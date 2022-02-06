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Самый красивый музей планеты: в Дубае откроется удивительный культурный центр

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Воскресенье 06 февраля 2022 17:11
Самый красивый музей планеты: в Дубае откроется удивительный культурный центр Фото: В Дубае откроется Музей будущего (facebook.com/museumofthefuture)
Автор: Евгения Тугушева

Семиэтажное сооружение занимает площадь 30 тысяч квадратных метров

22 февраля 2022 года в Дубае откроется долгожданный Музей будущего. Об этом сообщил шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум — вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, пишет The Nationalnews.com.

Шейх назвал поразительное сооружение "самым красивым зданием на земле" и добавил, что торжественное открытие центра Дубая станет частью "исключительного года" для Объединенных Арабских Эмиратов.

Достопримечательность уже давно считается архитектурным чудом и уже завоевала мировое признание еще на этапе проекта.

К слову, музей уже был назван одним из 14 самых красивых музеев планеты и вошел в список, составленный журналом National Geographic в июле 2021 года.

Как выглядит Музей будущего в Дубае

Семиэтажное сооружение занимает площадь 30 тысяч квадратных метров и достигает высоты 77 метров. Фасад площадью 17 тысяч кв. м украшен арабской каллиграфией, выполненной эмиратским художником Маттаром бен Лахеджем.

Фасад состоит из 1024 пластин, полностью изготовленных роботами на первом в своем роде предприятии на Ближнем Востоке. По словам чиновников, каждая пластина состоит из четырех слоев, каждый из которых создается с помощью 16-этапного процесса.

Самый красивый музей планеты: в Дубае откроется удивительный культурный центр

Фото: Музей будущего в Дубае откроется 22 февраля 2022 года (facebook.com/museumofthefuture)

На фасаде можно прочесть цитаты Его Высочества шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая.

"Возможно, мы не проживем сотни лет, но наше творческое наследие останется в веках, после того как мы уйдем", — гласит одна из них.

Дубайский музей будущего будет питаться от солнечной энергии мощностью 4000 мегаватт, вырабатываемой станцией, подключенной к зданию.

Парк, окружающий музей, содержит 80 видов растений и оснащен современной интеллектуальной и автоматической системой орошения.

Музей соединен мостами с комплексом Jumeirah Emirates Towers и станцией метро Emirates Towers.

Напомним, ранее в Дубае открыли впечатляющую смотровую площадку.

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