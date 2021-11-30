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Скопления людей и большие очереди. Что происходит с чартерными рейсами в аэропортах Египта

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 12:50
Скопления людей и большие очереди. Что происходит с чартерными рейсами в аэропортах Египта Фото: Очереди в аэропортах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Туристам рассказали, как обойти очередь при регистрации на рейс

Туризм в Египте бьет рекорды – на днях на два самых популярных курорта Красного моря прибыл 161 самолет только за одни сутки. Фотографии столпотворений в аэропорту опубликовали в соцсетях.

"Туризм возвращается в Египет на полную мощность. 161 туристический самолет прибыл в города Хургада и Шарм-эль-Шейх за последние сутки", — подписал свои снимки 28 ноября египетский журналист Мохамед Алаа Элнахал в тематической группе в Facebook.

Между тем, пользователи поделились возмущением о том, как организована работа аэропортов после увеличения турпотока в последние месяцы. Среди основных претензий – скопление людей, придирчивый досмотр вещей и медленная регистрация на рейс.

Что происходит в Египте и какие советы по ускорению регистрации в аэропортах дают эксперты – в материале РБК-Украина.

Какая ситуация на курортах Египта: куда комфортнее лететь украинцам

С 22 октября в Египте разрешили 100% заполняемость отельных номеров. До этого объектам размещения разрешалось заселять только 70% комнат.

Расширение базы отельных номеров оказалось актуальной мерой – с возобновлением чартерный рейсов из России курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады заполнены отдыхающими практически "под завязку".

Скопления людей и большие очереди. Что происходит с чартерными рейсами в аэропортах ЕгиптаФото: Очереди в аэропорту Шарм-эль-Шейха (facebook.com/Mohamed Alaa Elnahal)

Украинские турагенты столкнулись с ситуацией овербукинга - когда туристов приезжает больше, чем можно найти доступных номеров в гостиницах. Большинство популярных заведений с качественным сервисом – "на стопе", когда даже забронировать комнату невозможно из-за полной занятости отеля.

При этом в аэропортах наблюдается "аншлаг", и многие туроператоры стали привозить туристов в аэропорт за 4 часа до вылета домой. При этом под постом египтянина украинцы делятся впечатлениями от работы аэропортов: в одни дни они сталкиваются с ситуациями, когда на всю "толпу" пассажиров работают только две стойки регистрации и очередь тянется три часа. В другие дни - пассажирам удается пройти на посадку за час даже без тщательного досмотра вещей и с большим перевесом багажа.

Многие туристы в поиске места в Египте, где меньше россиян, выбирают курорт Марса-Алам. Туда из России так массово не летят отдыхающие и там отели посвободнее, отметил ранее руководитель туроператора "Аполло-тур" Андрей Демура.

"Цены там тоже более приятные. Фактически – это островок украинской свободы. На курорт Марса-Алам в ноябре есть чартерные рейсы у нескольких туроператоров, и отправиться можно дважды в день", - подсказал локацию специалист.

Скопления людей и большие очереди. Что происходит с чартерными рейсами в аэропортах ЕгиптаФото: Очереди на регистрацию в аэропорту "Борисполь" (РБК-Украина)

Как пройти регистрацию быстрее: советы авиаэксперта

Что делать, если турист приехал в аэропорт и увидел огромную очередь на регистрацию, и ее не избежать, ведь необходимо сдать багаж, рассказал на своей странице в Facebook авиаэкперт Владимир Беленький.

"Ryanair и прочие лоукостеры, на то и лоукостеры, чтобы экономить по максимуму. Поэтому если на 3-4 рейса примерно в одно в время будет 3-4 стойки регистрации, то это вполне нормально", - предупреждает он.

Примерно с такой ситуацией он столкнулся в аэропорту Рима – на рейсы лоукостера были открыты три стойки регистрации – к каждой больше 400 человек в очереди. До вылета оставалось 1 час 10 минут. Владимир Беленький поделился лайфхаками, как смог попасть на рейс вовремя.

  1. "Первое и самое простое - не брать с собой багаж, тогда можно после онлайн регистрации с вашим посадочным сразу идти на контроль безопасности. Если вы с багажом, и летите лоукостером, то приезжать за 2,5 часа на регистрацию".

В Ryanair обычно не очень хотят разгребать жалобы огромного потока пассажиров, поэтому, если до какого-то рейса остается минут 20, они начинают искать в очереди пассажиров, кто летит по данному направлению, отметил эксперт.

Скопления людей и большие очереди. Что происходит с чартерными рейсами в аэропортах ЕгиптаФото: Регистрация на рейс в аэропорту (РБК-Украина/Виталий Носач)

В случае с Владимиром Беленьким так искали пассажиров на Бари, выкрикивая со стойки регистрации "Бари, Бари".

  1. "Вот тут важно не расслабляться и прямиком идти туда, даже если вам не на Бари, а в Одессу. Просто становитесь в эту новую очередь на Бари. Персонал на стойке регистрации может зарегистрировать на любой рейс, и ваша задача добраться до нее".

Владимир Беленький стал в очередь на Бари, на регистрации отдал паспорта и сказал, что летит в Одессу.

"Немного повозмущавшись, дама на регистрации зарегистрировала наш багаж, и мы пошли на контроль безопасности. Кстати, в Риме от стойки регистрации до нашего гейта идти быстрым шагом было минут 20 - и это без очередей", - поделился опытом специалист.

Напомним, мы писали, почему туристы в разных странах отказываются от авиаперелетов.

Также мы рассказывали, как получить раннее заселение в отель после ночного перелета.

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