Гарантированно улететь в отпуск. Как планировать путешествия при регулярных отменах рейсов

В Украине осталась половина ранее заявленных на зиму маршрутов лоукостеров
Полететь за границу лоукостерами из Украины в ближайшие недели можно по сотне маршрутов. В связи с волной сокращения рейсов avianews.com проанализивали системы бронирования авиакомпаний Wizz Air и Ryanair, чтобы проверить, какие рейсы остаются активными.
Отмечается, что у одной компании доступны две трети от заявленных ранее маршрутов, у другой – менее половины. Всего перевозчики оставили на зимний сезон 103 активных маршрута из Украины.
Под активными подразумеваются маршруты, рейсы на которых будут выполняться в ближайшие две недели, и по которым есть также даты в расписании на февраль и март. У некоторых компаний можно забронировать билеты со следующего месяца, но нет гарантии, что рейсы не отменят из-за отсутствия спроса.
Из каких городов стоит рассматривать вылеты лоукостерами в январе и на какие даты риск отмены рейсов более низкий – в материале TRAVEL РБК-Украина.
За отмену рейсов менее чем за 14 дней до вылета авиакомпании по европейскому законодательству должны компенсировать не менее 250 евро. Если нет форс-мажоров, перевозчики с регистрацией в Европе стараются выполнять перелеты в этот срок. Поэтому остается большая вероятность, что заявленные в ближайшие две недели рейсы будут выполнены.
Среди активных маршрутов у авиакомпании Ryanair осталось 68% от общего количества направлений. Этой зимой авикомпания летает по 55 направлениям из 81. Больше всего рейсов совершаются из Киева, Львова и Одессы. Рейсы из Харькова и Херсона на ближайшие 2 недели не предусмотрены, кроме единичных перелетов на праздники.
Из каких аэропортов можно полететь на крыльях Ryanair – количество маршрутов, которые активны в расписании:
У авиакомпании Wizz Air – самого крупного лоукостера в Украине – в 2022 году выполнянются или запланированы 119 маршрутов. На данный момент из них активны 48. С авиакомпанией можно полететь из аэропортов Киева, Львова и Харькова. Из Одессы и Запорожья рейсы приостановлены, кроме единичных перелетов на праздники.
Количество маршрутов, которые активны в расписании Wizz Air:
Туристам советуют приобретать билет не ранее, чем за 14 дней до вылета, чтобы гарантировано улететь. Если до даты вылета пройдет 15 и больше дней, можно рассчитывать только на возврат денег или бесплатный перенос даты путешествия.
Из-за стремительного распространения нового штамма "Омикрон" и отсутствия сезонных праздников авиакомпании удаляют запланированные мощности на первый квартал года – с середины декабря было удалено около 11,4 миллиона мест.
Ожидается, что из системы будет выпадать намного больше в следующие несколько недель, предсказывают эксперты исследовательской компании OAG, поставляющей данные и аналитические материалы о путешествиях.
"Авиакомпании по-разному справляются с операционными сбоями. Ryanair публично объявила о планах сократить свои пропускные способности более чем на треть в январе, на этой неделе авиакомпания намеревается обслужить 2,8 миллиона мест в группах различных перевозчиков. На следующей неделе эта цифра упадет до 1,3 миллиона. И если Ryanair предпримет такие шаги, мы должны ожидать, что и другие последуют за ними", — прогнозируют эксперты.
В общей сложности в мире в январе 2022 года запланировано на 22% меньше мест, чем в январе 2020 года (до начала пандемии). Общий рынок останется примерно на 40 % ниже уровня 2020 года, и в 2022 году "авиакомпании будут молиться о возвращении корпоративного путешественника", пишут в OAG.
Эксперты отмечают: следующие несколько недель для авиакомпаний будут трудными как с операционной точки зрения, так и в контексте формирования всего 2022 года. Ограниченные в ресурсах перевозчики продолжат балансировать с рабочими часами персонала.
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