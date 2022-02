Панорамные виды и маршрут через горы. В ОАЭ откроют новые развлечения для туристов

Сани способны развивать скорость до 40 км/ч

В горах Джебель Джайс эмирата Рас-Аль-Хайма открывают новый аттракцион. Спусковая трасса Jais Sledder станет самой длинной в регионе – 1885 метров.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The National.

Маршрут будет проходить по горному хребту Хаджар с панорамными видами на окрестности.

Открытие запланировано на 16 февраля 2022 года.

Сани способны развивать скорость до 40 км/ч. Каждый гонщик будет надежно пристегнут ремнями и получит доступ к тормозной системе, что позволит им контролировать собственную скорость.

Проект Jais Sledder станет очередной новинкой для туристической инфраструктуры эмирата Рас-Аль-Хайма, которая находится в стадии активного развития. В этом году в горах также откроется центр парапланеризма Jais Wings и лагерь и школа выживания Bear Grylls Explorers.

