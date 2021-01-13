"Людей нет, брони отменяют": на известном горнолыжном курорте в Карпатах мало туристов

Отдых в Карпатах зимой привлекает множество туристов. Как оказалось, с 8 января, первого дня действия усиленного карантина, немало украинцев отправились на отдых в Буковель. Местные отели практически заполнены, а днем у подъемников курорта - огромные очереди туристов, несмотря на карантин.

В то же время другие горнолыжные курорты страны страдают от недостатка туристов. К примеру, на курорте Славское во Львовской области людей мало, а местные отели и частные виллы практически свободны.

Популярность курорта Буковель не снижается

Согласно открытым данным из системы бронирования отелей Booking.com, значительное количество мест в отелях курорта Буковель на период локдауна до 25 января забронировано. В первых 22 отелях, выдаваемых в поиске, на даты 15-17 января осталось всего по одному свободному номеру. Преимущественно - довольно дорогостоящие номера формата "делюкс".

Также при поиске мест для проживания система предупреждает, что количество свободных мест на эти даты ограничено. "В 56 отелях наподобие этих нет мест на нашем сайте", - отмечается в сообщении.

Фото: Во многих отелях курорта Буковель почти не осталось мест (booking.com)

"Сейчас наблюдается спрос на зимний отдых. Соответственно, рынок реагирует динамичным тарифом. По моим оценкам, рост цен именно на зимний отдых наблюдается на уровне 15-25% в сравнении с прошлым годом. Это в рамках ежегодного "традиционного" подорожания", - говорит РБК-Украина Александр Чорный, руководитель Школы гостиничного бизнеса "Michelle".

Брони в отелях Славского отменяют

Пока в Буковели - много туристов, на курорте Славское во Львовской области - ситуация обратная. Начальница отдела туризма и коммуникации Славского поселкового совета Ольга Безушко говорит, что бронирование отелей в Славском ограничилось определенными датами и далее не продолжилось.

"До 6 января было активное бронирование, и ограничилось оно 10-м января. С 10 января брони начали переносить уже к началу февраля. Людей все же пугают карантинные ограничения", – отметила она. По словам чиновницы, для местного бизнеса такая тенденция несет большие потери, поскольку именно в январе была возможность заработать за целый год.

К слову, на курорте Славское на 15-17 января можно найти немало мест в отелях по вполне приемлемой цене. Согласно данным в системе бронирования жилья, отдельные комнаты предлагаются по цене даже от 160 гривен с человека в сутки.

Фото: Один из отелей курорта Славское (booking.com)

К примеру, ночь в "Усадьбе Арефьевых" стоит 160 гривен, в пансионате "Славский" - 950 гривен, в отеле "Крокус-Люкс" - 400 гривен с человека, а в усадьбе "Фортеця" за 420 гривен сдают одну отдельную комнату.

Простой отелей Славского отчасти можно объяснить "раскрученностью" курорта Буковель по сравнению с другими курортами, говорит РБК-Украина Светлана Зинченко, заместитель управляющего одного из отелей в Карпатах. Также - тем, что многие опасаются карантина, ведь в это время рестораны работают только на вынос, а спа-услуги - только по записи.

"О Буковели слышали все - даже те, кто там ни разу не был. Спрос и востребованность локации позволяет поднимать цены. И наоборот: в менее известных местах можно найти экономное жилье. "Горнолыжка" Славского тоже неплохая. Думаю, у курорта есть шансы возобновить турпоток в феврале, если карантинные ограничения не продлят", - говорит она.

Отдыхать в Буковеле не всегда дорого

Блогер и путешественница Евгения Колесник считает, что и в Буковеле можно спланировать отдых на любой бюджет. По ее словам, все зависит от дат приезда, праздников и ажиотажа вокруг курорта. Цены могут отличаться не только на жилье и еду, но и на снаряжение.

"Аренда снаряжения зависит также от класса и комплектации: рассчитывайте на то, что в среднем это обойдется в 300-400 грн/день на одного человека, и чем ближе к подъемникам, тем дороже", - говорит она.

Фото: Подъемник на курорте Буковель (Евгения Колесник)

По словам Евгении, можно сэкономить, проживая в соседних с курортом поселках. Добраться в Буковель из них не составит труда, ведь есть трансфер.

"Самый бюджетный вариант отдыха на выходные по нашим расчетам составляет до 2000 гривен за человека. Если же отдыхать здесь Буковель неделю, живя возле подъемников и питаясь в ресторане, то это может обойтись и в 25 000 гривен с человека. Как видите, есть варианты абсолютно разные", - отмечает путешественница.

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