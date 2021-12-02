Іграшки, документи і вода. Вісім головних порад, як правильно подорожувати з домашніми тваринами в літаку

Подорожі літаком з домашніми тваринами можуть нагадувати "багаторівневий квест", якщо не ознайомитися з правилами перевезення і не підготуватися заздалегідь. Варто також подбати і про комфорт вихованця.

Перед поїздкою доведеться не тільки відвідати ветеринарного лікаря і зібрати документи, але також і попередити авіакомпанію і перевірити бокс для транспортування.

Що потрібно знати про правила польотів з тваринами і умови авіакомпаній – в матеріалі РБК-Україна.

Що врахувати і як підготуватися до перевезення тварини в літаку

Як правильно підготуватися до подорожі з вихованцями, пасажирам радять в аеропорту "Бориспіль" на сторінці у Facebook.

Фото: Деякі туристи беруть в подорожі домашніх тварин (pixabay.com)

У тварин поїздки майже завжди викликають стрес. Щоб переконатися в тому, що вихованець витримає подорож, варто відвідати ветеринара. Деякі тварини мають особливості породи, при яких стрес і високі температури можуть обернутися тепловим ударом або проблемами з диханням. Це варто враховувати, плануючи подорож. Необхідно вивчити правила країни, на територію якої ввозиться тварина, а також країн, через які буде здійснюватися трансфер. Вибрати авіакомпанію з більш зручними правилами. Перед бронюванням квитка потрібно оплатити транспортування тварини (крім службового або тварини-поводиря). Заздалегідь повідомити авіакомпанію про бажання скористатися послугою перевезення. Це бажано робити хоча б за 72 години, щоб мати запас часу для оформлення необхідних документів. Вирішити, як перевозити тварину: в салоні літака або в багажному відділенні. Підготувати необхідні документи. Бокс для перевезення маэ бути відповідних параметрів, а тварина під час польоту забезпечена всім необхідним.

Якщо подорож припадає на спекотну погоду, варто подбати про воду для вихованця.

Якщо тварина рідко подорожує і переноска (бокс) йому малознайомі, варто його "познайомити" з тимчасовим будиночком. Для заспокоєння всередину можна покласти улюблену іграшку тварини.

Фото: У подорожі потрібно запастися речами для вихованця (unsplash.com/convertkit)

Речі та документи, які треба зібрати перед перельотом: особистий досвід українки

Актриса Ольга Сторожук часто подорожує зі своєю собакою той-тер'єром Лімою. Вона поділилася в РБК-Україна своїм досвідом і лайфхаками при авіаперевезенні вихованця.

"До перельотів готувалися відповідально: заздалегідь знайшли сумку-переноску для перельотів потрібного розміру і дали собаці звикнути до неї. Також запаслися пелюшками, вкусняшками, їжею, питтям і шприцом - на випадок, якщо у собаки закладе вушка, і потрібно буде змусити її попити води, щоб допомогти вухам", - розповіла вона.

Більшість авіакомпаній світу, які дотримуються стандартів IATA (Міжнародної асоціації повітряного транспорту), в багажному відділенні перевозять тварин вагою більше 8 кілограмів. Інших можна везти в салоні, але тільки за наявності сумки-контейнера.

З документів знадобляться: міжнародний ветеринарний паспорт і ветеринарний сертифікат. Його потрібно отримати прямо перед реєстрацією на рейс в офісі ветконтролю в аеропорту.

У багатьох авіакомпаній є обмежень щодо перевезення різних тварин на борту – якщо вже є кішка, собаку можуть не взяти. Тварини більше 8 кілограмів повинні летіти в спеціальній клітці в багажному відсіку.

Фото: Багато авіакомпаній - доброзичливі до тварин (facebook.com/PeaceCorpsUkraine)

Як зробити політ більш комфортним для вихованця - поради від Ольги Сторожук:

просити місце біля вікна;

взяти легке снодійне для вихованця після консультації з ветеринаром;

взяти маленькі контейнери з їжею для тварини.

Також в список речей для вихованця на період подорожі входять: їжа, посуд, кілька пелюшок, поїлка, улюблена іграшка, адресник з номером телефону господаря з кодом країни, нашийник, повідець, медикаменти.

Нагадаємо, раніше ми писали, як уникнути черг в аеропортах.

Також ми писали, як туристам отримати раннє заселення в готель після нічного перельоту.