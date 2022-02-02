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Панорамы на город и Персидский залив. В Дубае открыли впечатляющую смотровую площадку

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Среда 02 февраля 2022 11:45
Панорамы на город и Персидский залив. В Дубае открыли впечатляющую смотровую площадку Фото: На острове The Palm Jumeirah в Дубае открыли новую смотровую площадку (facebook.com/TheViewPalm)
Автор: Евгения Тугушева

Локация расположена на высоте 250 метров над уровнем моря в небоскребе

На острове The Palm Jumeirah в Дубае открыли самую высокую смотровую площадку под названием The Next Level, сообщает The Nationalnews.com.

Площадка расположена на высоте 250 метров над уровнем моря в небоскребе The Palm Tower. С нее открывается панорамный обзор в 360 градусов на город и Персидский залив.

Новая площадка на 54-м этаже The Next Level является продолжением The View at The Palm.

Стоит отметить, что первая панорамная площадка The View at the Palm расположена на 52-м уровне The Palm Tower. Она начала функционировать в апреле 2021 года и быстро стала одной из главных достопримечательностей Дубая.

Сколько стоит посетить смотровые площадки в Дубае

Билеты на обе смотровые площадки стоят от 175 дирхамов (47 долларов, 42 евро или 1353 грн) для взрослых и 120 дирхамов (33 доллара, 29 евро или 928 грн) для подростков в возрасте от 4 до 12 лет, включая доступ к уровням 52 и 54, а также самостоятельную экскурсию.

VIP-билеты с ускоренным доступом, экскурсией и сопровождением гида и доступом в VIP-зал доступны по цене 325 дирхамов для взрослых и 145 дирхамов для подростков.

Площадки The View at The Palm принимают гостей с понедельника по четверг, с 9:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье – с 9:00 до 12:00. Из-за ограниченной вместимости The Next Level билеты рекомендуется покупать заранее.

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