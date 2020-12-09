Живописный Драгобрат: цены и особенности отдыха на горнолыжном курорте

Фото: Зимний Драгобрат (Евгения Колесник)

Самый высокогорный курорт Украины: что нужно знать туристам

Самый высокогорный курорт Украины Драгобрат находится на высоте 1400 метров над уровнем моря: сюда практически невозможно доехать на обычной машине, здесь нет светофоров и банкоматов.

Зато этот курорт семь месяцев в году укрыт естественным снегом, и кататься можно весь сезон: с ноября по май. Такой климат очень удобен для планирования поездки - отправляясь на Драгобрат, вы точно можете быть уверены, что застанете зиму. Но такое расположение высоко в горах имеет свои нюансы отдыха.

Давайте разберемся подробнее, в чем заключаются тонкости отдыха на курорте Драгобрат зимой.

Три "страны" Драгобрата. "Карпатская Чайка"

Так сложилось, что на этом курорте есть три основных группы подъемников и горнолыжных трасс, которые обслуживаются разными компаниями: "Карпатская Чайка", "ГК Драгобрат" и "Вершина Карпат".

На подъемники этих групп действуют разные ски-пассы с разными тарифами, а застройка постепенно "растет" вокруг каждого из них. Таким образом, на Драгобрате сформировалось три своеобразных горнолыжных "страны" внутри одного курорта: в каждой из них - свои подъемники, отели и прокат снаряжения.

На "Карпатской Чайке" есть два подъемника: кресельный на два человека, который работает круглый год, есть также учебный мультилифт. Верхняя станция кресельного подъемника находится на так называемой "Перемычке" между вершинами Жандарм и Стог. Здесь расположилось уютное кафе, где можно согреться и перекусить.

Фото: На Драгобрате сформировалось три своеобразных горнолыжных "страны" внутри одного курорта (Евгения Колесник)

"ГК Драгобрат"

Здесь работают четыре подъемника: два бугельных и два мультилифта, от верхних станций которых можно спуститься по "синим", "красным" и "черным" трассам.

Они отличаются уровнем от простого до сложного и даже экстремального. Самые простые - "синие" трассы. Они проходят между бугельными подъемниками и рассчитаны на новичков.

"Вершина Карпат"

Этот комплекс расположен на горе Стог, высота которой - 1707 метров над уровнем моря. Зимой на Вершине Карпат функционируют три подъемника: кресельный, бугельный и мультилифт. Стоимость одного подъема на них разная, но ски-пасс - один для всех.

Ски-пасс можно пополнять так называемыми "юнитами" и в зависимости от того, на какой подъемник вы проходите, снимается определенное количество юнитов.

Так, например, подняться на учебном подъемники длиной в 200 метров стоит в два раза меньше юнитов, чем на бугельном. Его длина - 1000 метров, и в четыре раза меньше юнитов, чем на кресельном длиной в 1300 метров. И не стоит забывать правило: чем больше юнитов вы покупаете, тем дешевле обойдется каждый юнит.

Фото: Все три части курорта расположены в пешей доступности, плавно перетекая одна в другую (Евгения Колесник)

Нижние станции всех трех подъемников расположены рядом друг с другом, а некоторые трассы проходят не только по холмистому склону, но и "виляют" через лес среди деревьев.

Так, от верхней станции кресельного подъемника можно спуститься до склонов "Карпатской Чайки", а со стороны "ГК Драгобрат" - к нижним станциям "Вершины Карпат". И хотя на эти группы подъемников действуют разные ски-пассы, многие лыжники и сноубордисты перемещаются от одной "страны" до другой, имея при себе сразу несколько ски-пассов.

Все три части курорта расположены в пешей доступности, плавно перетекая одна в другую. Но, учитывая холмистую местность всего курорта, передвигаться в лыжном снаряжении не очень удобно. Поэтому желательно заранее выбрать для себя группу подъемников, которыми собираетесь пользоваться основную часть времени и искать жилье именно возле них.

И, конечно же, на Драгобрате есть множество мест для фрирайда. Профессиональные лыжники и сноубордисты-экстремалы приезжают сюда для того, что бы спускаться по мягкому снегу, минуя оборудованные трассы.

Инфраструктура курорта: что стоит учитывать

На Драгобрате есть множество отелей, которые отличаются как по уровню сервиса, так и по цене.

Здесь вы можете найти номер стоимостью до тысячи гривен: для этого нужно планировать поездку заранее, поскольку курорт популярный, и самые выгодные предложения уже забронированы за несколько месяцев до заезда.

Кроме отелей, на курорте есть несколько сервисов проката, цены в которых примерно одинаковые: на аренду лыж и шлема уйдет около 200 грн, сноуборд + шлем обойдутся в около 300 грн. Также можно взять на прокат лыжный костюм, штаны или куртку за 150-200 грн.

Видео: Драгобрат - горнолыжный курорт в Украине (youtube.com/KOLESAEDUT)

Не забывайте взять с собой документ, который можно будет оставить в залог для аренды снаряжения: права, паспорт или залоговую сумму (обычно просят около 2000 грн).

Некоторые отели на Драгобрате предлагают домашние ужины и завтраки. Есть также несколько колыб и ресторанов. Наполняемость заведений питания зависит от сезона. Но, как правило, свободные места найти можно, в то время как чаны лучше бронировать заранее.

Также есть маленькие магазины, где можно купить основные продукты, средства личной гигиены и сувениры. Не забывайте, что на Драгобрате не везде принимают банковские карты, а ближайший банкомат - в селе Ясиня.

На личном автомобиле зимой на Драгобрат заехать практически невозможно, поэтому за день до прибытия желательно заказать трансфер, который доставит вас от парковки или ж/д станции в селе Ясиня прямо к отелю на Драгобрате. Стоимость подъема зависит от количества человек, но обойдется в не менее 150 грн за одного человека.

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