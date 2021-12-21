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Без ярмарки и фейерверков. В каких популярных городах отказываются от празднований из-за COVID

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Вторник 21 декабря 2021 14:15
Без ярмарки и фейерверков. В каких популярных городах отказываются от празднований из-за COVID Фото: Ярмарка в Германии (unsplash.com/cmophoto-net)
Автор: Евгения Тугушева

В Мюнхене не будет праздничной ярмарки, а в Париже отказываются от массовых гуляний

В связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" многие страны отменяет новогодние мероприятия, а Всемирная организация здравоохранения призвала отменить свои поездки и планы в праздники.

"Отмененное событие лучше отмененной жизни. Нам необходимо принять "трудные решения", — подчеркнул глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

Недавно городские власти Парижа отменили все традиционные новогодние мероприятия на Елисейских полях.

"Фейерверк не состоится, и, к сожалению, не будет никаких ди-джеев", — сообщили изданию в мэрии.

В последние недели в Британии стремительно растет заболеваемость коронавирусом. Королева Великобритании Елизавета II нарушит многолетнюю традицию. Она проведет Рождество не в Сандрингемском дворце, который расположен в Норфолке. Вместо традиционной поездки, члены королевской семьи во время праздников приедут к королеве в Виндзорский замок.

В Мюнхене мэр города Дитер Райтер заявил об отмене проведения рождественских ярмарок.

Без ярмарки и фейерверков. В каких популярных городах отказываются от празднований из-за COVID

Фото: Мюнхен, Германия (unsplash.com/daniel-sessler)

"Драматическая ситуация в наших больницах и количество случаев инфицирования, что экспоненциально растет, не оставляют мне другого выбора: к сожалению, рождественская ярмарка в Мюнхене не может состояться в этом году", — заявил мэр города.

В Украине для тех верующих, которые празднуют Рождество 7 января, а не 25 декабря, могут отменить пост на Новый год. Впрочем, окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Между тем в Киеве уже открылась праздничная новогодняя елка. Столичные власти призывают всех организаторов и участников праздничных массовых мероприятий соблюдать противоэпидемические и санитарные нормы.

Напомним, ранее мы писали про правила работы новогодних локаций в Киеве.

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