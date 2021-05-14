Греція відкрилася для туристів з України: умови в'їзду та ціни на тури до курортної країни

Греція відкриває кордони для українських туристів - тепер офіційно. Раніше країна дозволила в'їзд іноземцям, але України в списках країн не виявилося. Тепер же в країні оголосили, що в новому сезоні чекають на відпочинок і наших мандрівників.

Які умови в'їзду в Грецію, скільки коштує відпочинок і коли почнуть літати рейси в країну – РБК-Україна зібрало головну інформацію, яку варто знати туристам.

Що потрібно для в'їзду в Грецію українцям за новими правилами

Українцям в'їзд до Греції дозволений вже відсьогодні.

Вимоги для в'їзду:

- заповнення онлайн-анкети на державному сайті;

- довідка про вакцинацію зроблену не раніше 14-ти днів до в'їзду; або ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин;

- або довідка про перенесене раніше захворювання або тест на антитіла, дійсні від 2 до 9 місяців з дня видачі.

Вимоги поширюються і на дітей від 5-ти років і старше.

При в'їзді на територію Греції можуть вибірково проводити тести на COVID. У разі отримання позитивного результату туриста поміщають на карантин на 14 днів у місцях, передбачених державою.

Фото: Греція відкрилася для українців (pixabay.com)

В'їзд в країну можливий через:

міжнародні аеропорти Греції;

морські порти Патри, Ігуменіца, Керкіра;

сухопутні прикордонні пункти Промахонас і Орменіо (цілодобово) або Евзоні (він відкритий з 7:00 до 23:00).

Коли можна полетіти до Греції після відкриття кордонів

Раніше в коментарі РБК-Україна представники турфірм розповідали, що через невизначену ситуацію з правилами в'їзду всі рейси до Греції перенесли з травня на червень. За словами глави туристичної компанії "Mouzenidis Travel Ukraine" (що спеціалізується на турах до Греції) Альберта Ованесова, перші рейси з туристами з України до Греції заплановані з перших чисел червня.

"У нас перша дата – 4 червня рейс на Корфу. Потім 5 червня - на Салоніки та Крит", - пояснив він.

Рейси дійсно були перенесені, оскільки було неясно, які умови чекають туристів, пояснює РБК-Україна заступник гендиректора компанії TEZ Tour Олександр Новиковській.

"Чартери були перенесені через те, що не було інформації про точні правила в'їзду. Якби передбачалися карантинні обмеження, або здача ПЛР-тесту за місцем вже в Греції, то це б істотно обмежило права туриста і в цілому популярність напрямку. Тоді туристи не поїхали б до Греції у тих обсягах, в яких планує туроператор. Тому рейси були зміщені вглиб, на місяць пізніше", - говорить співрозмовник.

Фото: Рейси в країну були перенесені на перший місяць літа (pixabay.com)

За його словами, вже є чартерні рейси, починаючи з червня.

"Можливо, пізніше додадуться і регулярні. Але це буде зрозуміло більш конкретно трохи пізніше. Поки що доступні чартери на Корфу, Крит, Родос, Пелопоннес", - зазначає фахівець.

РБК-Україна проаналізувало доступну сьогодні інформацію про чартери до Греції. Публікуємо кілька прикладів рейсів з вильотом з Києва:

Bees Airline: 7 червня: Київ – Острів Крит (час перельоту - 2 години 35 хвилин); 9 червня: Київ - Араксос (час перельоту-2 години 30 хвилин);

Ellinair: через день - в Салоніки, на Корфу – раз на тиждень щоп'ятниці. На острів Іракліон - двічі на тиждень щосуботи та щосереди.

SkyUp: 15 червня: Київ - Родос (час перельоту – 2 години 40 хвилин); Київ - Іракліон (час перельоту – 2 години 50 хвилин).

Які ціни на відпочинок в Греції у червні

Ми переглянули попередні ціни на Тури в Грецію на початок літа і публікуємо кілька прикладів оптимальних варіантів з різними типами харчування, з прямим перельотом (на двох туди та назад).

"Anex Tour": путівка у тризірковий готель на острові Крит на 7 ночей (29 травня - 4 червня) - 17310 грн на двох (без харчування). Путівка на двох у 5-зірковий готель на острові Крит з форматом харчування "all inclusive" пропонується за ціною від 25 тисяч гривень на двох за 7 ночей (виліт з Києва - 29 травня).

"TEZ Tour": путівка в п'ятизірковий готель курортного острова Пелопоннес (7 ночей) на двох пропонується за ціною 40 960 гривень. В ціну входить проживання в готелі на першій лінії моря і харчування за системою "все включено". Ще один варіант відпочинку, який пропонують компанія-7 ночей в 4-зірковому готелі Пелопоннеса з типом харчування "все включено" та прямим перельотом з Києва-37 021 грн.

Фото: ціни на Тури в країну стартують від 18-20 тисяч гривень на двох (pixabay.com)

Мережа турагентств "Поїхали з Нами": відпочинок в тризірковому готелі на острові Родос з прямим перельотом з Києва 2-9 червня (7 ночей) - 18 697 грн на двох (без харчування). Тризірковий готель на острові Крит 1-8 червня (7 ночей) - 21 584 грн на двох (харчування передбачено у форматі сніданок+вечеря).

"Mouzenidis Travel": відпочинок в 3 * - Готелі на курортному остові Евія (Евбея) - від 16 489 грн (Виліт 30 травня на 7 ночей). Харчування - сніданки. Путівка на двох в готель на мальовничому півострові Халкідікі - від 24 900 грн з вильотом з Києва 30 травня. Харчування - half borad (напівпансіон), що передбачає сніданок і вечерю.

Одне з найбільш очікуваних напрямків

Греція - популярний напрямок, який має попит у туристів: відкриття країни довго чекали туристи, каже Олександр Новіковський.

"Ця країна входить в "кошик" основних напрямків. Але, наприклад, Греція І та ж Туреччина - це різні за особливостями відпочинку напрямки.

Популярність Туреччини значно вища, там і інфраструктура краще. Вважаю, що порівнювати ці два напрямки не надто логічно. Готельна база в Туреччині значно краще. Але водночас в Греції також є хороші готелі, які можуть надати непогані можливості для преміального відпочинку. Таке питання варто уточнювати безпосередньо у фахівця з туризму при виборі туру", - зазначає представник TEZ Tour.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чим приваблює туристів відпочинок в Сербії та чи стане він альтернативою курортам Європи.

Також ми писали, скільки коштують путівки до Туреччини навесні та влітку на початку сезону.