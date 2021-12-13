Магия Рождества в Европе: можно ли зимой отправиться в Краков и Вену бюджетно
Стоимость билетов от разных авиакомпаний составляет от 23 евро
Если вы мечтали о путешествии в Европу на новогодние праздники бюджетно, это вполне возможно. Главное – удачно подобрать авиабилеты.
Конечно, цены на авиаперевозки растут по мере приближения праздников: по такой схеме билеты дорожают ежегодно в конце декабря. Однако, даже в такой период можно найти выгодные предложения, пишет Veterdoit.com.
Там подготовили подборку направлений в Европе, куда можно улететь бюджетно из Киева в популярные локации Европы.
В частности, туристу предлагают выгодные цены на прямые перелеты из Киева, Львова, Одессы в популярные города Европы. Стоимость билетов составляет от 23 евро (туда-обратно). Перелеты совершают авиаперевозчики – Wizz Air, Ryanair, Turkish Airlines и другие.
Примеры цен на рейсы из украинских городов в Европу от разных авиакомпаний
Из Киева бюджетно можно добраться по следующим маршрутам:
- Киев – Вена от €31;
- Киев – Берлин от €36;
- Киев – Афины от €40;
- Киев – Афины от €40;
- Киев – Франкфурт от €48;
- Киев – Париж от €76;
- Киев – Копенгаген от €87;
- Киев – Валенсия от €98;
- Киев - Лиссабон от €220.
Из Львова можно добраться по следующим маршрутам:
- Львов – Краков от €23;
- Львов – Варшава от €23;
- Львов – Неаполь от €24;
- Львов – Будапешт от €46;
- Львов – Ларнака от €63;
- Львов – Прага от €107.
Из Одессы можно добраться по следующим маршрутам:
- Одесса – Рим от €36;
- Одесса – Милан от €47;
- Одесса – Абу-Даби от €63;
- Одесса – Стамбул от €73.
Фото: Новогодние игрушки на ярмарке (unsplash.com/lynda-hinton)
Планируя путешествие во время пандемии, следует учитывать, что в 2021 году ряд стран вводят ограничения для путешественников: следует проверять правила въезда проверять и список стран, принимающих украинских туристов.
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