"Лучший на планете музей": в Дубае начали продажу билетов в необычный культурный центр

В Дубае в Музей будущего, открытие которого запланировано на 22 февраля 2022 года, начали продажу входных билетов. Музей уже успели назвать "лучшим на планете".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт The National.

Какая будет цена за вход в музей

Стоимость билета на одного взрослого будет составлять 145 дирхамов (40 долларов, 35 евро, 1109,57 гривен). Детям до трех лет, лицам старше 60 лет и имеющие особые потребности смогут посещать музей бесплатно.

Приобрести билеты можно на официальном сайте Музея будущего.

Достопримечательность считается архитектурным чудом и уже завоевала мировое признание. Так, Музей будущего был признан одним из 14 самых красивых музеев планеты журналом National Geographic.

Семиэтажное сооружение занимает площадь 30 тысяч квадратных метров и достигает высоты 77 метров. Фасад украшен арабской каллиграфией, выполненной эмиратским художником Маттаром бен Лахеджем. Музей соединен мостами с комплексом Jumeirah Emirates Towers длиной и станцией метро Emirates Towers.

Как устроен Музей будущего в Дубае

В музее несколько этажей, и на каждом из них – разная экспозиция. В их числе – выставки на тему космических ресурсов, строительства новых экосистем и биоинженерии, здоровья и проблемы изменения климата.

Последний этаж предназначен для самых маленьких: в образовательной секции будут исследовать и решать проблемы настоящего и будущего самостоятельно. В музее будут проводиться образовательные курсы, мастер-классы и дискуссии с применением ультрасовременных технологий и научных решений для исследования инноваций, определяющих образ будущего.

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