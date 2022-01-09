Не понравились экипажу. Неожиданные причины, по которым пассажиров выгоняли с борта самолета

Подборка случаев, когда туристов попросили на выход

Путешествие самолетом для некоторых туристов заканчиваются еще до взлета – все чаще пассажиров просят покинуть борт по самым разным причинам. Почему путешественникам могут отказать в поездке и какие скандальные случаи обсуждались в соцсетях в 2021 году, написало издание The Sun.

Экипаж выгонял пассажиров из самолета с самыми неожиданными объяснениями – от "несоответвующей" одежды до веса и запаха.

Что нужно учитывать туристам перед поездкой в аэропорт, чтобы авиакомпания не отказала в поездке – в материале РБК-Украина.

Пять случаев, когда пассажиров выгоняли с самолета из-за одежды в 2021 году

Выбор одежды для аэропорта может быть сложным решением, если принять во внимание комфорт, стиль и возможность "выкинуть" пассажира из самолета. Несмотря на то, что в этом году туристический сектор столкнулся с хаосом, похоже, что некоторые бортпроводники все же приложили дополнительные усилия, чтобы обеспечить соблюдение своей политики в отношении одежды, пишет издание.

Фото: Из-за одежды или запаха пассажирам могут отказать в поездке (unsplash.com/chris-brignola)

От слишком большого декольте до укороченных топов - несколько женщин рассказали свои истории после того, как им сказали, что их наряды "неуместны".

Австралийка Кэтрин Бэмптон, 23 года, была одета в обычную майку с завязками на шее, когда пыталась успеть на рейс авиакомпании Virgin Australia из Аделаиды 13 января 2021 года. Ее остановила сотрудница авикомпании и сообщила, пилот ей отказывает в посадке в самолет из-за ее одежды. Девушка получила объяснение: "Пилот не любит людей, обнажающих слишком много кожи". Пассажирке разрешили зайти в самолет после того, как она набросила на плечи куртку. Модель OnlyFans Изабель Элеонор также попросили "прикрыться" во время полета - сотрудники авиакомпании заявили, что ее укороченный топ "неуместен". Тогда пассажирке сказали, что летать в бикини запрещено. В феврале ее отчитала бортпроводница, когда она путешествовала в Мельбурн из австралийского Золотого побережья. Пассажирке принесли жилет, полностью закрывающий грудь.

Фото: Внешний вид пассажиров не должен смущать семьи с детьми (unsplash.com/steven-thompson)

Боди-билдерше Дениз Сайпинар запретили садиться в самолет в этом году после того, как сотрудники заявили, что ее одежда "будет мешать семьям". Она собиралась сесть на рейс American Airlines из Майами в Техас 8 июля в укороченных джинсовых шортах, коричневой майке и белой блузке, завязанной на талии. Стюарды сказали, что девушка выглядит "голой". В августе стюардесса Alaskan Airline публично пристыдила Сьерру Стедман за ее вид: черный укороченный топ, серый худи и шорты для путешествий. Девушка поделилась своей обидой в серии видеороликов в TikTok, которые были просмотрены более 5 миллионов раз. Пассажирку оскорбляли и после того, как она согласилась застегнуть толстовку.

Еще одна пассажирка плотной комплекции в кроп-топе и шортах пожаловалась на дискриминацию из-за того, что была "толстой, татуированной женщиной смешанной расы". Рэй Лин Ховард в TikTok рассказала, что ее ссадили с рейса авиакомпании Alaska Airlines и допросили в полиции после скандала из-за ее "неподходящей" одежды. Бортпроводник попросил ее надеть рубашку, и она выполнила требование.

Фото: За внешним видом пассажиров могут следить бортпроводники (unsplash.com/ismail-mohamed)

Другие причины, по которым пассажиров выгоняют из самолета

Ранее издание собрало отзывы экспертов о причинах, когда пассажиров не пускают на борт самолета или просят сойти обратно. О них стоит задуматься, собираясь перед выездом в аэропорт.

Неприятный запах. Некоторые пассажиры были сняты с рейсов после того, как другие путешественники пожаловались, что от тех слишком плохо пахнет. Генеральный директор LegalAdvice.com Дэвид Райшер объяснял, что у большинства авиакомпаний есть правила в договорах перевозки, которые разрешают авиакомпании ссаживать пассажира, если зловоние настолько сильное, что другие путешественники чувствуют отвращение. Также "ароматного" туриста попросят на выход, если его запах влияет на безопасность и здоровье других людей в салоне. Такие правила применяют в некоторых авиакомпаниях в США. Лишний вес. Пассажиры должны пристегиваться перед взлетом и посадкой из соображений безопасности. У многих авиакомпаний есть пункты в договорах перевозки, где говорится, что пассажиры должны иметь возможность пристегиваться ремнями безопасности, чтобы им было разрешено летать. Оскорбительное поведение. Персонал на борту самолета решает, следует ли ссаживать пассажира, если его поведение создает необоснованный риск оскорбления или раздражения других пассажиров. Босые ноги. Многие авиакомпании откажутся взять на борт пассажиров без обуви по двум причинам. Во-первых, если самолет попал в аварийную ситуацию, может потребоваться обувь для безопасной высадки. Во-вторых, ноги часто плохо пахнут.

Напомним, мы писали, что туристам в Европе будут компенсировать перенос авиарейсов.

Также сообщалось, когда начнет действовать новое правило для поездок в ЕС.