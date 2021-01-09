Очереди туристов на курорт Буковель: можно ли отдыхать в Карпатах во время локдауна

Фото: Курорт Буковель в Карпатах (wikipedia.org)

Отели будут открыты, но рестораны сменят формат работы

Жесткий карантин, введенный из-за пандемии коронавируса в Украине, будет действовать на протяжении 17 дней – с 8 по 25 января 2021 года.

Можно ли планировать отпуск в Карпатах, пока продолжается локдаун? Такой вопрос интересует многих туристов. Как оказалось, сезон отдыха в Карпатах в целом не отменяется, несмотря на усиление карантина. Но есть и определенные ограничения.

Впрочем, много кто поехал на отдых в Карпаты именно в первый день усиленного карантина: 8 января у известного курорта Буковель образовались очереди из автомобилей.

"Первый день локдауна. Хорошо, что горнолыжным курортам разрешили работать, можно постоять в многокилометровой очереди на Буковель", - написал на своей странице в Facebook журналист Ярослав Иваночко.

На фото - несколько десятков машин, которые стоят на заснеженных дорогах между гор.

Фото: Несколько десятков машин в пробке на дороге в Карпатах (Ярослав Иваночко)

Кроме того, людей много и на самом курорте Буковель:

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как будут работать курорты Карпат во время локдауна

Горнолыжным курортам, таким как Буковель, Драгобрат, Мигово и Славское, во время усиленного карантина работать разрешили, но с определенными ограничениями. Рестораны в отелях с 8 по 24 января закрывают к посещению. Но сами отели и гостевые дома работают.

Руководитель одного из отелей на курорте Драгобрат Юлия Аврашко отмечает, что питание гостям отелей предоставят. Но гостей с улицы принимать не будут. Рестораны будут работать только в формате "на вынос", поясняет она.

По словам опрошенных РБК-Украина владельцев частных вилл на курорте Буковель, местные подъемники работу не меняют: открыты они или нет - можно проверить на веб-камерах курорта в google-поиске.

На известном горнолыжном курорте Славское во Львовской области сейчас отдыхает киевлянин Игорь Саенко вместе с семьей. В разговоре с РБК-Украина он говорит, что еду заказывает в ресторанах на вынос, питаясь в номере.

Фото: Курорт Мигово, Карпаты (предоставлено РБК-Украина)

"Мы остановились в частном гостевом доме. Проблем с питанием нет в том смысле, что это та же ресторанная еда, но обедаем и ужинаем мы у себя в номере, а не в заведении. Что касается самой "горнолыжки", то разницы в работе до введения локдауна и после я не замечаю. Все подъемники работают, как и раньше", - рассказывает он.

В то же время на курортах будут закрыты катки и другие места массового скопления людей. Будут закрыты и ярмарки возле новогодних елок.

Санатории закрываются, но экскурсии проводить можно

Туристам во время локдауна советуют внимательно проверять информацию о работе отелей в Карпатах: некоторые закрыты совсем, другие работают в ограниченном режиме, а другие совсем не меняли расписания работы и активно принимают гостей.

Большинство государственных санаториев карпатского региона на время локдауна уже закрыты, говорит РБК-Украина Сергей Прокоп, гид-экскурсовод из санатория "Карпатия" на Закарпатье.

"На данный момент работают преимущественно только частные отели. Наличие мест нужно проверять в каждом отдельном случае. Но государственные – закрыты. Точно знаю, что в нашем регионе на время карантина прекратили работу санатории, такие как "Шаян", "Синяк", "Солнечное Закарпатье", - отмечает Сергей Прокоп.

Он напоминает, что транспортное сообщение в период локдауна с 8 января в Карпатах и других регионах не запрещено. Соответственно, можно ездить на экскурсии: количество людей не должно превышать количество сидячих мест в автобусах.

Фото: Рестораны в Карпатах будут работать с ограничениями (предоставлено РБК-Украина)

"Гиды готовы работать, это не запрещено. Главное – придерживаться всех карантинных требований. Но дело в том, что туристов очень мало, и экскурсии сейчас проводят крайне редко. Но природные парки и комплексы посещать можно свободно. К примеру, можно поехать и на Синевир, и посмотреть скальный комплекс Тустань", - добавляет гид.

"Цены в Буковеле вырастут"

К слову, некоторые отели в Карпатах начали запускать рекламные кампании в соцсетях, акцентируя внимание на карантине и предлагая скидки на проживание именно в этот период. "Проведите локдаун в Карпатах", "отдохните во время карантина в горах" – призывают на страницах некоторых отелей.

Такая логика отельеров во время локдауна - вполне объяснима, говорит заместитель управляющего одной из гостиниц в Карпатах Светлана Зинченко. В отелях опасаются оттока и без того небольшого количества туристов, пытаются привлечь акциями и "горячими" предложениями.

"С другой стороны, такие курорты как Буковель могут заработать на усиленном карантине даже больше, чем до него. Судя по количеству туристов, много кто решил "переждать" локдаун именно там. Цены в Буковели прогнозировано вырастут. Но в других местах останутся выгодные варианты: там, куда едут намного реже. Все знают Буковель, но в Карпатах - немало других интересных мест", - поясняет Светлана.

Сэкономить во время отдыха в горах можно, отыскав жилье в менее туристических и не таких "раскрученных" местах, напоминает она.

Отметим, ранее мы писали о главных особенностях курорта Мигово в Карпатах.

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