"В канун чудес". Главный небоскреб Дубая анонсировал масштабное новогоднее шоу

Зрители со всего мира смогут наблюдать шоу в прямом эфире

В Дубае в новогоднюю ночь покажут новое фантастическое шоу на небоскребе Бурдж-Халифа, пишет Khaleejtimes.com.

Новое шоу “В канун чудес” (Eve of Wonder) организовывает компания Emaar. Зрителям покажут не только праздничные салюты, но и лазерное свето-музыкальное представление, а также новый танец Дубайского фонтана.

Зрители со всего мира смогут наблюдать за новогодним спектаклем в прямом эфире на сайте mydubainewyear.com.

31 декабря в районе Downtown все желающие наблюдать новогоднее шоу вживую могут зарегистрироваться в мобильном приложении U by Emaar и получить индивидуальные QR-коды для прохода в центр Дубая.

Фото: Новогодний салют на небоскребе "Бурдж-Халифа" в Дубае (unsplash.com/anthony-josef-ivan-jimenea)

"Бурдж-Халифа" ("Дубайская башня") — небоскреб высотой 828 метров в Дубае (ОАЭ), самое высокое и самое многоэтажное здание, самое высокое сооружение, единственный 828-метровый и 163-этажный небоскрёб в мире. Форма здания напоминает сталагмит. Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года.

Напомним, ранее мы писали, про лучшие идеи для встречи Нового года в Дубае.