ru ua
Пн, 10 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минус 11 миллионов мест. Почему авиакомпании продолжают отменять рейсы в 2022 году

Новина українською →
Понедельник 10 января 2022 07:55
Минус 11 миллионов мест. Почему авиакомпании продолжают отменять рейсы в 2022 году Фото: Пассажиры в самолете во время пандемии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Какие страны наращивают пассажирские авиаперевозки

Туризм без авиации уже невозможно представить – во время пандемии авиаперевозчики в числе первых пострадали от закрытых границ в 2020 году. В 2021 году пропускная способность авиакомпаний по всему миру достигла 65% от уровня до пандемии.

Общий пассажиропоток в мире составил 5,7 миллиарда мест по сравнению с 8,7 миллиардами в 2019 году - на 35% меньше, сообщается на платформе OAG - исследовательской компании, поставляющей данные и аналитические материалы о путешествиях.

Авиакомпании продолжат сокращать рейсы в ближайшие недели

Отмечается, что во второй половине 2021 года восстановление турпотоков было более ощутимым, чем в первом полугодии. Внутренние перелеты достигли 80% от уровня 2019 года благодаря таким рынкам, как Китай, США и Россия.

Хотя ожидается, что штамм "Омикрон" ухудшит показатели пассажиропотоков, но данные пока свидетельствуют об обратном. Объем мировых авиаперевозок в первую неделю января 2022 года остается высоким.

Минус 11 миллионов мест. Почему авиакомпании продолжают отменять рейсы в 2022 годуФото: После праздников объем авиаперевозок остается высоким (unsplash.com/anete-lusina)

"Однако из-за отсутствия сезонных праздников авиакомпании снова удаляют запланированные мощности на первый квартал года – с середины декабря было удалено около 11,4 миллиона мест, и мы можем ожидать, что намного больше будет выпадать из системы в следующие несколько недель", — отмечается в статье.

Между тем, пассажирский авиапоток в январе уже на 50% выше, чем в этот период год назад – и составляет 366,4 миллиона мест (против 246,5 миллиона в прошлом году).

Пропускная способность авиакомпаний по всему миру за последнюю неделю увеличилась на 375 тысяч (с 84 миллионами мест в расписаниях), в связи с возвращением пассажиров домой после праздников.

В последние дни СМИ много писали об отменах рейсов из-за нехватки персонала и сильных погодных штормов, обрушившихся на США.

"Авиакомпании по-разному справляются с операционными сбоями. Ryanair публично объявила о планах сократить свои пропускные способности более чем на треть в январе, на этой неделе авиакомпания намеревается обслужить 2,8 миллиона мест в группах различных перевозчиков. На следующей неделе эта цифра упадет до 1,3 миллиона. И если Ryanair предпримет такие шаги, мы должны ожидать, что и другие последуют за ними", — прогнозируют эксперты.

Также пропускная способность сокращается у авиакомпании EasyJet – на 30% за последний месяц.

Минус 11 миллионов мест. Почему авиакомпании продолжают отменять рейсы в 2022 годуФото: В январе авикомпании продолжат сокращать рейсы (unsplash.com/alexander-schimmeck)

Какие страны наращивают и сокращают рейсы

Пассажиропоток авиакомпаний в Индии в настоящее время составляет почти 90% от уровня, существовавшего до пандемии, и еженедельно добавляется около 400 тысяч мест. Хотя на первых двух позициях остаются Китай и США.

Среди двадцати крупнейших рынков свои "доковидные" потоки увеличили Мексика (+ 6%) и Колумбия (+ 4%). Также с каждой неделей наращиваются внутренние перевозки в Бразилии (+8%) и Индонезии (+ 14%).

Среди стран, которые сократили количество авиаперевозок в первую неделю января, оказалась Франция – ее мощности снизились на 15,4% как раз перед началом лыжного сезона. Также снижение отмечено в США (-2,4%), Испании (-1,7%), Великобритании (-1,8%), Канаде (-1,9%).

Отмечается, что ограничение международных поездок из-за "Омикрона" на первый взгляд кажется разумным решением, однако сокращение пропускной способности авиакомпаний не останавливает распространение вируса между странами.

Минус 11 миллионов мест. Почему авиакомпании продолжают отменять рейсы в 2022 году

Фото: Авиакомпании по-разному реагировали на ограничения (Виталий Носач/РБК-Украина)

Cитуация с авиаперевозками в Украине в 2021 году

Среди европейских стран Украина оказалась в лидерах стран по темпам восстановления авиатрафика после пандемии. Такие данные опубликовали в отчете Евроконтроля на основе анализа показателей 2021 года. Украина с показателями авиаперевозки на 26% ниже уровня 2019 года оказалась на 4-месте в списке стран:

  • Албания (-8%);
  • Босния и Герцеговина (-20%);
  • Армения (-22%);
  • Украина (-26%);
  • Греция (-27%).

При этом Украина существенно опередила страны Западной Европы - медленнее всего авиационная отрасль восстанавливалась в 2021 году в Великобритании, Финляндии и Ирландии. В этих странах число перелетов было на 62% меньше, чем в 2019 году.

Массовая вакцинация в Украине и за рубежом вновь открыла украинцам дорогу в страны Евросоюза и на популярные курорты, объяснял в своей колонке в РБК-Украина авиаэксперт Алексей Бурчевский.

В результате украинские авиакомпании существенно нарастили количество рейсов этим летом. Так, по данным компании "Украэрорух", украинские авиакомпании в ноябре 2021 года выполнили всего на 12 % меньше рейсов, чем в ноябре докризисного 2019, а по количеству внутренних рейсов даже опередили его показатели.

Несколько десятков международных авиакомпаний вернулись на транзитные маршруты над Черным морем. Авиационный персонал спешно отзывали из вынужденных отпусков, а некоторые авиакомпании даже объявляли новый набор бортпроводников и пилотов.

Минус 11 миллионов мест. Почему авиакомпании продолжают отменять рейсы в 2022 годуФото: Туристы из Украины активно летали на отдых в 2021 году (Виталий Носач/РБК-Украина)

Чартеры в Турцию и Египет летали, как в лучшие "доковидные" годы. В целом, тенденция позитивная, и дает надежду на успешный 2022 год, отметил эксперт.

Какие прогнозы для мировой авиации делают эксперты

В общей сложности в мире в январе 2022 года запланировано на 22% меньше мест, чем в январе 2020 года (до начала пандемии). Весьма вероятно, что общий рынок останется около 40 % ниже уровня 2020 года, и в 2022 году "авиакомпании будут молиться о возвращении корпоративного путешественника", пишут в OAG.

Эксперты отмечают: следующие несколько недель для авиакомпаний будут трудными как с операционной точки зрения, так и в контексте формирования всего 2022 года. Ограниченные в ресурсах перевозчики продолжат балансировать с рабочими часами персонала.

Другие авиакомпании, которые будут работать без ограничений из-за "Омикрона", во втором квартале наладят свои дела. Высокий отложенный спрос уже привел к тому, что перевозчики снова добавили самолеты, например, A380, и вновь открыли дальнемагистральные маршруты во многих странах.

"Нам просто нужно пережить первый квартал 2022 года, поскольку этот период всегда был решающим в этой отрасли", — обращают внимание специалисты.

Напомним, мы писали, что туристам в Европе будут компенсировать перенос авиарейсов.

Также ранее сообщалось про полеты по новым правилам и авиабезвиз. Какими были ключевые события украинского "неба" в 2021 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
авиабилеты Авиакомпания Отдых за границей
Отдых в Украине
Мнения
Сергей Панченко
Баланс природы. Что такое национальные парки и почему их редко посещают туриcты
Сергей Панченко
доктор биологических наук, доцент
Станислав Ткацевич
Рождественская сказка. Почему зима - идеальное время для первого путешествия во Львов
Станислав Ткацевич
специально для РБК-Украина
Владимир Жерновой
Продлить праздник. Как сохранить ощущение счастья после отпуска: советы
Владимир Жерновой
бизнес-коуч и психолог
Антон Тараненко
Локдаун и новые рынки. Смогла ли Украина привлечь иностранных туристов в 2021 году
Антон Тараненко
глава правления VisitUkraine.Today
Все мнения