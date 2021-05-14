Альтернатива курортам Европы: чем привлекает туристов спа-отдых в Сербии

Для поездки в страну нужен только ПЦР-тест

Термальные курорты Италии, Чехии, Словении и Венгрии, которые были популярны среди украинских туристов, уже больше года недоступны для посещения из-за жестких карантинных ограничений в Европе. Точной даты разрешения для въезда наших туристов в европейские страны, которые пользовались спросом до пандемии, пока что нет.

Но украинцы могут посещать лечебные курорты Сербии, куда для поездки нужно только сдать ПЦР-тест за 48 часов до въезда. Виза гражданам Украины не нужна.

Эта страна не входит в список самых популярных среди украинцев. В частности, далеко не все знают о местных термальных спа-курортах. Тем не менее, по словам специалистов туристического рынка, в Сербии есть где отдохнуть и что посмотреть. Кроме бальнеологического отдыха, доступен широкий выбор экскурсий, а поездки между городами страны во время карантина не ограничены.

"Сербия подойдет туристам, которые привыкли отдыхать в качественных европейских отелях уровня 4-5 звезд", - рассказывает РБК-Украина основательница туристической компании "SPA&Travel Expert" Александра Панамарчук.

Добраться на термальные курорты страны украинцам можно без особых сложностей. Например, по вторникам и пятницам есть прямой перелет Киев-Белград, из других городов удобные стыковки. Индивидуальный трансфер в спа-отели занимает примерно полтора часа.

Фото: В Сербии есть более полусотни термальных курортов (booking.com)

В чем особенность бальнеологических курортов Сербии

Еще в 19 веке при изучении минеральных вод в Сербии выяснилось, что по составу они являются одними из самых полезных в Европе. Хотя теплыми водами эта территория славилась еще со времен Римской империи.

Сейчас в стране насчитывается больше тысячи купален с термальными водами. Даже в названиях курортов присутствует слово "баня", поскольку поселения образовывались вокруг горячих источников. Большинство из них расположены у подножия гор в живописной местности на юге страны, что добавляет плюсов "санаторному" отдыху. В общей сложности в Сербии есть более полусотни населенных пунктов, в каждом из которых не менее десятка термальных купален.

"При многих заболеваниях опорно-двигательного аппарата регулярное санаторное лечение жизненно необходимо. Термальная вода снимает боль, усталость и воспаление, эффект от ее действия длится от 6 до 8 месяцев", - объясняет эксперт причины, по которым туристы отправляются на бальнеологические курорты.

Фото: Термальные воды Сербии - одни из самых полезных в Европе (booking.com)

Она добавляет: каждый, кто хоть раз побывал на термальном курорте, становится постоянным гостем. Потому что массажи, ванны, теплые бассейны намного приятнее, чем уколы и таблетки.

"Самыми популярными курортами для наших туристов в Сербии стали Врдник и Аранжеловац. Здесь расположены отели 5* с высоким уровнем сервиса, бассейны с термальной водой температурой 32-38, джакузи и сауны находятся прямо в отелях, для проживающих входят в стоимость", - рассказывает Александра Панамарчук.

За дополнительную оплату можно заказать лечебные процедуры: массажи, грязевые аппликации, физиопроцедуры.

"На курорте Аранджеловац также можно попить знаменитую лечебную воду "Князь Милош", которая очень полезна для лечения заболеваний органов пищеварения. Бювет с водой расположен в курортном парке", - говорит она.

Как развлекаться туристам

Украинцы обычно едут на термальный отдых в Сербию на 7-11 ночей. При этом сидеть на территории отеля все время не приходится. Во время отдыха многие туристы предпочитают пешие прогулки в горы, вокруг термальных курортов организованы трекинговые маршруты и прогулочные тропы, и даже рестораны в горах.

Фото: Монастырь в Врднике (wikipedia.org)

Также туристы не упускают возможности попробовать вина в Сербии, которая славится своим виноделием уже много веков. Вина в этой стране более сладкие, чем во многих европейских странах – но только благодаря более накоплению сахаров в винограде. В Сербии более 200 виноделен, но немного из их вин можно приобрести за границей.

"После приятного лечения есть возможность посетить дегустацию вин или поехать на экскурсию. Цены на продукты и ценники в кафе вполне сопоставимы с украинскими. 30 евро - ужин на двоих с основным блюдом, вином и кофе", - рассказывает специалист.

По ее словам, Сербия - безопасна страна, а люди дружелюбные, всегда подскажут и помогут туристам в разных ситуациях. Сербский язык похож на украинский, а персонал на курортах говорит по-английски.

"Самые популярные экскурсии, которые выбирают туристы - в Белград и в так называемый "Сербский Святой Афон" - комплекс монастырей из 15-16 веков на Фрушка-Горе", - рекомендует локации турагент.

Монастыри Фрушской горы – это комплекс из 16 православных обителей в области Срем, построенных в средние века. Комплекс получил статус культурного наследия особой значимости. Монастыри были построены в уникальном стиле сербского барокко и поражают туристов высокими колокольнями, фресками и причудливыми иконостасами.

Сколько стоит отдых

Популярные среди украинцев термальные курорты подходят тем, кто ценит хорошее качество за разумные деньги, отмечает Александра Панамарчук.

"В Сербии есть много курортов с бюджетными 3* отелями, но спроса на них среди украинских туристов нет. Так как вместе с перелетом и трансфером отдых будет стоить дороже, чем в Украине. Бюджетные туристы предпочитают или ждать открытия Венгрии и Словакии, куда можно добраться поездом и автобусом, или отдыхают в Украине", - рассказывает она о спросе на лечебный отдых в Сербии.

Фото: Отдых в пятизвездочных отелях бывает дешевле, чем в 4-звездочных (booking.com)

Она приводит пример минимальных цен на отдых в Сербии в последнюю неделю мая.

"Стоимость отдыха - от 15800 гривен на человека за 7 ночей с трансфером, 2-х разовым питанием и посещением термальных бассейнов. Это в 5-звездочном отеле на курорте Врдник. Стоимость перелета от 4800 гривен в обе стороны с багажом. На перелеты цена разная по разным дням, это минимальная, а может быть и выше", - уточняет она.

В Сербии можно отдохнуть и в 4* отелях – но такое проживание обходится дороже.

"В 4-звездочных отелях есть горки, для наших отдыхающих смысла в них нет. Даже хуже - будет шумно из-за детей. На термы с детьми почти не ездят, для этого есть другие направления", - подытоживает специалист.

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