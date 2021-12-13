Магия Рождества в Европе: можно ли зимой отправиться в Краков и Вену бюджетно

Если вы мечтали о путешествии в Европу на новогодние праздники бюджетно, это вполне возможно. Главное – удачно подобрать авиабилеты.

Конечно, цены на авиаперевозки растут по мере приближения праздников: по такой схеме билеты дорожают ежегодно в конце декабря. Однако, даже в такой период можно найти выгодные предложения, пишет Veterdoit.com.

Там подготовили подборку направлений в Европе, куда можно улететь бюджетно из Киева в популярные локации Европы.

В частности, туристу предлагают выгодные цены на прямые перелеты из Киева, Львова, Одессы в популярные города Европы. Стоимость билетов составляет от 23 евро (туда-обратно). Перелеты совершают авиаперевозчики – Wizz Air, Ryanair, Turkish Airlines и другие.

Примеры цен на рейсы из украинских городов в Европу от разных авиакомпаний

Из Киева бюджетно можно добраться по следующим маршрутам:

Киев – Вена от €31;

Киев – Берлин от €36;

Киев – Афины от €40;

Киев – Афины от €40;

Киев – Франкфурт от €48;

Киев – Париж от €76;

Киев – Копенгаген от €87;

Киев – Валенсия от €98;

Киев - Лиссабон от €220.

Из Львова можно добраться по следующим маршрутам:

Львов – Краков от €23;

Львов – Варшава от €23;

Львов – Неаполь от €24;

Львов – Будапешт от €46;

Львов – Ларнака от €63;

Львов – Прага от €107.

Из Одессы можно добраться по следующим маршрутам:

Одесса – Рим от €36;

Одесса – Милан от €47;

Одесса – Абу-Даби от €63;

Одесса – Стамбул от €73.

Фото: Новогодние игрушки на ярмарке (unsplash.com/lynda-hinton)

Планируя путешествие во время пандемии, следует учитывать, что в 2021 году ряд стран вводят ограничения для путешественников: следует проверять правила въезда проверять и список стран, принимающих украинских туристов.

Ранее мы писали о Новом году в Дубае и зимнем отдыхе в Португалии.

Также сообщалось, можно ли полететь в Париж бюджетно: цены на билеты.