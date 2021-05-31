Хлопоты или захватывающее приключение: главные секреты путешествий за границу с домашним питомцем

Актриса Ольга Сторожук поделилась советами поездок с собакой

Путешествия в период пандемии для многих стали довольно непростым мероприятием. Однако все же не хочется отказывать себе в удовольствии отправиться за границу хотя бы в короткую поездку.

Но что делать, если у вас есть собака, которую вы не хотите оставлять одну? А наоборот - хотели бы путешествовать с домашним любимцем? Конечно, можно отправиться в путешествие вместе, предварительно узнав все особенности такой поездки.

Своим опытом путешествий с собачкой с РБК-Украина поделилась актриса телеканала НЛО TV Ольга Сторожук.

Как подготовиться к поездке

Ольга Сторожук путешествует со своей собачкой Лимой довольно часто. Они вместе уже объехали многие страны Европы и даже несколько раз побывали на другом континенте.

"Благодаря своим компактным размерам и компанейскому характеру, у Лимы получается путешествовать довольно часто. Лима - той-терьер, собака-компаньон. Если не брать во внимание поездки "к бабушке", то на ее счету - автопутешествие по всей Европе, путешествия в Мексику и США", - рассказывает Ольга.

Ездить в машине Лима любит, поэтому накануне поездки по Европе не было особой подготовки: просто взяли привычную для нее еду, удобное мягкое спальное место и подготовили необходимые документы, вспоминает она.

Фото: Той-терьер Лима проехала вместе с Ольгой Европу, Мексику и США (фото предоставлено РБК-Украина)

"А вот к перелетам готовились более ответственно: заранее нашли сумку-переноску для перелетов нужного размера и дали собаке привыкнуть к ней. Также запаслись пеленками, вкусняшками, едой, питьем и шприцем - на случай, если у собаки заложит ушки, и нужно будет заставить ее попить воды, чтобы помочь ушам", - говорит актриса.

Есть два способа перевозки животного в самолете: в багажном отсеке и в салоне. Большинство авиакомпаний мира, которые придерживаются стандартов IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), в багажном отделении перевозят животных весом более 8 килограммов. Остальным можно оставаться в салоне, но для этого нужно иметь сумку-контейнер.

Обратите внимание: Наличие сумки-контейнера для транспортировки животного в салоне самолета – обязательно. Контейнеры могут быть пластиковыми или деревянными. Необходимо, чтобы они были прочные, хорошо закрывались, а их конструкция должна быть такой, которая бы не позволила животному убежать или вытащить лапы. В контейнере животное должно свободно сидеть и стоять: лучше взять больший, чем меньший по размеру контейнер.

Какие документы нужно подготовить

Стоит сперва изучить общие требования к ввозу животных в ту страну, в которую вы отправляетесь. На что надо обратить внимание?

Узнайте, можно ли ввозить животное в эту страну. Собакам и котам разрешают въезжать в большинство стран мира. Но бывают исключения. Например, в ОАЭ и Испанию не позволяют ввозить "опасные породы собак": аргентинских догов, питбультерьеров, бразильских фила и других.

Собакам и котам разрешают въезжать в большинство стран мира. Но бывают исключения. Например, в ОАЭ и Испанию не позволяют ввозить "опасные породы собак": аргентинских догов, питбультерьеров, бразильских фила и других. Проверьте, сколько животных можно брать с собой. Например, в страны ЕС можно везти до пяти животных за исключением случаев, если вы едете на тематические выставки.

Например, в страны ЕС можно везти до пяти животных за исключением случаев, если вы едете на тематические выставки. Какие справки и прививки нужны для ввоза животного. Чаще всего просят прививку от бешенства. Из документов – международный ветеринарный паспорт.

В целом, для путешествия за границу собаке понадобятся паспорт и ветеринарный сертификат, говорит Ольга.

Фото: Основные документы для путешествия с собакой за границу - ветеринарный сертификат и международный паспорт (предоставлено РБК-Украина)

"Его нужно получить прямо перед регистрацией на рейс в офисе ветконтроля или за сутки до выезда за границу по земле. В Борисполе офис работает круглосуточно. У нас ушло 5-10 минут на его получение", - уверяет она.

По словам Ольги, стоимость такого паспорта невысокая и составляет от 20 до 60 гривен в зависимости от вида животного.

"Для того, чтобы вам дали ветсертификат, у собаки должны быть заранее сделаны прививки (самое главное – антирабическая вакцина). После этого делается анализ крови, который подтверждает наличие антител к бешенству: результат фиксируется на очень важной справке о достаточном титре антител", - говорит она.

Заранее до поездки нужно сделать животному прививки.

"Прививки в паспорте должны быть не старше года, должна стоять отметка о протравленных глистах. Вот и все! Но обратите внимание: есть страны, которые не требуют титр антител для выезда животных (например, США). Но этот документ потребует Украина, когда вы будете возвращаться домой из путешествия. Не забудьте сделать его заранее, ведь готовят его около 1 месяца",- рассказывает актриса.

Покупка билета для животного: сколько стоит

Билет собаке бронируют сразу после покупки билета хозяину, говорит Ольга.

"Чаще всего стоимость авиабилета для животного составляет 120-250 долларов в зависимости от дальности полета. Важно писать авиакомпании сразу после покупки своего билета для того, чтобы получить подтверждение бронирования места для животного", - объясняет она.

Фото: Для возвращения в Украину нужно сделать собаке анализ, который показывает титр антител к бешенству (предоставлено РБК-Украина)

Правила авиакомпаний, о которых вы могли не знать

У авиакомпаний есть ограничения по количеству животных на одном рейсе. У многих компаний это две собаки или две кошки. Если на рейсе уже зарегистрирована кошка, то собаку не возьмут, и наоборот.

"Правило странное, но оно есть у большинства авиакомпаний. Нужно заранее уточнить эту информацию, желательно - до покупки билета", - замечает Ольга Сторожук.

Как правило, в авиакомпаниях охотно отвечают на подобные вопросы в чатах с клиентами. Также надо перечитать общие требования на сайте той компании, которую вы выбрали, говорит она.

Есть породы собак, которые запрещено перевозить в самолете. В основном это питбули и некоторые терьеры. Кроме того, как мы писали ранее, собака вместе со специальной сумкой или клеткой должна весить не более 8 килограммов, чтобы лететь в салоне. Иначе ее отправят в специальный отсек, а это может быть для животного стрессом.

"Я бы не согласилась на такие условия. Но если другого выхода нет, то вам понадобится специальная клетка", - добавляет она.

Фото: Билет на самолет для собаки надо покупать сразу после того, как вы оплатили перелет для себя (предоставлено РБК-Украина)

"При полетах на территории Америки или на прямых рейсах в США животные с примечанием "emotional support "или" service dog" (собаки-поводыри) могут летать абсолютно бесплатно и в салоне. Даже если весят действительно много. Но, конечно, все подробности нужно уточнять у конкретной авиакомпании", - обращает внимание актриса.

Нужно ли морально готовить животное к поездке

"Наша Лима не лает и дружелюбно настроена ко всем людям. Думаю, важно, чтобы собака была просто воспитана, чтобы не создавала дискомфорта другим пассажирам", - говорит актриса.

Какие вещи собрать с собой: еда, посуда, несколько пеленок, поилка, любимая игрушка, адресник с номером телефона хозяина с кодом страны, ошейник, поводок, медикаменты.

Как сделать путешествие с собакой комфортным

Ольга Сторожук дает еще несколько советов, которые могут значительно облегчить процесс перелета с домашним любимцем, и принести позитивные эмоции всем – и людям, и собачке.

При регистрации просите место у окна. Так вы будете меньше мешать другим пассажирам сумкой/клеткой;

Возьмите маленькие контейнеры с едой для животных;

Заранее проконсультируйтесь с ветеринаром, и если он не будет против, то возьмите легкое снотворное на случай, если ваша собака будет переживать весь полет. Это можно предусмотреть, если собачка много чего боится, плохо реагирует на шум, незнакомых людей;

Запаситесь терпением: когда путешествуете с домашним любимцем, сложно предсказать, пройдет ли все гладко. Многие собаки действительно очень любят путешествовать и с нетерпением ждут буквально любое путешествие: в авто и даже в самолете. Другие же могут нервничать, и дорога приносит им большой стресс.

Изучите характер вашего питомца: это поможет понять, стоит ли брать его в путешествие. И пусть отпуск с домашним любимцем принесет только приятные хлопоты, а поездка станет увлекательным приключением!

Напомним, ранее мы писали, когда не стоит рассчитывать на то, что средства за тур вернут.

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