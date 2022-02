Самый красивый музей планеты: в Дубае откроется удивительный культурный центр

Семиэтажное сооружение занимает площадь 30 тысяч квадратных метров

22 февраля 2022 года в Дубае откроется долгожданный Музей будущего. Об этом сообщил шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум — вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, пишет The Nationalnews.com.

Шейх назвал поразительное сооружение "самым красивым зданием на земле" и добавил, что торжественное открытие центра Дубая станет частью "исключительного года" для Объединенных Арабских Эмиратов.

Достопримечательность уже давно считается архитектурным чудом и уже завоевала мировое признание еще на этапе проекта.

We built the Museum of the Future as a global hub for scientists, thinkers and innovators - it is the ideal headquarters to develop the potential of our region's finest minds. We will act as an incubator and accelerator for fostering Arab and global talent. pic.twitter.com/qKxPXBl5FP