Сказочные локации и "игрушечная" архитектура: чем удивляет туристов зимний Чернигов

Фото: Чернигов, городской сад зимой (wikipedia.org)

Путеводитель по главным локациям древнего города для путешествия на уикенд

Новогодняя пора может запомниться не только и не столько застольем, сколько путешествиями. Когда все новогодние локации Киева уже изучены (к слову, на время карантина праздничные локации столицы вскоре закроют), возникает вопрос, где бы еще увидеть праздничную атмосферу и заодно побывать в поездке.

Ближайший к Киеву крупный туристический город - Чернигов. Лишь около двух часов на автомобиле - и вы уже любуетесь волшебными древними церквями и небанальной новогодне-рождественской иллюминацией.

С чего начать прогулку: главные исторические "жемчужины"

Важно прибыть в Чернигов засветло, чтобы полюбоваться всеми его достопримечательностями.

Дело в том, что в парке "Черниговский детинец" продолжается реконструкция, поэтому исторические памятники в нем еще не получили такой мощной и качественной подсветки, как Пятницкая и Екатерининская церкви.

Начать обзор черниговских локаций советую со Свято-Троицкого собора и его колокольни. Затем направляйтесь к парку "Болдины горы".

Хотя он нуждается в реконструкции и выглядит не очень презентабельно, парк достоин внимания: в нем сохранились остатки старинного кладбища и могила классика украинской литературы Михаила Коцюбинского, а когда спуститесь по лестнице, то увидите Ильинскую церковь и знаменитые Антониевы пещеры.

Фото: Зимний Чернигов не теряет популярности среди туристов (Анна Дубовская)

С территории вокруг обелиска памяти защитников Отечества в ясную погоду открываются красивые пейзажи с верхушками церквей Черниговского детинца.

Эту древнюю часть города стоит посетить следующей, чтобы увидеть невероятную концентрацию исторических жемчужин:

Спасо-Преображенский и Борисоглебский соборы;

Черниговский коллегиум;

дома архиепископа и Ивана Мазепы;

мужскую и женскую гимназии;

чугунные бастионные пушки и несколько памятников, среди которых самый популярный - памятник Шевченко (когда увидите его, то поймете, почему).

В рамках реконструкции в парке установили интерактивный экран, с помощью которого можно окунуться в историю Чернигова. Также здесь есть большой металлический макет, который позволяет увидеть, как Черниговский детинец выглядел в древности.

Видео: Идеальный уикенд: новогодний Чернигов (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Теперь время насладиться стройной белой Екатерининской церковью: она расположена буквально через дорогу от детинца. Затем по аллее Героев направляйтесь к Красной площади. Она вас очарует своей замечательной панорамой.

Сейчас посреди этой просторной площади возвішается черниговская праздничная елка. Она - искусственная и довольно стильная, украшенная вязаными белыми, красными и золотистыми шариками.

Фото: Екатерининская церковь в Чернигове (Анна Дубовская)

Кроме того, не забудьте заглянуть в сквер Богдана Хмельницкого за музыкально-драматическим театром, чтобы увидеть не только памятник гетману, а и невероятно красивую Пятницкую церковь.

Цены в местных кафе во время карантина

Стоит учесть: Начиная с 8 января, все заведения питания в городе начинают работать исключительно в формате "на вынос".

Обязательно прогуляйтесь по центральным улицам: они интересны не только с архитектурной точки зрения. На первых этажах домов расположено много магазинчиков, кафе и ресторанчиков, красиво оформленных и с приятными ценами. Даже если вы выберете заведение в самом центре города, цены вас приятно удивят.

Когда на город опускаются сумерки, стоит дождаться, когда включится праздничная иллюминация.

Фото: Праздничные украшения в городе (Анна Дубовская)

Например, большая порция драников со сметаной и шкварками стоит 60 грн, жареные телячьи мозги на подушке из салата - 85 грн, мясная доска (шашлык, крылышки в сладком соусе и картофель по-деревенски, общий вес - 1 кг) - 350 грн, пиво - от 30 грн.

Фото: В Чернигове среди новогодних украшений в центре внимания - не елка, а фонтаны (Анна Дубовская)

С наступлением темноты в центре города включается новогодняя иллюминация. Обычно главное новогоднее украшение города - елка, но в Чернигове доминируют фонтаны.

Конечно, зимой они не работают, но переливаются бело-голубыми огоньками, имитирующими водные струи.

Фото: Посреди главной площади - стильная искусственная елка (Анна Дубовская)

Особенно приятно пройтись от елки на Красной площади по аллее Героев к сияющей Екатерининской церкви. Также очень празднично выглядит сквер Хмельницкого, Пятницкая церковь подсвечена не так ярко, как Екатерининская, но тоже очень уютно: она словно игрушечная, озаренная изнутри светом свечи.

Фото: Пятницкая церковь подсвечена очень уютно (Анна Дубовская)

Конечно, одного дня хватит только на беглый осмотр этого прекрасного древнего города. Поэтому, если у вас есть свободное время, оставайтесь здесь на ночь, чтобы на следующий день посетить здешние музеи: они тоже достойны вашего внимания.

К слову, по дороге не пропустите старинный Козелец с его выдающимся храмом Рождества Богородицы. О нем я упоминала в одной из предыдущих статей.

Также советуем почитать, как малоизвестный городок на Черниговщине удивляет необычными памятниками.