Полеты по новым правилам и авиабезвиз. Какими были ключевые события украинского "неба" в 2021 году

Запрет на рейсы в Беларусь, новые авиакомпании, договор об открытом небе и возвращение аэропорта в Ужгороде: чем запомнится 2021 год для украинской авиации?

Заканчивается еще один непростой для авиации год. Это означает, что время подводить итоги и вспоминать достижения, анализировать неудачи и составлять прогнозы на новый 2022-й.

Давайте коротко освежим в памяти основные события, которыми запомнился уходящий год на воздушном транспорте.

Фото: Ключевые события авиационной отрасли Украины в 2021 году (инфографика РБК-Украина)

Возобновление полетов в украинском небе

В уходящем 2021 году украинская авиация наконец-то смогла хотя бы немного оправиться от "ковидных" потрясений предыдущего 2020-го. Несмотря на существующие ограничения, массовая вакцинация в Украине и за рубежом вновь открыла нашим соотечественникам дорогу в страны Евросоюза и на популярные курорты.

Да, пассажирам приходилось сдавать експресс-тесты, показывать сертификаты из "Дии", носить маски, покупать билеты в последний момент, но они все-таки могли поехать отдохнуть без необходимости высиживать карантин в комнатах отелей.

Авиационный персонал спешно отзывали из вынужденных отпусков, а некоторые авиакомпании даже объявляли новый набор бортпроводников и пилотов

В результате украинские авиакомпании существенно нарастили количество рейсов этим летом. Так, по данным компании "Украэрорух", украинские авиакомпании в ноябре 2021 года выполнили почти всего на 12 % меньше рейсов, чем в ноябре докризисного 2019, а по количеству внутренних рейсов даже опередили его показатели.

Фото: Чартеры в Турцию и Египет летали, как в лучшие "доковидные" годы. В целом, тенденция позитивная, и дает надежду на успешный 2022 год (РБК-Украина/Виталий Носач)

Правительство снизило почти в два раза ставки за аэронавигационное обслуживание полетов над территориальными водами Украины, в результате чего иностранные перевозчики также приблизились к показателям 2019 года.

Несколько десятков международных авиакомпаний вернулись на транзитные маршруты над Черным Морем. Авиационный персонал спешно отзывали из вынужденных отпусков, а некоторые авиакомпании даже объявляли новый набор бортпроводников и пилотов.

Чартеры в Турцию и Египет летали, как в лучшие "доковидные" годы. В целом, тенденция позитивная, и дает надежду на успешный 2022 год.

Создание новых авиакомпаний

Несмотря на трудности, первый полет в 2021 году совершили сразу две новых украинских авиакомпании. 29 апреля из Киева в Ереван полетели Bees Airlines, раскрасив свои самолеты в запоминающиеся желто-белые цвета. "Пчелы" создавались как лоу-кост, связанный структурой владения с известным туроператором "TEZ-Tour Украина", который и выступил основным заказчиком чартерной программы перевозчика.

Возглавил команду авиакомпании Евгений Хайнацкий, который ранее помогал запускать другого отечественного лоукостера – SkyUp. В настоящий момент у авиакомпании - 4 самолета Boeing 737-800. Перевозчик объявил о намерении увеличить флот до 7 единиц.

30 октября запустилась другая украинская авиакомпания - AirOcean. Особенностью этой авиакомпании стал флот из самолетов условно-украинского производства Ан-148. "Условно-украинского", потому что на самом деле самолеты произведены в России в рамках сотрудничества с "Антоновым" в те времена, когда РФ еще не считали страной-агрессором.

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году сотрудничество с российским авиапромом прекратилось, и самолеты сняли с производства. Учитывая, что в России они стали никому не нужны, их собственник – International Aircraft Leasing Corporation немецкого бизнесмена Ральфа Монтага Гирмеса, с удовольствием передал их украинскому оператору. Пока авиакомпания выполняет только внутренние рейсы.

Фото: В 2021 году в Украине запустились две авиакомпании Bees Airlines и AirOcean (коллаж РБК-Украина)

Эксплуатировать самолеты "Антонова" должны были и "Украинские Национальные Авиалинии" – новая государственная авиакомпания, проект создания которой представил на суд общественности Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Большое Строительство – авиа и туризм" 25 ноября этого года.

Проект просчитывался французскими консультантами из известной компании Aerogestion. Наверное, именно поэтому после презентации был подписан меморандум о взаимопонимании между Мининфраструктуры и производителем самолетов Airbus, по которому именно французские самолеты составят основу флота очередного национального перевозчика. А вот будут ли в нем самолеты отечественного производства мы, наверное, узнаем уже в новом 2022 году. Пока Антонову пообещали заказать из госбюджета по крайней мере пять самолетов Ан-158.

"Аэрорух" по новым правилам

1 ноября 2021 года государственный провайдер услуг по наземному обслуживанию "Украэрорух" объявил об окончательной интеграции в Совместную систему маршрутных сборов Евроконтроля. Это означает, что теперь теперь взимание платы за аэронавигационные услуги на маршруте в воздушном пространстве Украины от украинских и зарубежных авиакомпаний будет осуществляться через Центральное бюро маршрутных сборов Евроконтроля (Central Route Charges Office – CRCO).

В свою очередь это делает невозможным накопление долгов украинских авиакомпаний перед национальным "Украэрорухом". Например, путем оспаривания ставок и процедур через украинские суды, имеющие не самую хорошую репутацию. Этим активно грешили "Международные авиалинии Украины" (МАУ), фактически летая в долг.

Нет ничего удивительного в том, что в таких условиях процесс интеграции занял долгие 17 лет и был завершен только настоящим руководством "Украэроруха",за что ему низкий поклон от честных участников рынка, добросовестно оплачивавших сборы все это время. При новой системе самолеты подобных авиакомпаний-должников будут попросту арестовывать в иностранных аэропортах в счет неоплаченного долга.

Соглашение об открытом небе

Безусловно эпохальным событием этого года стало подписание Украиной договора об общем авиационном пространстве (САП) с Европейским Союзом. Церемония прошла 12 октября в рамках саммита Украина-ЕС и завершила более чем двадцатилетний процесс интеграции Украины в европейское небо. Финальный вариант договора был парафирован сторонами еще в далеком 2013-м году. Однако подписание сорвалось из-за конфликта между Испанией и Великобританией относительно аэропорта Гибралтар. Brexit вновь открыл возможность подписать документ, чем и воспользовалась Украина.

Подписание САП окончательно открывает для авиаперевозчиков рынок Украины и Евросоюза и снимает последние регуляторные препятствия для полетов в ЕС. В новом 2022-м году можем ожидать новых перелетов в Европу и дальнейшего снижения цен на авиабилеты на этих рейсах

Соглашение обязывает Украину принять несколько десятков регуляторных актов Европейского Союза в авиационной сфере и разрешает авиакомпаниям из ЕС совершать рейсы в Украину и даже внутри Украины без дополнительных разрешений со стороны украинских властей. В свою очередь украинские авиакомпании получат возможность свободно летать между украинскими и европейскими аэропортами.

Фото: Подписание договора завершило более чем двадцатилетний процесс интеграции Украины в европейское небо (РБК-Украина/Виталий Носач)

Подписание САП окончательно открывает для авиаперевозчиков рынок Украины и Евросоюза и снимает последние регуляторные препятствия для полетов в ЕС. Так что в новом 2022-м году можем ожидать новых перелетов в Европу и дальнейшего снижения цен на авиабилеты на этих рейсах.

Новая полоса в аэропорту Одессы

15 июля начала принимать рейсы новая взлётно-посадочная полоса в международном аэропорту Одессы. Аэропорт фактически является южными воротами страны и долгое время страдал от устаревший инфраструктуры, оставшийся в наследство от СССР.

Желая модернизировать аэропорт, правительство пошло по пути государственно-частного партнерства. Новая полоса была построена за бюджетные деньги, тогда как частные инвесторы взяли на себя сооружение здания нового терминала.

Видео: Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Одессы (youtube.com/Думская)

Полосу начали строить еще в 2017-м году. В процессе строительства смета выросла почти в два раза. И хотя самолеты уже начали садиться на новую полосу, реконструкция аэропорта предполагает сооружение новых рулежных дорожек и дополнительной инфраструктуры вокруг. Будем надеяться, что эти работы смогут завершить еще в новом 2022-м году.

Возвращение аэропорта в Ужгороде

Если одесский аэропорт не прекращал принимать рейсы, то на западной границе Украины ситуация была намного сложнее. Главные воздушные ворота Закарпатья – аэропорт Ужгород – стоял закрытым с 2018 года. И это при том, что регион фактически отрезан от остальной территории страны Карпатами, и альтернативой воздушному сообщению для местных жителей является многочасовые поездки автотранспортом или ночными поездами.

Все из-за того, что география аэропорта вынуждает самолеты заходить в воздушное пространство Словакии для совершения посадки или взлета. Украина никак не могла заключить соглашение с соседней страной относительно порядка аэронавигационного обслуживания таких маневров.

Фото: Аэропорт Ужгород стоял закрытым с 2018 года (uk.wikipedia.org)

По инициативе нынешнего руководства "Украэроруха", решение проблемы наконец-то сдвинулось с мертвой точки, и аэропорт принял первые рейсы в июне этого года. В текущем сезоне аэропорт был не особо загружен.

Из-за долгого запустения и отсталой инфраструктуры он мог принимать рейсы только в хорошую погоду. Однако руководство авиапредприятия и местные власти делают все, чтобы ввести в эксплуатацию оборудование позволяющее самолетам садиться и взлетать по приборам даже в плохую погоду.

Запрет на полеты в Беларусь

Еще в октябре 2015 года Украина полностью прекратила авиасообщение с Российской Федерацией. Поскольку поток пассажиров между странами уменьшился незначительно, его "подхватили" авиакомпании сопредельных стран. В основном – Молдовы и Беларуси. Украинцы продолжали летать в Россию, но теперь делали это с пересадкой в Минске или Кишиневе.

По состоянию на май этого года национальный белорусский перевозчик "Белавиа" осуществлял 35 рейсов в неделю по маршруту Минск-Киев, 14 рейсов в неделю по направлению Минск-Одесса, 5 рейсов в неделю из Минска в Харьков и 7 рейсов еженедельно по маршруту Минск-Львов.

23 мая белорусские власти принудительно посадили на своей территории самолёт европейской авиакомпании Ryanair, совершавший перелет между странами ЕС. Инцидент, целью которого стал арест белорусского оппозиционера вызвал серию протестов со стороны европейских стран.

Действуя в этом же ключе, Украина уже 26 мая прекратила авиационное сообщение с Беларусью. Помимо пассажиров, такое решение сказалось и на украинских аэропортах, пассажиропоток в которых и так существенно сократился в связи с COVID. Однако общее увеличение рейсов этим летом помогло сгладить негативные последствия такого решения для авиапредприятий.

Напомним, ранее мы писали, почему туристы в разных странах отказываются от авиаперелетов.