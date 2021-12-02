Игрушки, документы и вода. Восемь главных советов, как правильно путешествовать с домашними животными в самолете

О перевозке питомца надо предупредить авиакомпанию за 72 часа до полета
Путешествия самолетом с домашними животными могут напоминать "многоуровневый квест", если не ознакомиться с правилами перевозки и не подготовиться заранее. Стоит также позаботиться и о комфорте питомца.
Перед поездкой придется не только посетить ветеринарного врача и собрать документы, но также и предупредить авиакомпанию и проверить бокс для транспортировки.
Что нужно знать о правилах полетов с животными и условиях авиакомпаний – в материале РБК-Украина.
Как правильно подготовиться к путешествию с питомцами, пассажирам советуют в аэропорту "Борисполь" на странице в Facebook.
Актриса Ольга Сторожук часто путешествует со своей собакой той-терьером Лимой. Она поделилась в РБК-Украина своим опытом и лайфхаками при авиаперевозке питомца.
"К перелетам готовились ответственно: заранее нашли сумку-переноску для перелетов нужного размера и дали собаке привыкнуть к ней. Также запаслись пеленками, вкусняшками, едой, питьем и шприцем - на случай, если у собаки заложит ушки, и нужно будет заставить ее попить воды, чтобы помочь ушам", - рассказала она.
Большинство авиакомпаний мира, которые придерживаются стандартов IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), в багажном отделении перевозят животных весом более 8 килограммов. Остальных можно везти в салоне, но только при наличии сумки-контейнера.
Из документов понадобятся: международный ветеринарный паспорт и ветеринарный сертификат. Его нужно получить прямо перед регистрацией на рейс в офисе ветконтроля в аэропорту.
У многих авиакомпаний есть ограничений по перевозке разных животных на борту – если уже есть кошка, собаку могут не взять. Животные больше 8 килограммов должны лететь в специальной клетке в багажном отсеке.
Как сделать полет более комфортным для питомца - советы от Ольги Сторожук:
Также в список вещей для питомца на период путешествия входят: еда, посуда, несколько пеленок, поилка, любимая игрушка, адресник с номером телефона хозяина с кодом страны, ошейник, поводок, медикаменты.
Напомним, ранее мы писали, как избежать очередей в аэропортах.
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