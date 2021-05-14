Рейсы в Грецию перенесли на лето: стало известно, почему

Страна попадет в тройку самых популярных направлений

Греция официально открылась для международных туристов с 14 мая. Посетить страну можно как с сертификатом о вакцинации от COVID-19, так и с негативным результатом ПЦР-теста.

Украины в списке стран, для которых туристическая страна открыла границы, на утро 14 мая не оказалось. Из-за этого еще накануне в туристической среде появились слухи, что нашим гражданам въезд не разрешили.

В посольстве Украины в Греческой Республике также опубликовали предупреждение, что на текущий момент решение греческого правительства о въезде украинских граждан Украины с туристической целью не принято.

"Ждем официального подтверждения"

Еще в апреле греческие СМИ писали, что Украина внесена в список из 52 стран, для которых Греция откроется без строгих ограничений. Например, такую информацию публиковало издание bankingnews.gr.

Фото: Остров Санторини (pixabay.com)

Эксперты туристического рынка утверждают – украинцев внесут в списки третьих стран, как и анонсировалось греческой стороной. Официальный документ должен появиться в ближайшее время.

"Министр туризма Греции Харис Теохарис 12 апреля официально объявил, что они открывают границы для Украины в том числе. Вчера он собрал пресс-конференцию на Афинской ривьере и подтвердил, что с 14 мая Греция открывается для всего мира. И сегодня мы ждем NOTAM – это официальное разрешение на пересечение границ Греции", - рассказал в комментарии РБК-Украина Альберт Ованесов, директор туристической компании "Mouzenidis Travel Ukraine".

Для убеждения туристического рынка и туристов Украины осталось получить эту официальную бумагу, отмечает специалист. По всем прогнозам и предварительным заявлениям греческого министра, Украина - в списке третьих стран, гражданам которых можно будет лететь в Грецию.

"Информация о том, то Украины нет в списке – необоснованные слухи. Мы как туроператор отталкиваемся только от официальной информации. Мы уверены на 99 процентов, что там будет обозначена наша страна и условия, на каких туристы из Украины смогут пересекать границы Греции", - отмечает руководитель компании.

Он добавляет, что греческие партнеры также ждут официальный "нотам", и при этом уверены в том, что украинцам разрешат въезд, поскольку заявление в апреле было сделано на министерском уровне.

Фото: Архитектура в Афинах (pixabay.com)

"Спрос будет очень большой"

По словам Альберта Ованесова, первые рейсы с туристами из Украины в Грецию запланированы с первых чисел июня.

"У нас первая дата – 4 июня рейс на Корфу. Потом 5 июня – на Салоники и Крит. Практически все туроператоры Украины и авиакомпании передвинули полетные программы на начало июня, потому что не было определенности, и авиакомпаниям и отелям после точных заявлений нужно подготовиться", - уточняет специалист.

Туры на отдых во второй половине мая продавались, но в связи с неопределенностью и неоткрытием многих отелей в Греции, были перенесены на июнь, говорит он.

"Мы переносим на более поздние даты – люди хотят и на сентябрь-октябрь перенести, и на 2022 год. Интерес и спрос в Грецию очень большой. Я думаю, что Греция будет в тройке самых популярных направлений в этом году. Туристы ждут ее второй год", - резюмирует эксперт.

Фото: На отдых в Греции ожидается высокий спрос (pixabay.com)

Новые правила въезда в Грецию

Греция официально объявила об открытии границ для международного туризма. Новые правила опубликованы на сайте Министерства туризма Греции.

По новому протоколу въезда в Грецию, туристы не должны соблюдать самоизоляцию. Для того, чтобы посетить страну, необходимо будет:

- заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) за день до вылета на сайте travel.gov.gr;

- предоставить сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до вылета (для детей от 5 лет) или справку о выздоровлении от COVID (наличии антител).

Путешественники, прибывающие в Грецию, должны быть готовы к выборочным экспресс-тестам в аэропорту. В случае положительного результата туристам придется провести не менее 10 дней в карантинных отелях. Расходы на проживание в этих отелях берет на себя греческое государство.

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