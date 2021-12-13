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Магія Різдва в Європі: чи можна взимку вирушити до Кракова та Афін бюджетно

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Понеділок 13 грудня 2021 17:08
Магія Різдва в Європі: чи можна взимку вирушити до Кракова та Афін бюджетно Фото: Новорічний ярмарок у Варшаві, Польща (unsplash.com/elijah-g)
Автор: Євгенія Тугушева

Вартість квитків від різних авіакомпаній становить від 23 евро

Якщо ви мріяли про подорож до Європи на новорічні свята бюджетно, це цілком можливо. Головне – вдало підібрати авіаквитки.

Звісно, ціни на авіаперевезення ростуть у міру наближення свят: за такою схемою квитки дорожчають щороку наприкінці грудня. Однак навіть у такий період можна знайти вигідні пропозиції, пише Veterdoit.com.

Там підготували добірку напрямків у Європі, куди можна полетіти бюджетно з Києва до популярних локацій Європи.

Зокрема, туриста пропонують вигідні ціни на прямі перельоти з Києва, Львова, Одеси до популярних міст Європи. Вартість квитків становить від 23 євро (туди-назад). Перельоти здійснюють авіаперевізники – Wizz Air, Ryanair, Turkish Airlines та інші.

Приклади цін на рейси з українських міст до Європи від різних авіакомпаній

З Києва бюджетно можна дістатися за такими маршрутами:

  • Київ - Відень від €31;
  • Київ - Берлін від €36;
  • Київ - Афіни від €40;
  • Київ - Афіни від €40;
  • Київ - Франкфурт від €48;
  • Київ - Париж від €76;
  • Київ - Копенгаген від €87;
  • Київ - Валенсія від €98;
  • Київ - Лісабон від €220.

Зі Львова можна дістатися за такими маршрутами:

  • Львів - Краків від €23;
  • Львів - Варшава від €23;
  • Львів - Неаполь від €24;
  • Львів - Будапешт від €46;
  • Львів - Ларнака від €63;
  • Львів - Прага від €107.

З Одеси можна дістатися за такими маршрутами:

  • Одеса - Рим від €36;
  • Одеса - Мілан від €47;
  • Одеса - Абу-Дабі від €63;
  • Одеса - Стамбул від €73.

Магія Різдва в Європі: чи можна взимку вирушити до Кракова та Афін бюджетноФото: Новорічні іграшки на ярмарку (unsplash.com/lynda-hinton)

Плануючи подорож під час пандемії, варто враховувати, що у 2021 році низка країн запроваджують обмеження для мандрівників: варто перевіряти правила в’їзду перевіряти та список країн, які приймають українських туристів.

Раніше ми писали, про Новий рік у Дубаї та зимовий відпочинок у Португалії.

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