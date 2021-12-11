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Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия

Новина українською →
Суббота 11 декабря 2021 07:55
Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия Фото: Португалия зимой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ирина Савина

Все тонкости посещения страны на юго-западе Европы в холодные месяцы года: цены, жилье и погода

Стоит ли зимой поехать в Португалию? Имея опыт двух поездок в январе и феврале, могу смело утверждать, что зимой Португалия – одно из лучших направлений в Европе. Конечно, в это время года не стоит ожидать теплого океана – за пляжным отдыхом нужно лететь на Мадейру. Но для экскурсий, активного отдыха и гастрономического знакомства с самой западной страной Европы зима – идеальное время года.

Зимой можно без спешки и духоты совершить свое лучшее путешествие по Португалии.

Фишка Португалии в том, что она не похожа на большинство европейских стран. Здесь нет прилизанных стерильных городов. В Португалии буйная природа – один Атлантический океан уже стоит того, чтобы приехать сюда в любое время года. В Португалии протяженная береговая линия, вдоль которой протянулись живописные пешеходные маршруты. На юго-западе можно пройтись пешком по Rota Vicentina, а на север от Порту ведет знаменитый Камино де Сантьяго.

Если нет желания ходить пешком, можно арендовать автомобиль и исследовать прибрежные аутентичные городки и скалистые пляжи. Обязательно включите в свой маршрут небольшой городок Назаре. Именно зимой с декабря по февраль на побережье Назаре бушуют самые высокие волны в мире, по которым носятся серферы-профи. А в феврале проходит яркий и веселый карнавал. В общем, зимой в Португалии не скучно.

Но обо всем по порядку.

Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия

Фото: Башня Torre de Belém, Лиссабон (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Особенности зимнего путешествия в Португалию

  • Мало туристов и нет очередей в популярные достопримечательности.
  • Нет изнуряющей жары, которая бы мешала гулять по городам.
  • Доступные цены на жилье (от 30 Евро за апартаменты в Лиссабоне и Порту).
  • Недорогая аренда автомобиля – 10-15 € в сутки за небольшую малолитражку.
  • Недорогие авиаперелеты (за исключением новогодних каникул) – от 80 Евро в обе стороны на Ryanair с пересадкой в Берлине, или Wizz Air в Будапеште.
  • Комфортная погода для прогулок и экскурсий – в январе до +20 градусов в полдень.
  • Не нужно бронировать столики в кафе и ресторанах.
  • Январские распродажи.

Как сейчас попасть в Португалию: условия въезда

С 1 декабря Португалия требует от всех, кто приезжает в страну самолетом или по наземной границе сертификат вакцинации.

Также нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа, либо быстрый тест-антиген, сделанный в период не более чем за 48 часов до прибытия в страну. Вакцины, которые разрешены для посещения Португалии: Janssen, AstraZeneca, Moderna или Pfizer. Украинский сертификат должен быть сгенерирован в приложении "Дія".

Какая погода в Португалии зимой

Особенность климата Португалии в том, что тут солнечно не только летом, но и зимой. А самого понятия "холодная зима" фактически не существует.

Благодаря соседству с Атлантикой, тут мягкий и теплый климат – как раз вдоль берегов Португалии проходит теплый Гольфстрим, который спасает ее от морозов. Однако погода на севере и юге отличается, поэтому перед тем, как планировать сюда поездку в зимние месяцы, нужно ориентироваться, что в Лиссабоне теплее, а на севере страны прохладнее.

Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия

Фото: Теплая зима в Порту (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Порту – туманы над рекой Дору

Чтобы прочувствовать атмосферу и ритм португальской жизни стоит приехать в Порту – второй по величине город Португалии. Целыми днями можно ходить по узким улочкам Порту, вместе с местными жителями по утрам пить кофе с пирожными паштел-де-ната, а вечерами потягивать сладкий портвейн и слушать журчание португальского языка и радоваться солнечным лучам.

Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия

Фото: Порту, река Дору (Ирина Савина/для РБК-Украина)

На самом деле туристов здесь достаточно даже зимой. Например, их можно заметить по очереди в книжный магазин Лелло, который стал прототипом библиотеки Хогвартса.

Именно здесь писательница Джоан Роулинг придумала сказку про Гарри Поттера. Чтобы не терять время в очереди, приходите за час до закрытия. Людей уже практически нет, можно спокойно листать понравившиеся книжки, сидя на красных ступенях. Вход 5 € - билет может стать скидкой на эту же сумму при покупке книги в магазине.

Или бесплатно зайти на вокзал Сан-Бенту. В огромном зале вас ждут монументальные полотна из голубых изразцов Азулежу - настоящее сокровище португальского изобразительного искусства.

Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествияТеплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия

Фото: Магазин Лелло в Порту (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Чтобы увидеть увядающее великолепие Порту, прогуляйтесь по мосту Понти-ди-Дон-Луиш I – с моста открывается волшебный вид на реку Дору, Рибейру – сердце Порту, лодочки рабера, на которых раньше перевозили бочки с портвейном.

Вечером над Порту ложатся туманы – самое время зайти в один из складов портвейна в районе Вила-Нова-ди-Гая. Здесь десятки производителей портвейна хранят свои бочки с португальским "золотом" и устраивают дегустации крепленого вина, которое согреет вас в туманный вечер.

Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия

Фото: Порту, кафе в квартале Рибейра (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествияФото: Порту, Рибейра (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Чтобы увидеть океанские пляжи, садитесь на исторический трамвай №1. За 3€ он довезет вас к пляжам, маяку и набережной, вдоль которой местные гуляют, ездят на велосипедах, катаются на роликах и дышат океанским воздухом, сидя в кафе.

А если дойти пешком до пляжа Матозиньюш (Matosinhos), можно понаблюдать за серферами, которые даже зимой седлают океанские волны. Здесь же, возле рыбных складов, протянулась вереница рыбных ресторанов, в которых готовят лучшие в Порту сардины. Порция сардин из шести рыбин стоит всего 6€. К ним подойдет бутылка белого "зеленого вина" - Vinho Verde.

Жилье в Порту

Исторический центр Порту – это танец красных крыш, лабиринта улиц, уличных кафе и стен из яркой плитки азулежу. Центр не такой большой, как в Лиссабоне, поэтому нет смысла жить на окраине и привязываться к станциям метро. Цены на апартаменты и отели доступны, а выбор интересного жилья - огромный.

На что обратить внимание при выборе жилья в Порту

  1. Не старайтесь сэкономить, выбирая отель или квартиру вдали от туристического центра. Вместо того чтобы утром пить кофе в приятном кафе, вы потратите время на общественный транспорт.
  2. Зимой в квартирах Порту из-а близости реки Дору и океана может быть очень холодно. По реке часто стелется туман, в большинстве квартир нет центрального отопления. В старых домах высокие потолки, обогреть такое пространство обогревателем довольно трудно. Захватите с собой теплую пижаму – она вам тут точно пригодится.
  3. Будьте готовы к тому, что даже в самых туристических местах вы встретите разваливающиеся дома. Ваш отель или квартира могут соседствовать с откровенной заброшкой. Но, честно говоря, вся эта потрескавшаяся дряхлость органично вписывается в городской стиль Порту.
  4. Если вас больше интересуют океанские виды, выбирайте районы поближе к пляжам и набережной. Отсюда дольше добираться до центра, но фантастические закаты вам обеспечены.

Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия

Фото: Океанские закаты в Порту (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Лиссабон: столица и окрестности

Лиссабон – столица и, конечно, все стремятся побывать в самом кипучем городе Португалии. Выделите не Лиссабон как минимум три дня, чтобы хоть немного прочувствовать его ритм, побывать на основных смотровых площадках, прогуляться по набережным и съездить в пригород – знаменитую Синтру и на мыс Кабо де Рока.

Купив проездной на одни сутки за 6,5 €, можно безлимитно кататься на метро, трамваях, в том числе и старинных, фуникулерах-подъёмниках Лавра, Бика, Глория. В общем проездной помогает успеть за пару дней осмотреться в Лиссабоне и побывать в его самых интересных местах.

Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия

Фото: Смотровая площадка Санта Катарина в Лиссабоне (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Например, прокатившись на трамвае №28, можно увидеть сразу несколько культовых достопримечательностей Лиссабона: побывать у замка святого Георгия, Кафедрального собора Лиссабона, выйти у Площади Коммерции и у Триумфальной арки на улице Аугушта. Потом снова на этом же трамвае поехать на смотровую площадку Санта Луизия, с которой открывается лучший вид на красные крыши Лиссабона и его старинную часть – район Алфама.

В Алфаме обязательно попробовать жинжинью – здесь местные бабули продают прямо из окон. Жинжинья – вишневый ликер, который наливают в шоколадные стопочки. Выпил такую – и сразу становится теплее и веселее, а во рту разливается вкус конфет "Пьяна вишня в шоколаде" – цена вопроса 1-2 €.

Поезжайте на трамвае №15 до моста 25 Апреля, который раскинулся над рекой Тежу и соединяет Лиссабон с пригородом Алмада. У моста можно погулять по набережной, увидеть издали статую Христа на противоположном берегу. Дойти пешком до района Санта-Мария-де-Белен – здесь придумали знаменитые пирожное паштел-де-ната. В кафе-паштеларии Pasteis de Belem утверждают, что у них самые правильные паштейши, хотя они везде вкусные и гораздо дешевле, чем здесь (цена вопроса - от 2€ за штучку).

Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия

Фото: Старинный трамвай в Лиссабоне (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Выделите один день, чтобы съездить на мыс Кабо де Рока – географический край Европы. Он находится в двух часах езды от столицы. На мысе находится маяк, непрестанно шумят волны и потрясающие виды на океан. Из Лиссабона на Кабо да Рока можно добраться следующим образом: с вокзала Cais de Sodre на электричке до Синтры (2,9€ в одну сторону), далее автобус 403 из Синтры (4,25€).

Кроме мыса, стоит увидеть знаменитую Синтру – бывшую королевскую загородная резиденцию с потрясающе красивыми парками и дворцами.

Разноцветный дворец Пена чем-то напоминает замок Белоснежки: красно-желтые зубчатые башенки, высокие стены и огромный парк (вход 7,5 € в парк, 14 € парк+дворец). На соседнем холме находится замок и ландшафтный парк Кинта да Регалейра с мистическими подземными колодцами, башнями масонов и гротами (вход в парк - 10€).

Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествияФото: Лиссабон зимой (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Отведать португальскую кухню можно в одном из множества ресторанов. А на рынке Time Out выбрать все, что пожелает душа (аналог киевского KievFoodMarket).

Под крышей огромного рынка разместились десятки фудкортов, в которых можно найти любые блюда – от морепродуктов, мяса и овощей до знаменитых португальских сладостей. Обратите внимание, многие предлагают блюда дня – можно наесться на 10-12€ (в стоимость войдет бокал вина или пива).

Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия

Фото: Фуд-маркет Time Out (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Жилье в Лиссабоне: что стоит учесть

Португалия хороша зимой тем, что здесь можно найти недорогое жилье в самом центре. В Лиссабоне можно найти апартаменты в зимний сезон будут стоить от 25€ в сутки. Но для этого нужно пройти настоящий квест с множеством неизвестных. Во-первых, нужно выбрать правильный район, в котором не только будет приятно находиться, но и легко добираться з других частей города.

Не стоит забывать, что Лиссабон – большой город: это не Порту, который можно обойти за пару дней пешком. Во-вторых, многие варианты квартир совершенно крохотные, без лифта, часто находятся в неприятных закоулках. В-третьих, Лиссабон расположен на холмах и, глядя на плоскую карту, совершенно непонятно как будет выглядеть ваш ежедневный маршрут из отеля и обратно.

Выбирая жилье, стоит остановиться в следующих районах:

  • Байша – туристический центр и достопримечательности в пешей доступности, но небюджетные цены;
  • хорошие апартаменты по демократичной цене можно найти в районе Санта Катарина (Бика);
  • отели подороже находятся на престижной Авендида де Либердаде;
  • в богемном районе Принципе Реал красивые парки, тихо, много недорогих нетуристических кафе, хорошая транспортная развязка и невысокие цены на хорошие апартаменты.

Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия

Фото: Крыши Лиссабона (Ирина Савина/для РБК-Украина)

На что обратить внимание, выбирая жилье в Лиссабоне

  1. Если бронируете жилье через Букинг, не выбирайте варианты с оценкой ниже 8 баллов. Все отели и квартиры с оценкой ниже здесь действительно не стоят внимания. Или это будет микроскопическая квартира на первом этаже, либо несимпатичный район, либо грязное жилье с неработающей сантехникой.
  2. Найдя подходящий по цене вариант, скопируйте адрес и посмотрите в Google. maps – на какой улице находится отель. Посмотрите, как выглядит улица, есть ли на ней пустыри, ведет ли к вашему дому бесконечная лестница, ведущая на холм – важно для пожилых и людей с лишним весом.
  3. Помните, что в Лиссабоне нужно платить туристический налог – 4€ в сутки. Он, как правило, не входит в общую сумму проживания.
  4. Если вы приехали в Лиссабон на машине, заранее узнавайте про паркинг у хозяев квартиры или напишите запрос в отель. Парковка может быть как бесплатной (такие варианты жилья очень редкие в центре города), так и платной – цена зависит от района города и может достигать до 25 € в сутки за подземный паркинг.

Пешеходные маршруты и пляжи для зимних прогулок

Если вы ведете активный образ жизни и хотите пройтись по Португалии пешком, зимой можно сделать вылазки на океанские пляжи, вдоль которых ведут многокилометровые пешеходные маршруты.

Из Порту на север Португалии, а дальше через границу в Испанию ведет всем известный пешеходный маршрут – Камино де Сантьяго (Португиш). Это португальский вариант Камино, совершенно несложный и комфортный для новичков.

Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествияТеплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия

Фото: Камино де Сантьяго - португальский маршрут вдоль океана (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Есть два варианта португальского Камино – вдоль океана, по прибрежным городкам, вдоль бесконечных пляжей, и внутренний, который ведет через холмистую местность и аутентичные португальские деревушки. Оба варианта по-своему живописны, за пять дней можно дойти до испанской границы, за 10-12 дней до Сантьго де Компостела. Для ночевок можно выбрать как дешевые хостелы, так и уютные апартаменты, также доступные по цене (от 30 € за комнату на двоих).

Альтернативный вариант пешеходного путешествия можно организовать из Лиссабона. На юго-западе Португалии проложен маршрут Rota Vicentina – путь Святого Винсента, который также делится на прибрежную Тропу рыбаков и Исторический путь, проложенный в глубине материка. Протяженность Тропы Рыбаков – 225 км, пройти его можно за 10 дней.

Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествияТеплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия

Фото: Океанская Тропа Рыбаков на юго-западе Португалии (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия

Фото: Закат на океане, Тропа Рыбаков (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Тропа Рыбаков проходит вдоль красивейших берегов Атлантики, начинается в поселке Порто Кову и заканчивается на побережье Алгарве в туристическом городе Лагуш.

В декабре здесь достаточно тепло и солнечно, а для ночевок не нужна палатка – есть открытые хостелы, в которых живут серферы, можно арендовать комнату в апартаментах. Оба эти маршрута я прошла пару лет назад и от души рекомендую тем, кто любит долго гулять пешком наедине с океаном.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему стоит запланировать поездку по северу Испании.

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