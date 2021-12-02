Іграшки, документи і вода. Вісім головних порад, як правильно подорожувати з домашніми тваринами в літаку

Про перевезення вихованця треба попередити авіакомпанію за 72 години до польоту
Подорожі літаком з домашніми тваринами можуть нагадувати "багаторівневий квест", якщо не ознайомитися з правилами перевезення і не підготуватися заздалегідь. Варто також подбати і про комфорт вихованця.
Перед поїздкою доведеться не тільки відвідати ветеринарного лікаря і зібрати документи, але також і попередити авіакомпанію і перевірити бокс для транспортування.
Що потрібно знати про правила польотів з тваринами і умови авіакомпаній – в матеріалі РБК-Україна.
Як правильно підготуватися до подорожі з вихованцями, пасажирам радять в аеропорту "Бориспіль" на сторінці у Facebook.
Актриса Ольга Сторожук часто подорожує зі своєю собакою той-тер'єром Лімою. Вона поділилася в РБК-Україна своїм досвідом і лайфхаками при авіаперевезенні вихованця.
"До перельотів готувалися відповідально: заздалегідь знайшли сумку-переноску для перельотів потрібного розміру і дали собаці звикнути до неї. Також запаслися пелюшками, вкусняшками, їжею, питтям і шприцом - на випадок, якщо у собаки закладе вушка, і потрібно буде змусити її попити води, щоб допомогти вухам", - розповіла вона.
Більшість авіакомпаній світу, які дотримуються стандартів IATA (Міжнародної асоціації повітряного транспорту), в багажному відділенні перевозять тварин вагою більше 8 кілограмів. Інших можна везти в салоні, але тільки за наявності сумки-контейнера.
З документів знадобляться: міжнародний ветеринарний паспорт і ветеринарний сертифікат. Його потрібно отримати прямо перед реєстрацією на рейс в офісі ветконтролю в аеропорту.
У багатьох авіакомпаній є обмежень щодо перевезення різних тварин на борту – якщо вже є кішка, собаку можуть не взяти. Тварини більше 8 кілограмів повинні летіти в спеціальній клітці в багажному відсіку.
Як зробити політ більш комфортним для вихованця - поради від Ольги Сторожук:
Також в список речей для вихованця на період подорожі входять: їжа, посуд, кілька пелюшок, поїлка, улюблена іграшка, адресник з номером телефону господаря з кодом країни, нашийник, повідець, медикаменти.
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