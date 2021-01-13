"Людей немає, броні скасовують": на відомому гірськолижному курорті в Карпатах мало туристів

Відпочинок у Карпатах взимку приваблює безліч туристів. Як виявилося, з 8 січня, першого дня дії посиленого карантину, чимало українців вирушили на відпочинок у Буковель. Місцеві готелі практично заповнені, а вдень біля підйомників курорту - величезні черги туристів, попри карантин.

Водночас інші гірськолижні курорти країни потерпають від нестачі туристів. Наприклад, на курорті Славське у Львівській області людей мало, а місцеві готелі та приватні вілли в практично вільні.

Популярність курорту Буковель не знижується

Згідно з відкритими даними із системи бронювання готелів Booking.com, значну кількість місць у готелях курорту Буковель на період локдауну до 25 січня заброньовано. У перших 22 готелях, які видаються в пошуку, на дати 15-17 січня залишилося всього по одному вільному номеру. Переважно - досить дорогі номери формату "делюкс".

Також при пошуку місць для проживання система попереджає, що кількість вільних місць на ці дати обмежена. "У 56 готелях на зразок цих немає місць на нашому сайті", - наголошується у повідомленні.

Фото: У багатьох готелях курорту Буковель майже не залишилося місць (booking.com)

"Зараз спостерігається попит на зимовий відпочинок. Відповідно, ринок реагує динамічним тарифом. За моїми оцінками, ріст цін саме на зимовий відпочинок спостерігається на рівні 15-25% у порівнянні з минулим роком. Це в рамках щорічного "традиційного" подорожчання", - говорить РБК-Україна Олександр Чорний, керівник Школи готельного бізнесу "Michelle".

Броні в готелях Славського скасовують

Поки в Буковелі - багато туристів, на курорті Славське у Львівській області - ситуація зворотна. Начальниця відділу туризму та комунікації Славської селищної ради Ольга Безушко каже, що бронювання готелів у Славському обмежилося певними датами й далі не продовжилося.

"До 6 січня було активне бронювання, і воно обмежилося 10-м січня. З 10 січня броні почали переносити вже до початку лютого. Людей лякають карантинні обмеження", – зазначила вона. За словами чиновниці, для місцевого бізнесу така тенденція несе великі втрати, оскільки саме у січні була можливість заробити за цілий рік.

До речі, на курорті Славське на 15-17 січня можна знайти чимало місць у готелях за цілком прийнятною ціною. Згідно з даними у системі бронювання житла, окремі кімнати пропонуються за ціною навіть від 160 гривень з людини на добу.

Фото: Один з готелів курорту Славське (booking.com)

Наприклад, ніч у "Садибі Ареф'євих" коштує 160 гривень, в пансіонаті "Славський" - 950 гривень, в готелі "Крокус-Люкс" - 400 гривень з людини, а в садибі "Фортеця" за 420 гривень здають одну окрему кімнату.

Простій готелів Славського почасти можна пояснити "розкрученістю" курорту Буковель у порівнянні з іншими курортами, говорить РБК-Україна Світлана Зінченко, заступник керуючого одного з готелів в Карпатах. Також - тим, що багато хто побоюється карантину, адже в цей час ресторани працюють тільки на винос, а спа-послуги - тільки за записом.

"Про Буковель чули всі - навіть ті, хто там жодного разу не був. Попит і затребуваність локації дозволяє піднімати ціни. І навпаки: в менш відомих місцях можна знайти економне житло. "Гірськолижка" Славського теж непогана. Гадаю, у курорту є шанси відновити турпотік у лютому, якщо карантинні обмеження не продовжать", - каже вона.

Відпочивати у Буковелі не завжди дорого

Блогер і мандрівниця Євгенія Колесник вважає, що і в Буковелі можна спланувати відпочинок на будь-який бюджет. За її словами, все залежить від дат приїзду, свят та ажіотажу навколо курорту. Ціни можуть відрізнятися не тільки на житло і їжу, але і на спорядження.

"Оренда спорядження залежить також від класу і комплектації: розраховуйте на те, що в середньому це обійдеться у 300-400 грн/день на одну людину, і чим ближче до підйомників, тим дорожче", - говорить вона.

Фото: Підйомник на курорті Буковель (Євгенія Колесник)

За словами Євгенії, можна заощадити, проживаючи у сусідніх з курортом селищах. Дістатися звідти до Буковелю не складе труднощів, адже є трансфер.

"Найбільш бюджетний варіант відпочинку на вихідні за нашими розрахунками становить до 2000 гривень за людину. Якщо ж відпочивати тут Буковель тиждень, живучи біля підйомників і харчуючись в ресторані, то це може обійтися й у 25 000 гривень з людини. Як бачите, є варіанти абсолютно різні", - зазначає мандрівниця.

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