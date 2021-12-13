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Магия Рождества в Европе: можно ли зимой отправиться в Краков и Вену бюджетно

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 17:08
Магия Рождества в Европе: можно ли зимой отправиться в Краков и Вену бюджетно Фото: Новогодняя ярмарка в Варшаве, Польша (unsplash.com/elijah-g)
Автор: Евгения Тугушева

Стоимость билетов от разных авиакомпаний составляет от 23 евро

Если вы мечтали о путешествии в Европу на новогодние праздники бюджетно, это вполне возможно. Главное – удачно подобрать авиабилеты.

Конечно, цены на авиаперевозки растут по мере приближения праздников: по такой схеме билеты дорожают ежегодно в конце декабря. Однако, даже в такой период можно найти выгодные предложения, пишет Veterdoit.com.

Там подготовили подборку направлений в Европе, куда можно улететь бюджетно из Киева в популярные локации Европы.

В частности, туристу предлагают выгодные цены на прямые перелеты из Киева, Львова, Одессы в популярные города Европы. Стоимость билетов составляет от 23 евро (туда-обратно). Перелеты совершают авиаперевозчики – Wizz Air, Ryanair, Turkish Airlines и другие.

Примеры цен на рейсы из украинских городов в Европу от разных авиакомпаний

Из Киева бюджетно можно добраться по следующим маршрутам:

  • Киев – Вена от €31;
  • Киев – Берлин от €36;
  • Киев – Афины от €40;
  • Киев – Афины от €40;
  • Киев – Франкфурт от €48;
  • Киев – Париж от €76;
  • Киев – Копенгаген от €87;
  • Киев – Валенсия от €98;
  • Киев - Лиссабон от €220.

Из Львова можно добраться по следующим маршрутам:

  • Львов – Краков от €23;
  • Львов – Варшава от €23;
  • Львов – Неаполь от €24;
  • Львов – Будапешт от €46;
  • Львов – Ларнака от €63;
  • Львов – Прага от €107.

Из Одессы можно добраться по следующим маршрутам:

  • Одесса – Рим от €36;
  • Одесса – Милан от €47;
  • Одесса – Абу-Даби от €63;
  • Одесса – Стамбул от €73.

Магия Рождества в Европе: можно ли зимой отправиться в Краков и Вену бюджетноФото: Новогодние игрушки на ярмарке (unsplash.com/lynda-hinton)

Планируя путешествие во время пандемии, следует учитывать, что в 2021 году ряд стран вводят ограничения для путешественников: следует проверять правила въезда проверять и список стран, принимающих украинских туристов.

Ранее мы писали о Новом году в Дубае и зимнем отдыхе в Португалии.

Также сообщалось, можно ли полететь в Париж бюджетно: цены на билеты.

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