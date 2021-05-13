Отпуск по цене авиабилета: сколько стоят путевки в Турцию в новом сезоне

Страна начнет выходить из карантина 17 мая

Пока в Турции длится полный локдаун, туры на отдых можно приобрести по рекордно низким ценам. Эксперты отмечают – отдохнуть неделю в 5-звездочном отеле можно по цене авиаперелета.

Между тем власти курортной страны объявили о плане выхода из карантина и возвращения к нормальной жизни благодаря снижению уровня заболеваемости COVID среди населения.

Постепенное снятие ограничений назвали "управляемой нормализацией" – о ней объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении по случаю Курбан-байрама.

Как в Турции планируют возвращаться к жизни без карантина

Выход из локдауна разделен на три этапа, сообщает издание Hurriyet. Согласно его информации, первый этап начнется с понедельника, 17 мая.

- открываются кафе, рестораны и рестораны – время работы до 20:00;

- комендантский час длится не с 19:00, а с 21:00. Отменяется комендантский час в субботу, но остается в воскресенье.

Фото: С 17 мая в Турции открываются кафе и рестораны (pixabay.com)

Во время второго этапа "нормализации" с 31 мая:

- кафе и рестораны начнут закрываться в 22:00, но внутри принимать гостей не будут. Открытые площадки смогут принимать клиентов до 50% вместимости.

- отменяется комендантский час в воскресенье.

Третий этап выхода из ограничений начнется с июля:

- разрешается проведение свадеб с ограничениями;

- кафе и рестораны будут открыты до 23:45, но только снаружи, с 50% загруженностью;

- ночные клубы и кальянные открываться не будут.

Впрочем, озвученный план нормализации не является окончательным, о новых правилах гражданам обещают сообщить позже. Отвечая на вопрос, как будет происходить нормализация после полного локдауна, министр МВД Сулейсман Сойлу сказал, что текущие ограничения действительны до 17 мая до 05:00. Дальнейшие действия будут озвучены гражданам позже, после согласования с Научным комитетом и Минздравом.

Фото: Туристов карантинные ограничения не касаются (booking.com)

Туры остаются дешевыми

После майских праздников, во второй половине мая – традиционный период спада спроса туристов на отдых, отмечают в профильном издании Turprofi.com.ua. Лидером доступности является Турция - от 100 евро на человека за неделю по системе "все включено".

Цены действительно очень низкие, подтверждает изданию замгендиректора "TEZ TOUR" Александр Новиковский.

"Будем надеяться, что отмена ПЦР-тестов для въезжающих в Турцию позитивно повлияет на спрос", - говорит он.

Между тем, туристические компании предлагают туры в 5-звездочные отели от 10000 гривен за 7 ночей на двоих с питанием "все включено".

Фото: Пример туров в Турцию в середине мая (скриншот РБК-Украина)

Например, директор туристической фирмы "Sun Dali" Мария Степаненко на своей странице в Facebook предлагает недельный отпуск в 5* отелях Алании от 10500 гривен с вылетом из Одессы 14 мая.

"Семь ночей в отеле 5* по цене авиабилета, пока есть места", - написала турагент.

После майского скачка спроса всегда идёт спад: людям надо "обрасти жирком" перед летом/каникулами/отпуском, отмечает на своей странице в Facebook Оксана Рыбальченко, директор "Променада тур".

"Многие отели из-за меньшего потока туристов (минус Казахстан, Россия) решили открыться с 1 июня. Если посмотреть на цены (старт от 6-7 тысяч с перелетом), то понимаешь, что отель тебе достался просто бонусом, если отнять цену авиабилетов и страховок", - объясняет она.

Турагент наводит аргументы в пользу отдыха в мае:

- ограничения не распространяются на туристов, открыты маркеты, работает такси, туристов все так же радушно напоят чаем и угостят рахат-лукумом в магазине сладостей;

- туристы свободно передвигаются куда и когда хотят, экскурсии работают;

- хорошие цены на массажи, низкие цены на сладости и прочие "вкусняшки" домой; не жарко, мало людей на экскурсиях;

- еще 7 мая воздух был 28 градусов, и море прогрелось настолько, что комфортно плавать сколько хочется;

Фото: Пляж в Анталии (booking.com)

Лучшее время на Анталийской ривьере для всех туристов, кто не любит изнывать от зноя и купаться в море температуры парного молока – май и октябрь, подытоживает специалист.

Напомним, мы писали, стоит ли ехать на отдых в Египет в мае.

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