах авиакомпаний: emirates.com и flydubai.com.

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