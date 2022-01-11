Гарантовано полетіти у відпустку. Як планувати подорожі при регулярних скасуваннях рейсів

В Україні залишилася половина раніше заявлених на зиму маршрутів лоукостерів
Полетіти за кордон лоукостерами з України в найближчі тижні можна за сотнею маршрутів. У зв'язку з хвилею скорочення рейсів avianews.com проаналізували системи бронювання авіакомпаній Wizz Air і Ryanair, щоб перевірити, які рейси залишаються активними.
Відзначається, що в однієї компанії доступні дві третини від заявлених раніше маршрутів, в іншої – менше половини. Всього перевізники залишили на зимовий сезон 103 активних маршрути з України.
Під активними маються на увазі маршрути, рейси на яких будуть виконуватися в найближчі два тижні, і за якими є також дати в розкладі на лютий і березень. У деяких компаній можна забронювати квитки з наступного місяця, але немає гарантії, що рейси не скасують через відсутність попиту.
З яких міст варто розглядати вильоти лоукостерами в січні і на які дати ризик скасування рейсів нижчий – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.
За скасування рейсів менш ніж за 14 днів до вильоту авіакомпанії за європейським законодавством повинні компенсувати не менше 250 євро. Якщо немає форс-мажорів, перевізники з реєстрацією в Європі намагаються виконувати перельоти в цей термін. Тому залишається велика ймовірність, що заявлені в найближчі два тижні рейси будуть виконані.
Серед активних маршрутів у авіакомпанії Ryanair залишилося 68% від загальної кількості напрямків. Цієї зими авікомпанія літає за 55 напрямками з 81. Найбільше рейсів здійснюэться з Києва, Львова та Одеси. Рейси з Харкова та Херсона на найближчі 2 тижні не передбачені, крім одиничних перельотів на свята.
З яких аеропортів можна полетіти на крилах Ryanair - кількість маршрутів, які активні в розкладі:
У авіакомпанії Wizz Air - найбільшого лоукостера в Україні - в 2022 році виконуються або заплановані 119 маршрутів. На даний момент з них активні 48. З авіакомпанією можна полетіти з аеропортів Києва, Львова та Харкова. З Одеси та Запоріжжя рейси припинені, крім одиничних перельотів на свята.
Кількість маршрутів, які активні в розкладі Wizz Air:
Туристам радять купувати квиток не раніше, ніж за 14 днів до вильоту, щоб гарантовано полетіти. Якщо до дати вильоту пройде 15 і більше днів, можна розраховувати тільки на повернення грошей або безкоштовне перенесення дати подорожі.
Через стрімке поширення нового штаму "Омікрон" і відсутність сезонних свят авіакомпанії видаляють заплановані потужності на перший квартал року – з середини грудня було видалено близько 11,4 мільйона місць.
Очікується, що з системи буде випадати набагато більше в наступні кілька тижнів, пророкують експерти дослідницької компанії OAG, що поставляє дані та аналітичні матеріали про подорожі.
"Авіакомпанії по-різному справляються з операційними збоями. Ryanair публічно оголосила про плани скоротити свої пропускні спроможності більш ніж на третину в січні, на цьому тижні авіакомпанія має намір обслужити 2,8 мільйона місць в групах різних перевізників. Наступного тижня ця цифра впаде до 1,3 мільйона. І якщо Ryanair зробить такі кроки, ми повинні очікувати, що й інші підуть за ними", — прогнозують експерти.
Загалом у світі в січні 2022 року заплановано на 22% менше місць, ніж у січні 2020 року (до початку пандемії). Загальний ринок залишиться приблизно на 40 % нижче рівня 2020 року, і в 2022 році "авіакомпанії будуть молитися про повернення корпоративного мандрівника", пишуть в OAG.
Експерти відзначають: наступні кілька тижнів для авіакомпаній будуть важкими як з операційної точки зору, так і в контексті формування всього 2022 року. Обмежені в ресурсах перевізники продовжать балансувати з робочими годинами персоналу.
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