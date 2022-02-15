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Панорамные виды и маршрут через горы. В ОАЭ откроют новые развлечения для туристов

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Вторник 15 февраля 2022 10:31
Панорамные виды и маршрут через горы. В ОАЭ откроют новые развлечения для туристов Фото: Гора Джебель Джайс (facebook.com/visitjebeljais)
Автор: Евгения Тугушева

Сани способны развивать скорость до 40 км/ч

В горах Джебель Джайс эмирата Рас-Аль-Хайма открывают новый аттракцион. Спусковая трасса Jais Sledder станет самой длинной в регионе – 1885 метров.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The National.

Маршрут будет проходить по горному хребту Хаджар с панорамными видами на окрестности.

Открытие запланировано на 16 февраля 2022 года.

Сани способны развивать скорость до 40 км/ч. Каждый гонщик будет надежно пристегнут ремнями и получит доступ к тормозной системе, что позволит им контролировать собственную скорость.

Проект Jais Sledder станет очередной новинкой для туристической инфраструктуры эмирата Рас-Аль-Хайма, которая находится в стадии активного развития. В этом году в горах также откроется центр парапланеризма Jais Wings и лагерь и школа выживания Bear Grylls Explorers.

Кроме этого, правительство эмирата инвестирует в экологичные проекты в туристической индустрии, включая совершенно новые отели, глэмпинг в горах, эко-поле для гольфа.

Панорамные виды и маршрут через горы. В ОАЭ откроют новые развлечения для туристов

Фото: Глэмпинг в горах (facebook.com/visitjebeljais)

Также в 2022 году планируется открыть отель Earth Altitude с 15 эко-домиками и бассейном, а также Cloud7 Camp Jebel Jais, экологичный глэмпинг на 30 палаток. В 2023 году планируют открыть курорт Saij A Mantis Collection Mountain Lodge на 70 домиков, для любителей отдыха в дикой природе и походов по горам.

Напомним, ранее мы писали, что в Дубае откроется удивительный культурный центр.

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