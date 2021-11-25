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Без ожиданий и доплат. Как получить раннее заселение в отель после ночного перелета: советы туристам

Новина українською →
Четверг 25 ноября 2021 07:55
Без ожиданий и доплат. Как получить раннее заселение в отель после ночного перелета: советы туристам Фото: Отдых в Египте (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Попасть в номер раньше может помешать овербукинг в гостиницах

Время заселения туристов в отель часто становится "камнем преткновения" в первый день отдыха, когда гостей после прибытия просят подождать несколько часов. Иногда забронированные номера предоставляют сразу, иногда – после доплаты.

Скандал с поздним заселением в отеле Египта произошел на днях с украинской туристкой. Марта Олиярник пожаловалась в соцсетях, что ей пришлось ждать в холле отеля 6 часов после ночного перелета. Даже за доплату ее отказывались поселить, ссылаясь на отсутствие свободных номеров.

При этом туристка отметила, что туристов от других туроператоров в этом отеле заселяли сразу. Чем закончилась история путешественницы и что нужно знать о раннем заселении – в материале РБК-Украина.

"29 часов без сна" и браслеты после завтрака

После прибытия в отель несколько туристов расположились отдыхать на диванах в лобби. Фото, иллюстрирующее такую ситуацию, опубликовала Мария Олиярник на своей странице в Facebook. Она добавила, что такой "лагерь" вынужденно разбили еще несколько семей с детьми.

Без ожиданий и доплат. Как получить раннее заселение в отель после ночного перелета: советы туристам

Фото: Туристам иногда приходится долго ждать заселения в лобби отеля (booking.com)

Девушка пожаловалась, что суммарно не спала уже 29 часов, а время официального заселения в номер – еще через три часа. Официальный check-in в отеле - в 15 часов. Она предполагала, что отказ в раннем заселении предумышленный именно в отношении туристов, прибывших от конкретного туроператора.

Представители туристической компании ответили ей в комментариях, что туроператоры имеют свои "блоки" мест в отелях, поэтому при наличии свободных номеров могут заселить раньше времени, указанного в правилах отеля.

Туристка также пожаловалась, что им выдали браслеты, дающие доступ к питанию в отеле, уже после окончания завтрака. Позже она сообщила, как разрешилась ситуация: номера оказались в наличии, но за существенную доплату.

"Целый день переговоров между турагентом, туроператором, гидом и администрацией и дополнительные 250 долларов сделали свое дело, нас переселяют в хороший номер ", - написала украинка.

На второй день она опубликовала фото, как в лобби отеля ждут заселения в свои номера уже другие туристы.

Без ожиданий и доплат. Как получить раннее заселение в отель после ночного перелета: советы туристамФото: Ранее бронирование чаще заказывают туристы с детьми (booking.com)

На что могут рассчитывать туристы: мнения экспертов

Заселение после двух часов дня - обычная процедура в гостиницах. Отелю все равно, кого принимать – если номер занят, то он занят, объясняет профильному изданию Turprofi Николай Слюсаревский, замдиректора по правовым вопросам Pegas Touristik.

"Но есть выход: раннее заселение можно купить сразу вместе с туром. Стоит оно половину стоимости от суточного проживания -примерно 20 долларов. И если бы туристка заказала эту услугу еще в Украине, то могла бы сразу по приезде подойти на стойку регистрации отеля, сообщить, что у нее куплено раннее поселение и ее бы проводили в номер", - советует эксперт.

Такой услугой туристы пользуются нечасто, преимущественно семьи с детьми, которые приобрели дорогой тур, говорит руководитель одного из туристических агентств Ирина Калис.

"Я сталкивалась с ситуациями, когда туроператоры выставляли доплату, равную стоимости суток проживания. И туристы не всегда понимают эту сумму. Особенно если летят в Египет, где привыкли к раннему поселению за 20 долларов чаевых", - отметила она.

Без ожиданий и доплат. Как получить раннее заселение в отель после ночного перелета: советы туристам

Фото: В популярных гостиницах может не оказаться свободных комнат (booking.com)

Другая турагент Ирина Луцик отметила, что туристов обычно предупреждают о времени заселения в отель, а заселиться раньше может помешать овербукинг в отелях Египта.

"150 раз повторяешь туристам, что даже после ночного перелета отели заселяют с 14:00, тебя никто не слушает. При том, что загрузка отелей сейчас 100%. Если дали браслеты в 10:00 — уже хорошо", - обратила внимание она.

В издании отмечают: в Египте в большинстве гостиниц сейчас не хватает свободных номеров. Некоторым туристам не удается заселиться даже в те отели, которые они бронировали при покупке тура: им предлагают альтернативные объекты размещения. Туристы же зачастую не знают об загруженности курортов, и турагентам стоит им напоминать о том, что время заселения – после 14:00. Если удастся получить комнату раньше – это будет приятным бонусом.

Напомним, мы писали о том, что туристам раскрыли детали о первых днях отпуска в отеле.

Также мы рассказывали об уловках и дополнительных тратах при заселении в отели.

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