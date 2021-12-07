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Путешествие мечты. Можно ли полететь в Париж бюджетно: цены на билеты

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 12:04
Путешествие мечты. Можно ли полететь в Париж бюджетно: цены на билеты Фото: Париж, Франция (unsplash.com/denys-nevozhai)
Автор: Евгения Тугушева

Стоимость билетов в одну сторону составляет от 30 евро

Если вы всегда мечтали полететь в самую романтичную столицу мира, это вполне возможно. И не так дорого, как считают многие путешественники. Если проанализировать цены на билеты в Париж в открытых сервисах бронирования, можно найти выгодные тарифы и предложения.

К примеру, испанский лоукостер Vueling запустил бюджетные рейсы из Киева в Париж, пишет Avianews.com. Сообщается, что 5 декабря 2021 года уже был выполнен первый рейс из Киева.

Авиакомпания будет осуществлять рейсы из Киева из аэропорта "Борисполь" в аэропорт "Орли". Рейсы запустят дважды в неделю — каждый вторник и воскресенье.

Расписание рейсов:

  • Париж 07: 10 — Киев 11:20;
  • Киев 12:15 — Париж 14: 40.

Стоимость авиабилетов в январе составит от 30 евро в одну сторону и 85 евро в две стороны.

Путешествие мечты. Можно ли полететь в Париж бюджетно: цены на билеты

Фото: Музей Лувра в Париже (unsplash.com/irina-lediaeva)

Каковы условия перелета и перевозки багажа

Авиакомпания позволяет бесплатную перевозку одного места в салоне самолета с габаритами до 40х30х20 см и один чемодан багажа с габаритами 55х40х20 сантиметров, а весом — 10 кг. Эти правила действуют при оформлении билетов до 22 ноября 2021 года.

Если билет приобрели после этой даты, разрешен бесплатный провоз ручной клади лишь с габаритами до 40х30х20 сантиметров.

Путешествие мечты. Можно ли полететь в Париж бюджетно: цены на билеты

Фото: Река Сена в Париже (unsplash.com/elisa-cardigan)

Как долететь из Киева в Париж с другими авиакомпаниями

Мы просмотрели актуальные цены на перелеты из Киева в Париж от других авиаперевозчиков. Отметим, такие рейсы осуществляют несколько компаний. Среди них — Wizz Air, Sky Up, Air France, Sky Up, Польские авиалинии (LOT).

Ориентировочная стоимость билетов в Париж на декабрь туда — обратно следующая:

  1. Wizz Air предлагает билеты стоимостью — от 1944 грн.
  2. Польские авиалинии (LOT) — от 5824 грн.
  3. МАУ — от 6453 грн.
  4. Sky Up — от 6667 грн.
  5. Air France — от 5578 грн.

Напомним, Ryanair запустит два новых рейса из аэропорта "Борисполь".

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