Магія Різдва в Європі: чи можна взимку вирушити до Кракова та Афін бюджетно
Вартість квитків від різних авіакомпаній становить від 23 евро
Якщо ви мріяли про подорож до Європи на новорічні свята бюджетно, це цілком можливо. Головне – вдало підібрати авіаквитки.
Звісно, ціни на авіаперевезення ростуть у міру наближення свят: за такою схемою квитки дорожчають щороку наприкінці грудня. Однак навіть у такий період можна знайти вигідні пропозиції, пише Veterdoit.com.
Там підготували добірку напрямків у Європі, куди можна полетіти бюджетно з Києва до популярних локацій Європи.
Зокрема, туриста пропонують вигідні ціни на прямі перельоти з Києва, Львова, Одеси до популярних міст Європи. Вартість квитків становить від 23 євро (туди-назад). Перельоти здійснюють авіаперевізники – Wizz Air, Ryanair, Turkish Airlines та інші.
Приклади цін на рейси з українських міст до Європи від різних авіакомпаній
З Києва бюджетно можна дістатися за такими маршрутами:
- Київ - Відень від €31;
- Київ - Берлін від €36;
- Київ - Афіни від €40;
- Київ - Афіни від €40;
- Київ - Франкфурт від €48;
- Київ - Париж від €76;
- Київ - Копенгаген від €87;
- Київ - Валенсія від €98;
- Київ - Лісабон від €220.
Зі Львова можна дістатися за такими маршрутами:
- Львів - Краків від €23;
- Львів - Варшава від €23;
- Львів - Неаполь від €24;
- Львів - Будапешт від €46;
- Львів - Ларнака від €63;
- Львів - Прага від €107.
З Одеси можна дістатися за такими маршрутами:
- Одеса - Рим від €36;
- Одеса - Мілан від €47;
- Одеса - Абу-Дабі від €63;
- Одеса - Стамбул від €73.
Фото: Новорічні іграшки на ярмарку (unsplash.com/lynda-hinton)
Плануючи подорож під час пандемії, варто враховувати, що у 2021 році низка країн запроваджують обмеження для мандрівників: варто перевіряти правила в’їзду перевіряти та список країн, які приймають українських туристів.
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