Греция открылась для туристов из Украины: условия въезда и цены на туры в курортную страну

Греция открывает границы для украинских туристов – теперь официально. Ранее страна разрешила въезд иностранцам, но Украины в списках стран не оказалось. Теперь же в стране объявили, что в новом сезоне ждут на отдых и наших путешественников.

Какие условия въезда в Грецию, сколько стоит отдых и когда начнут летать рейсы в страну– РБК-Украина собрало главную информацию, которую стоит знать туристам.

Что нужно для въезда в Грецию украинцам по новым правилам

Украинцам въезд в Грецию разрешен уже с сегодняшнего дня.

Требования для въезда:

- заполнение онлайн-анкеты на государственном сайте;

- справка о вакцинации, сделанной не ранее 14-ти дней до въезда; или ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов;

- или справка о перенесенном ранее заболевании COVID или тест на антитела, действительные от 2 до 9 месяцев со дня выдачи.

Требования распространяются и на детей от 5-ти лет и старше.

При въезде на территорию Греции могут выборочно проводить тесты на COVID. В случае получения положительного результата туриста помещают на карантин на 14 дней в местах, предусмотренных государством.

Фото: Греция открылась для украинцев (pixabay.com)

Въезд в страну возможен через:

международные аэропорты Греции;

морские порты Патры, Игуменица, Керкира;

сухопутные погранпункты Промахонас и Орменио (круглосуточно) или Эвзони (он открыт с 7:00 до 23:00).

Когда можно полететь в Грецию после открытия границ

Ранее в комментарии РБК-Украина представители турфирм рассказывали, что из-за неопределенной ситуации с правилами въезда все рейсы в Грецию перенесли с мая на июнь. По словам главы туристической компании "Mouzenidis Travel Ukraine" (специализирующейся на турах в Грецию) Альберта Ованесова, первые рейсы с туристами из Украины в Грецию запланированы с первых чисел июня.

"У нас первая дата – 4 июня рейс на Корфу. Потом 5 июня – на Салоники и Крит", - пояснил он.

Рейсы действительно были перенесены, так как было неясно, какие условия ждут туристов, поясняет РБК-Украина заместитель гендиректора компании TEZ Tour Александр Новиковский.

"Чартеры были перенесены, ведь не было информации о точных правилах въезда. Если бы предусматривались карантинные ограничения, или сдача ПЦР-теста по месту уже в Греции, то это бы существенно ограничило права туриста и в целом популярность направления. Тогда туристы не поехали бы в Грецию в тех объемах, в которых планирует туроператор. Поэтому рейсы были смещены вглубь, на месяц позже", - говорит собеседник.

Фото: Рейсы в страну были перенесены на первый месяц лета (pixabay.com)

По его словам, уже есть чартерные рейсы, начиная с июня.

"Возможно, позже добавятся и регулярные. Но это будет понятно более конкретно чуть позже. Пока что доступны чартеры на Корфу, Крит, Родос, Пелопоннес", - отмечает специалист.

РБК-Украина проанализировало доступную сегодня информацию о чартерах в Грецию. Публикуем несколько примеров рейсов с вылетом из Киева:

Bees Airline: 7 июня: Киев - остров Крит (время перелета – 2 часа 35 минут); 9 июня: Киев - Араксос (время перелета – 2 часа 30 минут);

Ellinair: через день – в Салоники, на Корфу – раз в неделю по пятницам. На остров Ираклион – два раза в неделю по субботам и средам.

SkyUp: 15 июня: Киев – Родос (время перелета – 2 часа 40 минут); Киев-Ираклион (время перелета – 2 час 50 минут).

Какие цены на отдых в Греции в июне

Мы просмотрели предварительные цены на туры в Грецию на начало лета и публикуем несколько примеров оптимальных вариантов с разными типами питания, с прямым перелетом (на двоих туда и обратно).

"Anex Tour": путевка в трехзвездочную гостиницу на острове Крит на 7 ночей (29 мая - 4 июня) - 17310 грн на двоих (без питания). Путевка на двоих в 5-звездочную гостиницу на острове Крит с форматом питания "all inclusive" предлагается по цене от 25 тысяч гривен на двоих за 7 ночей (вылет из Киева - 29 мая).

"TEZ Tour": путевка в пятизвездочную гостиницу курортного острова Пелопоннес (7 ночей) на двоих предлагается по цене 40 960 гривен. В цену входит проживание в отеле на первой линии моря и питание по системе "все включено". Еще один вариант отдыха, который предлагают компания – 7 ночей в 4-звездочной гостинице Пелопоннеса с типом питания "все включено" и прямым перелетом из Киева – 37 021 грн.

Фото: Цены на туры в страну стартуют от 18-20 тысяч гривен на двоих (pixabay.com)

Сеть турагентств "Поехали с Нами": отдых в трехзвездочной гостинице на острове Родос с прямым перелетом из Киева 2-9 июня (7 ночей) - 18 697 грн на двоих (без питания). Трехзвездочная гостиница на острове Крит 1-8 июня (7 ночей) - 21 584 грн на двоих (питание предусмотрено в формате завтрак+ужин).

"Mouzenidis Travel": отдых в 3*-гостинице на курортном остове Эвия (Эвбея) - от 16 489 грн (вылет 30 мая на 7 ночей). Питание - завтраки. Путевка на двоих в гостиницу на живописном полуострове Халкидики - от 24 900 грн с вылетом из Киева 30 мая. Питание - half borad (полупансион), что включает в себя завтрак и ужин.

Одно из самых ожидаемых направлений

Греция - популярное направление, которое пользуется спросом у туристов: открытия страны долго ждали туристы, говорит Александр Новиковский.

"Эта страна входит в "корзину" основных направлений. Но, к примеру, Греция и та же Турция – это разные по особенностям отдыха направления.

Популярность Турции значительно выше, там и инфраструктура лучше. Считаю, что сравнивать эти два направления не слишком логично. Отельная база в Турции значительно лучше. Но в то же время в Греции также есть хорошие отели, которые могут предоставить неплохие возможности для премиального отдыха. Такой вопрос стоит уточнять напрямую у специалиста по туризму при выборе тура", - отмечает представитель TEZ Tour.

Напомним, ранее мы сообщали, чем привлекает туристов отдых в Сербии и станет ли он альтернативой курортам Европы.

Также мы писали, сколько стоят путевки в Турцию весной и летом в начале сезона.